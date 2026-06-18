Quince años de ensueño: Valentina Triviño debuta en sociedad

San Pedro Sula. Los salones Mediterráneo y Merendón del Club Hondureño Árabe se transformaron en un oasis primaveral para celebrar los quince años de Valentina Triviño Rivera. Rodeada del amor de sus padres, Hugo Triviño y Mary Rivera, la jovencita protagonizó un emotivo debut en sociedad rodeada de familiares y sus amigos más cercanos.

Valentina Triviño Rivera posando feliz en la fabulosa estancia decorada con una delicada temática primaveral.

La recepción estuvo inspirada en una temática primaveral donde predominaron las tonalidades rosa, nude y blanco, los destellos de cristales y una impecable ornamentación. La planeación y el montaje corrieron a cargo de Lidabel y Scarleth Mena, de la firma Acontecimientos, logrando un escenario fabuloso. Valentina lució encantadora y radiante, acaparando las miradas con un sofisticado diseño de corte princesa en tono champagne.

Los apreciados Hugo Triviño y Mary Rivera acompañaron a Valentina con el emotivo brindis.

La fantástica velada dio inicio con el tradicional vals; del brazo de su padre, la quinceañera protagonizó un momento inolvidable que abrió paso al protocolo de la noche. El programa incluyó el emotivo cambio de zapatilla y, posteriormente, su madre le hizo entrega de una valiosa joya familiar como símbolo de esta nueva etapa para concluir con el brindis.

Valentina del brazo de su padre, Hugo Triviño.

Mary Rivera con su hija Valentina, feliz de hacer realidad su sueño.

Convertida en una hermosa señorita, Valentina compartió momentos maravillosos con sus seres queridos y sus compañeros de estudio de noveno grado, quienes le expresaron sus mejores deseos.

Valentina con sus padres Hugo Triviño y Mary Rivera.

Más tarde, la pista de baile se llenó de energía gracias a la animación musical de un DJ Luna, que puso a vibrar a todos los selectos invitados. Los asistentes también disfrutaron de un exquisito candy bar y del pastel de cumpleaños, una creación de Maritza’s Bakery. La gran fiesta juvenil se prolongó durante varias horas, consolidando una noche perfecta en honor a Valentina.

Zoe Ayala, Fernando Castro y Daniela Guerrero.

Daniela Midence, Angela Barahona y Elizabeth Mejía.

Alexis Argeñal, Dino Chiesa y César Minueza.

Arlette Regalado y Cristian Murillo.

Ferdinando Rodríguez y Marco Ramírez.

Vivian Medina y Daniel Matamoros.

Juan ángel Paredes y Emily Mejía.

Valentina rodeada del cariño de sus compañeros de noveno grado de la escuela.