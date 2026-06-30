McDonald’s premia el talento infantil en el Certamen de Cuentos 2026: “Yo amo la naturaleza”

El certamen tuvo una amplia participación a nivel nacional, recolectando más de 800 cuentos.

Tegucigalpa. Con el lema “Yo amo la naturaleza”, McDonald’s celebró la premiación de la doceava edición de su tradicional Certamen de Cuentos, un espacio que este año reconoció la creatividad, imaginación y sensibilidad ambiental de la niñez hondureña.

Los galardonados del certamen “Yo amo la naturaleza” muestran con orgullo sus cuentos impresos y los premios otorgados por McDonald’s y sus aliados estratégicos.

El evento se llevó a cabo en el restaurante McDonald’s Juan Pablo, en la capital, el cual se transformó en el escenario idóneo para homenajear a ocho niños ganadores procedentes de diversos puntos del país. Los pequeños escritores fueron galardonados ante la presencia de sus familias, amigos y representantes de las marcas patrocinadoras.

Detrás de las sonrisas y los aplausos hubo una ardua labor de evaluación. Un especialista en la materia dedicó cerca de 15 días a revisar más de 800 cuentos enviados por niños de entre 7 y 12 años a nivel nacional. Los criterios clave para elegir a los ganadores fueron la creatividad, la originalidad y el impacto del mensaje enfocado en la preservación del planeta.

“En McDonald’s creemos firmemente en el poder de la imaginación de los niños. Cada cuento recibido fue una muestra del cariño que las nuevas generaciones tienen por nuestro planeta. Nos enorgullece celebrar a estos ocho ganadores, quienes demuestran que la creatividad y el cuidado ambiental van de la mano”, expresó Jessica Durón, Gerente de Mercadeo de McDonald’s Honduras.

Cada uno de los pequeños ganadores se llevó a casa una fiesta exclusiva de cumpleaños para 30 personas (entre niños y adultos), que podrán disfrutar en su McDonald’s favorito, además de 30 copias de su cuento impreso. Estas historias, junto con las de los demás ganadores, formarán parte de un libro de edición especial que quedará como testimonio de la imaginación y sensibilidad ambiental de los niños hondureños.

Uno de los pequeños autores hondureños es premiado tras pasar el riguroso proceso de selección que evaluó la creatividad y el mensaje ecológico de su historia.

El éxito de esta edición fue posible gracias al respaldo estratégico de empresas comprometidas con el desarrollo integral del país, entre ellas: Banpaís, Publimax, Corporación y Publicidad Flores, Útiles de Honduras, Creativa y Sula.

Lic. Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de Banpaís.

Al respecto, Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de Banpaís, destacó el impacto de la actividad: “Esta iniciativa refleja un compromiso genuino con la educación al fomentar el amor por la literatura en la niñez. Desde Banpaís, consideramos que estas acciones generan valor compartido y contribuyen al desarrollo de las nuevas generaciones”.

Con el cierre de esta edición, McDonald’s reafirma su propósito de crear espacios familiares, educativos y divertidos, agradeciendo profundamente a los padres de familia, maestros y aliados que impulsaron a los niños a plasmar sus sueños en papel.