Radiante y rodeada de amor, doña Daisy de David conmemora sus 90 años

San Pedro Sula. Llegar a nueve décadas de vida siendo el pilar de una hermosa familia es un motivo de gran peso para festejar. Por ello, los hijos de la respetable dama doña Daisy de David se lucieron como magníficos anfitriones al ofrecer una alegre fiesta en honor a los 90 años de su querida madre.

Los hermanos Leonardo, Homel, Waldina, Fernando y Víctor Hugo flanqueando a su querida madre, doña Daisy de David, en una noche cargada de emociones, durante el brindis.

El salón Pulhapanzak del Hotel Copantl fue el escenario elegido para esta cita tan especial, la memorable recepción fue finamente organizada por sus hijos: Leonardo, Homel, Waldina, Víctor Hugo y Fernando, quienes compartieron su alegría con un selecto grupo de invitados.

Cuatro generaciones de amor: Doña Daisy posa orgullosa junto a sus hijos, sus nietos y bisnietos.

El festejo estuvo impregnado de una atmósfera de profunda gratitud y calidez familiar. Doña Daisy, radiante y visiblemente emocionada, no solo estuvo cobijada por el cariño de sus cinco hijos, sino también por la energía y el amor de sus 14 nietos y 2 bisnietos, quienes junto al resto de sus familiares y su círculo de amistades más cercanas, colmaron a la festejada de bendiciones, abrazos y muestras de profunda admiración.

El pilar familiar: Doña Daisy de David cobijada por el cariño de sus hijos y nueras durante su alegre festejo en el Hotel Copantl.

La velada transcurrió entre risas, anécdotas y música. Uno de los momentos más emotivos del protocolo fue la proyección de un video homenaje, el cual recopiló emotivos mensajes de felicitación y un recorrido fotográfico por los instantes más memorables de la longeva y bendecida vida de la cumpleañera, logrando conmover a todos los presentes.

La estimada dama doña Daisy de David festejó nueve décadas de una vida bendecida y plena.

Posteriormente, los hijos de doña Daisy se congregaron al frente para alzar sus copas en un emotivo brindis de honor, agradeciendo a Dios por la salud de su madre y por el hermoso legado de unidad que ha sembrado en la familia.

La feliz cumpleañera junto a su hijo Víctor Hugo David y su esposa Carolina de David, quienes se sumaron a las felicitaciones.

Para cerrar con broche de oro, los asistentes disfrutaron de una exquisita cena especialmente preparada para la ocasión por los chefs del hotel, la cual fue maridada con finas y refrescantes bebidas. Las muestras de afecto y las fotografías para el recuerdo se extendieron durante toda la noche, consolidando una efeméride que quedará grabada en el corazón de la familia David.

Selectos familiares y el círculo de amistades más cercanas se dieron cita para colmar de bendiciones a la cumpleañera.

Distinguidos invitados compartieron la alegría de la familia David en una noche que quedará para el recuerdo.