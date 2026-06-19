Adrianna Michelle Eskelsen celebra sus 15 años con una noche de fantasía

San Pedro Sula. – El Salón Jordán del Club Hondureño Árabe se transformó en un escenario de ensueño para celebrar los quince años de la jovencita Adrianna Michelle Eskelsen Barahona. Inspirada en la temática de un “bosque encantado”, la recepción transportó a los invitados a un jardín mágico donde imperaron la elegancia y la frescura juvenil.
La gran protagonista de la noche hizo su entrada triunfal al recinto del brazo de sus queridos padres, Hans Christian Eskelsen y Virna Barahona, en medio de una atmósfera cargada de emotividad. Uno de los momentos más conmovedores de la velada fue el tradicional baile del vals, donde Adrianna y su padre se adueñaron de la pista ante la mirada fija y nostálgica de los presentes. Posteriormente, la familia alzó sus copas en un brindis por la salud, la felicidad y el brillante futuro que le depara a la bella quinceañera.
La mágica atmósfera del salón fue una obra de arte de Sonia Pineda Eventos, quien logró capturar a la perfección la esencia de la temática. El diseño incluyó una exquisita estación de postres coronada por un imponente arco de flores, el cual custodiaba el impresionante pastel de cumpleaños elaborado especialmente para la ocasión.
Sus compañeros de estudio y amistades contemporáneas, junto a familiares y amigos cercanos, colmaron a Adrianna de felicitaciones y sinceras muestras de cariño. La celebración se prolongó por varias horas bajo la animación musical de DJ Daybeat, logrando crear recuerdos imborrables para la agasajada, quien lució radiante y feliz en todo momento.