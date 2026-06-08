San Pedro Sula. – Los salones Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl se vistieron de fiesta y dulzura para celebrar el próximo nacimiento de la pequeña Avril Abigail, una hermosa bendición que llegará muy pronto a los brazos de sus emocionados padres, Marcia Abigail Ortíz y Carlos Portillo.

Derroche de ternura y alegría en el baby shower de Abigail Ortíz.

La amorosa abuela materna, Marcia González, fue la gentíl anfitriona de esta inolvidable tarde maternal. Con gran esmero, se encargó de cuidar cada detalle para agasajar a su hija y dar la bienvenida anticipada a su nieta.

La agasajada, Marcia Abigail Ortíz, junto a su madre Marcia González, quien cuidó cada detalle del tierno baby shower.

La estancia lució una decoración impecable bajo una temática tierna y creativa basada en corbatas y detalles delicados, donde la paleta de colores seleccionada transportó a los asistentes a un espacio de ensueño gracias al rosa pastel, que aportó la dulzura e inocencia por la llegada de la pequeña; el blanco, que brindó luz, paz y elegancia al salón; y el verde pastel, un toque fresco y moderno que complementó la atmósfera a la perfección.

Abigail Ortíz protagonizó una tarde inolvidable llena de mimos, juegos y bendiciones en los elegantes salones del Hotel Copantl.

Durante la celebración, las selectas invitadas compartieron divertidos juegos maternales, consejos y un exquisito banquete preparado especialmente para la ocasión.

“Estamos increíblemente felices y contando los días para conocer a Avril Abigail. Sentir el cariño de nuestra familia y amigas nos llena el corazón”, expresó emocionada la festejada.

Abigail Ortíz y Carlos Portillo, radiantes de felicidad ante la próxima llegada de su primogénita, Avril Abigail.

La pareja conformada por Abigail y Carlos se encuentra en la recta final de la dulce espera, listos para iniciar la etapa más hermosa de sus vidas junto a la nueva integrante del hogar, quien desde ya es el centro de todo el amor familiar.

Norma y Gabriela Gonzáles, Abigail Ortíz y Marcia Gonzáles.

Andrea Abujieres, Josline Kercy y Marcela Abujieres.

Andrea Araque y Grady Romero.

Marcia Gonzales, Abigail Ortíz y Vanesa Contreras.

Diana Martínez y Marjorie Iscoa.

Jaqueline Pérez y Karen de Pelucchi.

Mía Ugarte y Tihara Ortíz.

Rosibel Pérez y Yomaira Méndez.

Miriam y Hannah Portillo.

Gabriela Murillo y Fátima Santos.