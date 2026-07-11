Diunsa y Samsung redefinen el entretenimiento en Honduras con la nueva línea de televisores 2026

Sen Pedro Sula. – Diunsa, la cadena de tiendas por departamentos más grande de Honduras, y Samsung Electronics Co., Ltd., líder mundial en tecnología, presentaron oficialmente la nueva línea de pantallas 2026. La propuesta integra modelos premium con tecnologías Micro RGB, OLED y Mini LED, acercando al mercado hondureño lo último en innovación para el entretenimiento en el hogar.

Johana Bustamante.

Durante este año, Samsung expande las capacidades de Vision AI Companion (VAC) en toda su gama de pantallas 4K y superiores, consolidando su visión de convertir la inteligencia artificial en el eje central de la experiencia audiovisual. Esta innovación permite adaptar las funciones inteligentes a los diversos estilos de vida y preferencias de los usuarios.

Tammy Díaz.

“Con la línea 2026 estamos estableciendo un nuevo estándar para las pantallas con IA a nivel global. Los televisores Samsung irán más allá del entretenimiento para ofrecer beneficios prácticos en la vida diaria, ayudando a las personas a encontrar lo que buscan más rápido, disfrutar del contenido con mayor facilidad y optimizar su tiempo frente a la pantalla”, Rodrigo Díaz, Gerente de País de Samsung en Honduras.

Héctor Molina.

Por su parte, Héctor Molina, Gerente de Categoría Electrónica de Diunsa, destacó el compromiso de la cadena comercial: “En Diunsa nos sentimos orgullosos de seguir acercando las marcas líderes del mundo a los hogares hondureños. La nueva línea Samsung 2026 representa un hito en tecnología e innovación, permitiendo a nuestros clientes disfrutar de una experiencia más inteligente con la mejor calidad de imagen y sonido, sumado a nuestras facilidades de compra y el respaldo de siempre”.

Juan Amaya.

Características principales de los nuevos televisores

Vision AI Companion (VAC): Plataforma de Inteligencia Artificial que personaliza la experiencia de entretenimiento con recomendaciones inteligentes y funciones adaptadas a cada usuario.

AI Upscaling Pro: Mejora automáticamente la calidad de imagen de contenidos de baja resolución, ofreciendo mayor nitidez, detalle y colores más realistas.

AI Fútbol Mode Pro: Optimiza la imagen y el sonido en tiempo real para disfrutar los partidos con mayor fluidez, color y ambiente de estadio.

AI Sound Controller Pro: Ajusta automáticamente diálogos, música y efectos para brindar un sonido más claro, equilibrado e inmersivo.

Micro RGB: Tecnología premium que ofrece colores más precisos, brillo superior y un control de iluminación excepcional para una imagen más realista.

OLED: Pantallas con negros profundos, colores intensos y alto rendimiento para películas, deportes y videojuegos.

The Frame: Convierte el televisor en una galería de arte con acceso a más de 5,000 obras y un elegante diseño que se integra al hogar.

Neo QLED: Combina Inteligencia Artificial y tecnología Quantum Mini LED para ofrecer imágenes más brillantes, colores precisos y un contraste excepcional.

Mini LED: Lleva una experiencia de imagen premium a más hogares, con mejor brillo, contraste y funciones inteligentes impulsadas por IA.

Music Studio 7: Sistema de audio envolvente con Dolby Atmos y Q-Symphony para una experiencia cinematográfica de alta fidelidad.

Music Studio 5: Bocina compacta con sonido potente, audio de alta resolución y diseño moderno para cualquier espacio.

Google Cast™: Conecta fácilmente smartphones y tablets compatibles para disfrutar videos, música y contenido en una pantalla más grande.

Como parte del lanzamiento, se llevará a cabo una Venta VIP exclusiva en Sportia Merendón, donde los asistentes tendrán acceso a precios preferenciales y promociones especiales en la nueva gama de productos Samsung.

La línea Samsung 2026 ya se encuentra disponible en todas las tiendas Diunsa a nivel nacional. Los clientes pueden conocer de cerca esta tecnología con la asesoría de expertos, promociones de temporada y el financiamiento inmediato de CrediDiunsa.