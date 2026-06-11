Radiante y rodeada de amor, doña Daisy de David conmemora sus 90 años

San Pedro Sula. Llegar a nueve décadas de vida siendo el pilar de una hermosa familia es un motivo de gran peso para festejar. Por ello, los hijos de la respetable dama doña Daisy de David se lucieron como magníficos anfitriones al ofrecer una alegre fiesta en honor a los 90 años de su querida madre.
El salón Pulhapanzak del Hotel Copantl fue el escenario elegido para esta cita tan especial, la memorable recepción fue finamente organizada por sus hijos: Leonardo, Homel, Waldina, Víctor Hugo y Fernando, quienes compartieron su alegría con un selecto grupo de invitados.
El festejo estuvo impregnado de una atmósfera de profunda gratitud y calidez familiar. Doña Daisy, radiante y visiblemente emocionada, no solo estuvo cobijada por el cariño de sus cinco hijos, sino también por la energía y el amor de sus 14 nietos y 2 bisnietos, quienes junto al resto de sus familiares y su círculo de amistades más cercanas, colmaron a la festejada de bendiciones, abrazos y muestras de profunda admiración.
La velada transcurrió entre risas, anécdotas y música. Uno de los momentos más emotivos del protocolo fue la proyección de un video homenaje, el cual recopiló emotivos mensajes de felicitación y un recorrido fotográfico por los instantes más memorables de la longeva y bendecida vida de la cumpleañera, logrando conmover a todos los presentes.
Posteriormente, los hijos de doña Daisy se congregaron al frente para alzar sus copas en un emotivo brindis de honor, agradeciendo a Dios por la salud de su madre y por el hermoso legado de unidad que ha sembrado en la familia.
Para cerrar con broche de oro, los asistentes disfrutaron de una exquisita cena especialmente preparada para la ocasión por los chefs del hotel, la cual fue maridada con finas y refrescantes bebidas. Las muestras de afecto y las fotografías para el recuerdo se extendieron durante toda la noche, consolidando una efeméride que quedará grabada en el corazón de la familia David.