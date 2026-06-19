Adrianna Michelle Eskelsen celebra sus 15 años con una noche de fantasía

San Pedro Sula. – El Salón Jordán del Club Hondureño Árabe se transformó en un escenario de ensueño para celebrar los quince años de la jovencita Adrianna Michelle Eskelsen Barahona. Inspirada en la temática de un “bosque encantado”, la recepción transportó a los invitados a un jardín mágico donde imperaron la elegancia y la frescura juvenil.

La bella quinceañera, Adrianna Michelle, lució espectacular durante la recepción en su honor.

La gran protagonista de la noche hizo su entrada triunfal al recinto del brazo de sus queridos padres, Hans Christian Eskelsen y Virna Barahona, en medio de una atmósfera cargada de emotividad. Uno de los momentos más conmovedores de la velada fue el tradicional baile del vals, donde Adrianna y su padre se adueñaron de la pista ante la mirada fija y nostálgica de los presentes. Posteriormente, la familia alzó sus copas en un brindis por la salud, la felicidad y el brillante futuro que le depara a la bella quinceañera.

Adrianna Michelle junto a sus orgullosos padres, Hans Christian Eskelsen y Virna Barahona.

Adriana Michelle con sus hermanos, Nocole Alexandra, Hans Leonard y Valerie Kristine Eskelsen.

La mágica atmósfera del salón fue una obra de arte de Sonia Pineda Eventos, quien logró capturar a la perfección la esencia de la temática. El diseño incluyó una exquisita estación de postres coronada por un imponente arco de flores, el cual custodiaba el impresionante pastel de cumpleaños elaborado especialmente para la ocasión.

Adrianna Michelle Eskelsen Barahona protagonizó una noche de ensueño inspirada en un “bosque encantado”.

La estación del pastel y el imponente arco floral, una magistral creación de Sonia Pineda Eventos.

Muestras de cariño y alegría marcaron la inolvidable celebración de los quince años de Adrianna.

Sus compañeros de estudio y amistades contemporáneas, junto a familiares y amigos cercanos, colmaron a Adrianna de felicitaciones y sinceras muestras de cariño. La celebración se prolongó por varias horas bajo la animación musical de DJ Daybeat, logrando crear recuerdos imborrables para la agasajada, quien lució radiante y feliz en todo momento.

Una deslumbrante hada formó parte de la mágica puesta en escena que dio vida al bosque encantado durante la gran celebración de quince años.

Adrianna Michelle Eskelsen rodeada del amor de su hermosa familia: sus padres, Hans Christian y Virna, junto a sus hermanos Hans Leonard, Valerie Kristine y Nicole Alexandra.

Valerie Eskelsen y Naobe Maradiaga.

Alexa Moya, Ariana Amya, Nicole Eskelsen y Alessandra Saybe.

Sabry y Kenia Orellana.

Sheyla Sansur y Amira Gabrie.

Samira Galeas y Jenssy Sánchez.

Norman Rivera y Fanny Salgado.

Herman y Norma Sucrovich.

Elmer Rivera y Beverly Williams.

Nancy de Gutiérrez y Merlyn Larach.

Carol Lanza y Marco Roque.