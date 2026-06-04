UCENM y su Medical Group inauguran centro de prevención y atención de adicciones en Honduras

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), en alianza con UCENM Medical Group, realizó el lanzamiento oficial del Centro de Prevención y Atención de Adicciones UCENM, una iniciativa de alto impacto social orientada a brindar atención profesional, humana y espiritual a personas y familias que enfrentan problemas relacionados con las adicciones.

La Rectora Institucional de la UCENM, Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, impulsora de esta iniciativa enfocada en el bienestar integral y la restauración de la juventud hondureña.

Este importante proyecto nace como una visión de servicio y compromiso social impulsado por la Rectora Institucional de UCENM, Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, quien ha promovido acciones concretas destinadas a fortalecer el bienestar integral de la juventud hondureña y de la sociedad en general.

Autoridades académicas, profesionales de la salud e invitados especiales se dieron cita en el lanzamiento oficial de esta plataforma científica y humana orientada a la transformación social.

El nuevo centro representa una respuesta responsable y necesaria ante una problemática que ha crecido significativamente en América Latina durante las últimas décadas. El incremento de las adicciones y sus consecuencias asociadas, como la violencia, la desintegración familiar, la exclusión social y la actividad delictiva, constituyen uno de los principales desafíos para las comunidades contemporáneas.

En Honduras, esta realidad se ve agravada por la limitada disponibilidad de profesionales especializados y de espacios integrales capaces de abordar científicamente la prevención, atención y rehabilitación de personas afectadas por la dependencia a sustancias y otras conductas adictivas.

Ante este panorama, el Centro de Prevención y Atención de Adicciones UCENM surge como un lugar de esperanza, restauración y acompañamiento, donde se desarrollarán procesos especializados enfocados en la prevención, detección temprana, orientación, atención terapéutica, apoyo familiar y seguimiento integral de los usuarios.

La iniciativa reconoce que la recuperación de una persona requiere mucho más que una intervención aislada. Por ello, el centro promoverá estrategias psicoterapéuticas, educativas, sanitarias, sociales y espirituales que permitan atender al individuo, fortalecer a la familia y generar cambios positivos dentro de la comunidad.

El nuevo centro cuenta con áreas especializadas para brindar atención terapéutica, médica y espiritual a personas y familias que enfrentan problemas de adicción.

“La detección temprana puede marcar la diferencia en el futuro de muchos jóvenes y familias. Nuestro compromiso es brindar herramientas que permitan prevenir, orientar y acompañar procesos de recuperación que transformen vidas”, destacaron las autoridades de la institución.

El objetivo principal del centro es contribuir a que las personas afectadas por problemas de adicción puedan desarrollar una vida saludable, recuperar sus proyectos personales, fortalecer sus relaciones familiares y participar activamente en la sociedad.

Con esta iniciativa, UCENM reafirma su compromiso histórico con la formación integral del ser humano, trascendiendo las aulas universitarias para convertirse en un agente activo de transformación social, poniendo sus capacidades académicas, profesionales y humanas al servicio de las necesidades más sensibles del país.

El lanzamiento de este centro representa un paso trascendental en la construcción de una Honduras más saludable, más consciente y con mayores oportunidades para quienes buscan recuperar el control de sus vidas y construir un nuevo futuro.

Centro de Prevención y Atención de Adicciones UCENM Comprometidos con la vida, la prevención y la esperanza.

Para mayor información o para programar citas:

📞 Teléfono: 9909-9443