Deportes: Éxito rotundo la Copa Samsung 2026 de Sportia Pádel Club

San Pedro Sula. En una fusión perfecta de deporte, entretenimiento y la euforia del Mundial de la FIFA 2026, Sportia Pádel Club clausuró con éxito la Copa Samsung 2026. Durante nueve días de intensa competencia, el torneo reunió a más de 200 jugadores, consolidando al club como el epicentro absoluto del pádel en el país y rompiendo récords con la bolsa de premios más grande en la historia de esta disciplina en Honduras.

El torneo repartió una bolsa histórica superior a los L150,000 en efectivo, convocando a atletas de las categorías Masculino (1, 2, 3 y 4) y Femenino (2, 3 y 4), quienes protagonizaron partidos de alta intensidad. Además del incentivo económico, cada integrante de las parejas campeonas fue galardonado con una barra de sonido Samsung, reflejando el fuerte respaldo de la marca al crecimiento deportivo nacional.

La gran jornada de clausura ofreció una experiencia sin precedentes para cientos de asistentes en un ambiente familiar y lleno de entretenimiento. Las finales no solo vibraron en la cancha, sino que se convirtieron en un festival de entretenimiento gracias al Halftime Show de Polache, la música en vivo de DJ Fox, activaciones de marcas y la transmisión en pantallas gigantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El público hondureño disfrutó de un ambiente único que combinó las finales de pádel, el Halftime Show de Polache y la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La atmósfera mundialista alcanzó su punto cumbre en la ceremonia de premiación con la participación de Julio César “Rambo” de León. El histórico y legendario seleccionado nacional fue el invitado de honor encargado de entregar los trofeos a los campeones de todas las categorías.

“Con la Copa Samsung 2026, Sportia Pádel Club reafirma su compromiso de seguir impulsando el pádel en Honduras mediante competencias de primer nivel que trascienden la cancha”.

Mario Alejandro Faraj comparte sus palabras de agradecimiento y felicitación a los atletas que hicieron posible el éxito rotundo de la Copa Samsung 2026 en Sportia Pádel Club.

El éxito de esta edición fue posible gracias al co-patrocinio de marcas líderes que elevaron el estándar del evento. La Copa Samsung fue presentada por Samsung y contó con el respaldo principal de Excel, Hyundai, Coors Light, Sercargo y Apostemos. Asimismo, Diunsa, Crealaser y Maestro Dobel Tequila se sumaron para enriquecer la experiencia de los asistentes.

El histórico seleccionado nacional, Julio César “Rambo” de León, participó en la ceremonia de clausura entregando los galardones a los grandes ganadores del torneo.

Sportia Pádel Club extiende un profundo agradecimiento a los jugadores, patrocinadores, aliados estratégicos, medios de comunicación y a la afición que acompañó cada jornada, asegurando el éxito rotundo de un evento que ya es referente nacional.