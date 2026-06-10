Alumnos de sexto grado de Ágape Christian Academy celebran emotivo brunch de despedida

San Pedro Sula. — En un ambiente lleno de alegría, nostalgia y profunda gratitud, los alumnos del sexto grado de la Ágape Christian Academy festejaron el fin de su año académico con un elegante brunch de despedida. El evento, que marca la culminación de una importante etapa escolar, tuvo como escenario el Salón Pulhapanzak del Hotel Copantl.
La celebración fue planificada y organizada con esmero por los padres de familia, quienes se encargaron de cuidar cada detalle para regalarles a sus hijos una mañana inolvidable antes de su gran paso hacia la secundaria.
Desde tempranas horas, los futuros profesionales lucieron sus mejores galas y compartieron risas y anécdotas de su paso por la primaria. El programa del evento incluyó diversas actividades especiales.
Durante la mañana, los jovencitos participaron con gran entusiasmo en una sesión fotográfica del recuerdo, capturando sonrisas y abrazos que inmortalizaron sus fuertes lazos de amistad.
Asimismo, se vivió un momento de profunda espiritualidad cuando maestros, padres y alumnos se unieron en una oración de acción de gracias para bendecir a Dios por los éxitos alcanzados, la sabiduría otorgada y las bendiciones recibidas durante este ciclo escolar.
Finalmente, como broche de oro de la celebración, se llevó a cabo la entrega de diplomas de reconocimiento, un acto muy especial donde se exaltó el esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica de cada uno de los estudiantes.
Para finalizar, los asistentes disfrutaron de un exquisito banquete preparado por la casa hotelera, donde los buenos deseos por un futuro brillante para la generación de sexto grado de Ágape Christian Academy no se hicieron esperar. ¡Felicidades a los graduandos!