Alumnos de sexto grado de Ágape Christian Academy celebran emotivo brunch de despedida

San Pedro Sula. — En un ambiente lleno de alegría, nostalgia y profunda gratitud, los alumnos del sexto grado de la Ágape Christian Academy festejaron el fin de su año académico con un elegante brunch de despedida. El evento, que marca la culminación de una importante etapa escolar, tuvo como escenario el Salón Pulhapanzak del Hotel Copantl.

Radiantes y llenos de entusiasmo, estudiantes de Ágape Christian Academy se unieron en un fuerte abrazo grupal para inmortalizar el éxito de su año académico durante el ameno brunch.

La celebración fue planificada y organizada con esmero por los padres de familia, quienes se encargaron de cuidar cada detalle para regalarles a sus hijos una mañana inolvidable antes de su gran paso hacia la secundaria.

Darwin Luna, Santiago Fúnez, Roberto Zaldivar, Felipe Matute y Joel Servellón.

Desde tempranas horas, los futuros profesionales lucieron sus mejores galas y compartieron risas y anécdotas de su paso por la primaria. El programa del evento incluyó diversas actividades especiales.

Virgina Juarez, Emily Aguilar, Ariana Morales, Kelly Pavón, Jimena Bardales, Larisa Bonilla y Julieth Salgado.

Durante la mañana, los jovencitos participaron con gran entusiasmo en una sesión fotográfica del recuerdo, capturando sonrisas y abrazos que inmortalizaron sus fuertes lazos de amistad.

Annie Rodríguez, Mayeli Pérez y Emily Mejía.

Asimismo, se vivió un momento de profunda espiritualidad cuando maestros, padres y alumnos se unieron en una oración de acción de gracias para bendecir a Dios por los éxitos alcanzados, la sabiduría otorgada y las bendiciones recibidas durante este ciclo escolar.

Annie Rodríguez y Emily Mejía.

Finalmente, como broche de oro de la celebración, se llevó a cabo la entrega de diplomas de reconocimiento, un acto muy especial donde se exaltó el esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica de cada uno de los estudiantes.

Valentina Batres, Ana Sofía Valladares e Isabella Batres.

Para finalizar, los asistentes disfrutaron de un exquisito banquete preparado por la casa hotelera, donde los buenos deseos por un futuro brillante para la generación de sexto grado de Ágape Christian Academy no se hicieron esperar. ¡Felicidades a los graduandos!

Fernanda Martínez Jahaziel Orellana.

Los alumnos de sexto grado de la Ágape Christian Academy posan felices junto a su querido maestra.

Las alumnas de la Ágape Christian Academy acompañados por su mentora en el Salón Pulhapanzak, un emotivo momento capturado tras la entrega de los diplomas de reconocimiento a su esfuerzo académico.

La generación de sexto grado de la Ágape Christian Academy inmortaliza el recuerdo de su año escolar junto a su docente en una emotiva mañana de celebración.

El grupo de sexto grado de la Ágape Christian Academy celebra la culminación de su año escolar.