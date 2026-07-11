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UCENM inaugura Congreso Internacional sobre la defensa de derechos de la niñez, adolescencia y mujer

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Autor: El Diario HN
1 min.
Grupo de expositores nacionales e internacionales de Honduras, El Salvador, Colombia, México y Estados Unidos que participan en el Congreso Internacional de la UCENM en la CCIC. (Foto: ElDiario.HN / Hugo Díaz.

SAN PEDRO SULA. Con la participación de más de mil estudiantes, docentes y profesionales, la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) inauguró el Congreso Internacional de Niñez, Adolescencia y Mujer en Vulnerabilidad: “El rol del Psicólogo y del Abogado frente a la Defensa de Derechos”.

El evento, que se lleva a cabo los días 10 y 11 de julio en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), reúne a destacados conferencistas de Honduras, El Salvador, Colombia, México y Estados Unidos para compartir investigaciones y buenas prácticas en la protección de poblaciones vulnerables.

Durante el acto inaugural, el Máster Cristian Molina destacó que este encuentro académico refleja el compromiso permanente de la UCENM con una educación superior de excelencia, fundamentada en principios éticos, valores cristianos y una formación humanista. Asimismo, resaltó la importancia del trabajo articulado entre la Psicología y el Derecho para brindar respuestas integrales que contribuyan a la protección de los derechos humanos y al bienestar de las poblaciones más vulnerables.

El programa contempla conferencias magistrales, paneles y espacios de reflexión que permitirán a los participantes fortalecer sus conocimientos, intercambiar experiencias y conocer buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de protección de derechos y atención integral.

Con la realización de este congreso, la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio reafirma su compromiso con la formación de profesionales competentes, éticos y socialmente responsables, capaces de aportar soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad hondureña desde sus respectivas disciplinas.

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