Supermercados Colonial y Pro-Alas firman alianza estratégica para la conservación de la Guacamaya Roja y la biodiversidad en Honduras

San Pedro Sula. – En un firme paso hacia la sostenibilidad y la preservación del patrimonio natural del país, Supermercados Colonial, como Empresa Socialmente Responsable (ESR), formalizó una importante alianza estratégica con la ONG Pro-Alas, organización líder dedicada a la protección, investigación y conservación de las aves de Honduras, incluyendo la emblemática Guacamaya Roja, el ave nacional.

Colaboradores de Supermercados Colonial durante su recorrido de aprendizaje y voluntariado en el parque de aves Macaw Mountain, conociendo de primera mano la labor de la ONG Pro-Alas en la protección de la fauna nacional.

Como primer paso de este compromiso, la cadena de supermercados realizó un donativo inicial de US$2,000, fondo que marcará el arranque de una colaboración a largo plazo destinada a fortalecer las acciones de conservación en el campo, promover la educación ambiental y proteger la biodiversidad hondureña.

La alianza estratégica entre la cadena de supermercados y Pro-Alas destinará fondos directos a la investigación y preservación de la fauna hondureña, con especial enfoque en los programas de conservación de la Guacamaya Roja.

Esta alianza no solo involucra a ambas instituciones, sino que también abrirá un canal directo para que la ciudadanía se sume a la causa. Próximamente, los clientes de Supermercados Colonial podrán adquirir en todas las sucursales físicas y en su tienda en línea el merchandising oficial de Pro-Alas, el cual incluye: tote bags (bolsas de tela de diseño exclusivo), tazas y stickers packs, cuyos fondos contribuirán a apoyar los programas de conservación que desarrolla la organización.

Con entusiasmo y compromiso ecológico, el personal de Supermercados Colonial visitó los proyectos de conservación de Pro-Alas en Copán, sumándose activamente a las iniciativas de preservación del patrimonio natural de Honduras.

Como parte de las iniciativas conjuntas, próximamente también se lanzará una bolsa reutilizable edición especial Macaw Mountain, con el propósito de fomentar la reducción del uso de bolsas plásticas y promover hábitos de consumo más responsables. Parte de los fondos recaudados por su venta será destinada a respaldar los proyectos de conservación impulsados por Pro-Alas.

Clientes de Supermercados Colonial podrán adquirir artículos oficiales de Pro-Alas en todas las sucursales y tienda en línea. El 100% de las ventas se destinará a los programas de rescate y protección de aves de la organización.

Con esta alianza, Supermercados Colonial reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y continúa impulsando iniciativas que generan un impacto positivo para las comunidades y el patrimonio natural de Honduras, invitando a clientes, colaboradores y aliados a sumarse a la conservación de una de las mayores riquezas del país: su biodiversidad.