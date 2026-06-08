Derroche de ternura y alegría en el baby shower de Abigail Ortíz.

San Pedro Sula. – Los salones Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl se vistieron de fiesta y dulzura para celebrar el próximo nacimiento de la pequeña Avril Abigail, una hermosa bendición que llegará muy pronto a los brazos de sus emocionados padres, Marcia Abigail Ortíz y Carlos Portillo.
La amorosa abuela materna, Marcia González, fue la gentíl anfitriona de esta inolvidable tarde maternal. Con gran esmero, se encargó de cuidar cada detalle para agasajar a su hija y dar la bienvenida anticipada a su nieta.
La estancia lució una decoración impecable bajo una temática tierna y creativa basada en corbatas y detalles delicados, donde la paleta de colores seleccionada transportó a los asistentes a un espacio de ensueño gracias al rosa pastel, que aportó la dulzura e inocencia por la llegada de la pequeña; el blanco, que brindó luz, paz y elegancia al salón; y el verde pastel, un toque fresco y moderno que complementó la atmósfera a la perfección.
Durante la celebración, las selectas invitadas compartieron divertidos juegos maternales, consejos y un exquisito banquete preparado especialmente para la ocasión.
“Estamos increíblemente felices y contando los días para conocer a Avril Abigail. Sentir el cariño de nuestra familia y amigas nos llena el corazón”, expresó emocionada la festejada.
La pareja conformada por Abigail y Carlos se encuentra en la recta final de la dulce espera, listos para iniciar la etapa más hermosa de sus vidas junto a la nueva integrante del hogar, quien desde ya es el centro de todo el amor familiar.