Chicha y Limón martes 9 de junio de 2026

TABULE!!…¡Arranca La Fiebre Mundialista!…Esta semana Día del Estudiante las graduaciones siguen viento en popa…de plácemes: Maru Luque de Abufele, Viena Baide, Flor de María García, María Elena Sikaffy y Maritza de Lara…Bendito entre ellas: Josué Cover…Las imágenes de los ágapes más chic: Los XV años de Jimena Suazo Flores…Las Bodas de Diamante de don Fouad y doña Jo Faraj…El brindis azteca para Sandra Paz de Sosa…Antonella Belmonte en camino…Chismes & mas…¡Solo aquí!

Quien no para de abrir delicados presentes es la encantadora jovencita Jimena Suazo Flores, luego de su elegante debut en sociedad…sarao familiar que ya tapiza de glamour y buenos deseos las plataformas digitales de Jimena, quien convoco a compañeros de estudio, familiares y contemporáneos, para la esperada celebración de sus quince primaveras.

*.-La bella hija de Nolvin Suazo y Krista Flores acaparó todas las miradas de la noche luciendo como una princesa contemporánea…Para su debut en sociedad, vistió un espectacular diseño exclusivo de la reconocida modista Giselle Matamala: una exquisita columna de fondo blanco y recamada en aplicaciones en azul cielo con escote palabra de honor.

*.-Completamente adherida a su estilizada anatomía, como una segunda piel…así o más cómoda, relajada y minimalista lució Jimena en toda la velada celebrada en tiempo y forma en el Salón Merendón del Club Hondureño Árabe, que enchulo sus espacios para la gran noche de la debutante…Iniciando con una oración de acción de gracias…#blessings.

*.-Una íntima celebración de corte familiar para congratular a la nueva señorita de la familia, quien lució impecable estilismo todo el convite…un protocolo desarrollado con toda la pompa y circunstancia que amerita este tipo de eventos…Extendemos las congratulaciones a sus padres Nolvin y Krista, quienes se lucieron como anfitriones…¡Felices 15 Jimena!

*.-Con sabor a Foccacia…una de las opciones mas buscadas en La Pizzeria…el rincón de Italia que nos ofrece el Hyatt Place en San Pedro Sula…y que gracias a su alianza con BAC, todos los tarjetahabientes gozan de un 10% OFF en todo el mesón…Alianza dada a conocer en un exclusivo cóctel para medios de comunicación…¡Solo gente chic!

*.-Marcela Duran y Gustavo Chávez de BAC, Ornela Cruz, Marcela Valle y nuestro amigo Luis Garner del Hyatt Place, encabezaron la promoción que ya es tendencia total entre los amantes de la gastronomía mediterránea en general e italiana en particular…platillos exquisitos, extra light con ingredientes importados, que dan ese toque único a cada opción.

De punta en blanco y con recatado estilismo, así arribaron los 54 jóvenes que integran la Clase XXVI de la prestigiada Seran School a la Iglesia Espíritu Santo para su tradicional misa de Acción de Gracias…en vísperas de celebrar su esperada gala de graduación…Llegaron puntuales y acompañados por sus padres de familia… Siguió la tradicional despedida de los junior que sorprendieron a los Seniors con muchas sorpresas… ¡Muy pronto esa Gala Prom!

*.-Una dinastía que se dispones a celebrar una homilía de acción de gracias es la honorable familia Faraj…ya que dos de sus miembros aquilatan 60 benditos años de feliz vida matrimonial…Nos referimos a la distinguida pareja conformada por don Fouad y doña Jo de Faraj, quienes ya son congratulados por su amplio círculo social por tan importante efemérides…Unas Bodas de Diamante, tan solidas como la misma pareja.

*.-Reconocidos por su calidez, rectitud y su constante proyección comunitaria, los esposos Faraj han sabido construir un hogar que es sinónimo de unidad y fortaleza…Seis décadas después de haber pronunciado sus votos en el altar, la pareja continúa siendo un ejemplo vivo de complicidad, valores, respeto mutuo y entrega compartida.

Mientras tanto, en el hogar de Adriano Belmonte y Emma Guevara, la emoción crece con el correr de las semanas, porque la cuenta regresiva es más inminente con la pronta llegada de su primera bendición: una nena que bautizaran con el nombre de Antonella…quien, con los genes de sus padres, no dudamos que será toda una belleza…¡Su llegada: 7 de Julio!

*.-Para tal fin y en pleno Día del Árbol, las damas de ambas familias y entrañables amigas de la futura mama, consintieron a Emma con un tierno baby shower en los predios de Angeli Gardens…y tal cual, el mesón donde late el corazón del Merendón, se transformó en un Eden entre la vegetación natural del lugar y la puesta en escena con lindos gansos.

*.-Gracias a la emotividad de Emma Guevara y el talento de la planner Sonia Pineda, quien satisfizo al máximo el sentir de la joven señora de Belmonte, se logro recrear una atmosfera de ternura…un telón de fondo que se fundía con la naturaleza del lugar…Graficas imperdibles en este site que ya recibe las felicitaciones para los Belmonte-Guevara…#blessings.

*.-Abriendo finos presentes y rodeadas de rosas rojas, así transcurren estos días para dos encantadoras damas de la sociedad sampedrana… nos referimos a la Dra. Giselle Downing de Paz, hija de nuestra apreciada Aracely Cano de Downing y esposa del Dr. Carlos Paz.

*.-Al igual que la bella Lic. Yvette Aramendía, ex primera dama de San Pedro Sula, una cubana bien catracha, muy apreciada por su carisma, voluntariado y espíritu de trabajo…a quien tenemos un buen tiempo de no verla en la vitrina social…Bendiciones a estas valiosas damas de sociedad.

*.-Si de bellas se trata…dos beldades que parten tarta este fin de semana son: Flor de María García Ferrera, sampedrana del María Auxiliadora que gano el Miss Honduras Universo 2000…y la caracola Kimberly MacNab, la primera Miss Honduras Mundo 2004 en la era de Eduardo Zablah…mentor que sin lugar a dudas, las estará congratulando vía WhatsApp este finde.

El año pasado fue en Cima Rooftop & Grill, este 2026 fue El Molino, el epicentro de la celebración por una vuelta mas al sol de nuestra especial amiga y fiel lectora de esta plataforma, Sandra Paz de Sosa…La temática de la velada fue México, con sus tradiciones, historia, sabor y calidez, que impregnaron cada espacio del mesón para festejar la vida de Sandra… Elegantemente ataviada de riguroso azul oscuro, la homenajeada se puso su sombrero de charro y entono parte del repertorio de la velada, una selección musical con mucho sentimiento para Sandra…quien se vio cobijada de amor y buenos deseos por su familia: su esposo Francisco Sosa y sus hijos Francisco Antonio y Jeimy Sosa Paz…Una noche para un brindis muy especial y otro año mas repleto de exitosas sorpresas…La gráfica Sandra con su hermana Glenda Paz.

*.-Este fin de semana arrancan las celebraciones de cumpleaños para una dama muy especial: Vivian Giacoman de Martínez y sus amigas lo saben…por su parte, el querido Miguel “Mike” Canahuati sigue recibiendo el beneplácito de su familia y sus más allegados por su cumple…Su carisma los rejuvenece cada día amigos…porque lucen esplendidos…#Blessings.

*.-Quienes siguen recibiendo las congratulaciones de sus círculos más cercanos por su onomástico son: Nelsy Marie Bográn, bella hija de Oscar y Nelsy Bográn…Idem el carismático William Hall…hijo de la apreciada dama María Elena Micheletti, hermano de Wendy Hall y esposo de la bella Ligia Noriega…Para ellos van nuestras felicitaciones y mucha vida más.

*.-En algún lugar de la USA brinda con su esposo por otro año más de éxitos la ex Miss Honduras Belleza Nacional, Dra. Alejandra Mendoza David…quien fue Honduras en el Miss Tierra y en la última edición del Miss Italia del Mundo en Venecia, entre otras justas regionales, donde la limeña brillo por su carisma y dulce belleza…¡Congratulaciones Ale!

*.-Mas que benditos entre tanta beldad, tres comunicadores sociales y creadores de contenido de la nueva ola: Josué Cover, David Fortín y Facundo Caballero…quienes en pleno Día del Estudiante parten pastel y siguen celebrando todo el fin de semana…A Facu lo esperan en Indie siempre bien acompañado de sus aleros : La Bicha, Sandrez y La Betanco…#firmas.

¡Espera a su pequeña Emma! Andrea Trejo de Lanza fue la gran protagonista de un hermoso baby shower en los salones Emperador del Hotel y Club Copantl.. Andrea y su esposo, Joshua Lanza, viajaron desde Nueva Jersey para compartir esta dichosa tarde con sus seres queridos… El evento, organizado con mucho cariño por Karen de Brito y Maritza Guerrero junto a un grupo de oferentes, lució impecable gracias a una temática de abejitas recreada con flores y globos por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos… Entre risas con los juegos del payaso Popeyito, un precioso pastel de Jenny Jordán y los buenos deseos de los futuros abuelos Trejo-Guerrero y Lanza, la tarde fue el preámbulo perfecto para el nacimiento de Emma en agosto. ¡Muchas bendiciones!

Rodeada de amor y finos detalles, Andrea Trejo de Lanza y su esposo Joshua Lanza celebran la pronta llegada de su primogénita Emma.

*.-¡Ay, mis amores, les cuento que el III Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible, que prometía ser el evento del año terminó sin pena ni gloria!… Lastimosamente la organización estuvo por la 20: conferencias y hoteles vacíos, prensa sin gafetes y una nula convocatoria empresarial que obligó a las mentes brillantes de los organizadores a llenar los asientos con estudiantes para evitar la vergüenza del siglo… Pero la verdadera comidilla de pasillo fue el tremendo desplante a las cámaras de turismo; y es que las malas lenguas aseguran que la mismísima presidenta del gremio empresarial soltó la perla de que las cámaras “eran del gobierno”. ¡Por favor, alguien que le mande un manual de cómo funciona el turismo! Qué pena que por querer aparentar fuerza un evento de talla internacional terminara siendo uno mas del montón.

*.-Y por si fuera poco este trago amargo, para cerrar con broche de oro las celebraciones del Día del Periodista, el que se voló la barda en la zona norte fue la “Racha”, el presidente Nasry Asfura, dejando a los comunicadores plantados y esperando por más de tres horas y media durante el foro… Nadie sabe si es que el hombre les huía a las preguntas incómodas sobre el caos de la salud, el transporte, la energía y la educación, o si es que cuando viene al norte se toma las cosas con demasiado “relax”, pero lo cierto es que la falta de respeto a la profesión estuvo a la orden del día… Menos mal que un alma caritativa de la organización se apiadó del hambre ajena y mandó a los meseros del hotel con boquitas y refrescos, porque si no, ¡los pobres periodistas terminan con la tripa pegada al espinazo! ¡Qué cosas, mis vidas, ya no hay ningún respeto!

Radiantes y listos para comenzar una vida juntos, Juan Miguel Argueta y Skarleth Alejandra Vargas celebraron su boda eclesiástica en el salón Los Encuentros del Hotel Copantl bajo la bendición del pastor José Armando Zelaya…Para ser testigos de este gran paso, familiares y entrañables amistades viajaron exclusivamente desde San Francisco, California, y Houston, Texas, quienes brindaron por los enamorados en un recinto mágicamente transformado en un jardín rebosante de follajes y exquisitas flores en tonos rojos, creación Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos… El broche de oro de la celebración lo puso la casa repostera Sweet Bites, con la creación de un espectacular pastel nupcial decorado con una delicada cascada de flores.

*.-Este jueves 11…primer numero maestro…arranca el Mundial United-26 en la CDMX al ritmo de una constelación de estrellas encabezada por: Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean…J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana y Tyla…Uno de los mundiales mas fugaces y controversiales en la historia de la FIFA…¡Ya verán!…#OMG.

*.-Tan polémico como efímero…porque esos encuentros deportivos duraran un suspiro…90 minutos que se irán como agua entre las manos con sendos golazos desde los primeros minutos que cerraran con resultados “redondos” sin irse a tiempo extra…¡Partidos relámpagos!…Esos hombres literal “volaran” en esos estadios…#WTF.

*.-¿Polémico?…¿Controversial?…#uyuyy…¡y nos quedamos cortos!…porque arranca con luna menguante, la fase del lio, bochinche, zipizape…y lo alcanza la segunda retrogradación de Mercurio que empieza el 29 de junio…pleno Día de San Pedro…donde todo se enreda, la confusión estará en el aire…¡en el agua!…porque el sol estará en Cáncer.

*.-Algo así…como empezó el Miss Universo del año pasado en Tailandia…¡La misma aspectación!…y miren lo que derivo esa justa de mujeres bellas…¡Hasta la fecha de hoy!…¿Que pasara en United-26?…¿doping?…¿juergas?…¿zafarranchos?…¿enfermedades?…¡Dimes y diretes que estarán a la orden de todo el mes!…¡Esto solo es la puntita!

*.-Recién desempacado de Santillana del Mar o sea La Villa de las 3 mentiras, llega Burundanga, más embarnecido que la última vez que te vimos…dicen que te vieron en Ramon Freixa y en el Tuatara…¿recien aterrizaste?…¡Con razón traes cara entre Pinto y Valdemoro!…jijijiji…Ese jet lag te pega fuerte amigo…¡Si estas paredes hablaran…gritarían!.

*.-¡Y si tu carrito hablara…lloraría!…Burundanga viene de punta en blanco con lo ultimo en moda sport de Almacenes El Record…y destila “Powdery Coconut” de Dossier…el dupe mejor logrado del oneroso Soleil Blanc de Tom Ford…¡Vino la Kukis!….te anda buscando como loca, dice que no le contestas los mensajes luego de la última cita…¡Tenes clavo amigo!

*.-Este friki tiene un historial amoroso de miedo…desde tu época en el JTR diste guerra, ni “ciertas” maestras se salvaron…jijijiji…¡Le diste vuelo a la hilacha!…no sabemos cómo sigues en pie de lucha…con esa sonrisa las derrites como helado de vainilla…como Sandy Gallardo luego de aquel celebre beso que le dio el titular de turismo…¡Vivida por Scarlet y Marifer!

*.-Eso en tu época de “modesto y humilde” vecino de la Rivera Hernández, cuando solo eras hijo de mama…pero cuando te diste cuenta quien era tu padre biológico, desbarajustaste a Comayagua, te dio el apellido y tu suerte cambio 180 grados my friend…”hueles dinero y vuelas”…como ciertos colegas…jijijiji…¡No es broma, ese apellido te cambio de status!

Danlí brilla en la primera edición del Miss Teen Honduras Belleza Nacional… La “ciudad de las colinas”, fue el escenario de la primera edición del Miss Teen Honduras Belleza Nacional, un evento dirigido por el talentoso diseñador Arturo Calix que reunió belleza, cultura y talento artístico nacional… En una espectacular noche, 16 jovencitas compitieron por cuatro coronas, resultando como máximas ganadoras Yaheli Córdova (Atlántida) como la nueva Teen Honduras Belleza Nacional, una destacada joven de 16 años, elegante y trilingüe; Emily Reyes (Tela) como Miss Teen Américas, Whitney Crisanto (La Ceiba) como Señorita Wonderful Teen International, y Mía Borjas (Tegucigalpa) como Teen Mesoamérica. Fotos Cortesía de EvPhotography

*.-Bien dicen nuestros chamanes, que a los 18 años se cierre un ciclo y tú te guindaste de la rueda de la fortuna…te compro casa, te dio una beca a Mexico que no aprovechaste en las mejores universidades, por andar de palenquero de feria en feria y de carnaval en carnaval…jijijijiji…¡Vale más que regresaste a Honduras!…¡Tu suerte habría sido otra por allá!…#lol.

*.-Burundanga tiene más novias en su haber que el mismo Ricardo Arjona…Al chapin más chapín se le conocen muchas…desde su época de basquetbolista con “Los leones de Marte” cuando venía a este país a torneos intercolegiales…se le “mentaba” por estos lares con una aplicada chica del JTR de nombre Carmen Griselda Pérez, graduada de Comercio en 1989…¡Mas antes lo mencionaban hasta con Yadira Bendaña en TGA.!

*.-Cuando el espigado seco hacia sus pininos como cantante…por esa época también pretendía a una esbelta isleña radicada en La Ceiba y que estudiaba en el María Regina…su nombre: Darlene Jackeline Sikaffy Powery…quien años despùes saltaría a la palestra como Miss Islas de La Bahia 1987…¡Una de las pupilas más disciplinadas del Gallo Zablah!

*.-Mal gusto nunca ha tenido el papa de Adria y consuegro de Jason Momoa, porque luego de rodar por Argentina y afincarse en México, mantuvo sonados romances con famosas de por allá: Susana Zabaleta y Alicia Machado…cuando el chapín aún estaba casado con Leslie Torres…La misma ex Miss Universo lo confirmo: 7 años de relación clandestina.

*.-Pero nuestra estimada “chama” no se queda atrás en “mal de amores”, que, por cierto, este 2026 cumplió 30 años de haber ganado ese cetro…una corona que hasta la fecha no sabe si fue “bendición o infortunio”…La Miss Universo más controversial que ha tenido Venezuela…La Machado fue comadre de nuestra Jazmin Fiallos en esa justa celebrada en Las Vegas.

¡Ay, mis vidas, y es que como dice el dicho: “Dios los cría y ellos se juntan”! Resulta que la elección del Miss Teen Honduras Belleza Nacional en Danlí no solo nos dejó reinas, sino también el tremendo reencuentro de la crema y nata de la missología catracha de costa a costa: el Abog. Marlon Rodríguez, Vicente Sánchez, Juan Carlos Santos, Wilson Rubio y Javier Dubón… Este combo de la vieja escuela del Miss Honduras Belleza Nacional se dio cita en la ciudad de las colinas y, entre pasarela y pasarela, se dedicaron a pasarla de lo lindo, reviviendo viejos tiempos, soltando veneno del bueno y contagiando a todos con esas risas y ocurrencias divertidas que solo ellos se gastan cuando se juntan. ¡Qué nivel de junte, mis amores!

*.-Un buen grupete de ese evento, se reencontró en fecha reciente en Londres, para brindar por la efemérides…obvio que ni Licha ni Jazmin estuvieron allí…pero si llego la polémica mexicana Vanessa Guzmán, quien también hizo carrera en el ambiente artístico…En ese mismo evento igual triunfo la hoy diplomática guanaca Milena Mayorga…¡La más exitosa!

*.-A Licha se le conocen novios famosos desde que era Reina de las Ferias de Maracay…con Ricky Montaner, cuando fue Miss Yaracuy y Miss Venezuela 1995…Siendo MU, de todos es sabido sus “escapadas” con Luis Miguel en Los Angeles…y sus citas furtivas con Cristian Castro…#Upss.

*.-En 1997 cuando entrego corona en Miami y donde la conoció Joselina García Cobos, se le mencionaba a la “Sama” con el español Enrique Iglesias…Ya sin el cetro en sus sienes y haciendo los pininos en el ambiente artístico, fue cuando tuvo su “desliz” de varios años en el anonimato con Ricardo Arjona…cuando el chapín “conocía” a Susana Zabaleta…#OMG.

*.-Por cierto, Licha fue parte de la extensa terna para ser integrante de “Desiguales” en sustitución de la Dra. Nancy Álvarez, quien supuestamente se retiró por motivos de salud…pasaron muchas por ahí, entre ellas nuestras Satcha Pretto y Anita Jurka…pero la suertuda fue una geminiana de vasta trayectoria: Charytin Goyco…¡Otoñal, bella y exitosa!

*.-De extensa experiencia en el canto, teatro, cine y televisión…fue su gran amigo Walter Mercado quien le aconsejo a La Rubia de América, centrarse en la TV, que ahí consolidaría su exitosa carrera…#talcual…Junto con Adamary Lopèz, Thalia y María Celeste Arraras, parte del sequito de consentidas del “astrologo de las estrellas”, a quienes entrono de por vida.

*.-Charytin llego a ponerle chispa a ese espacio de Univision…pero la que lució bien apagadita la semana pasada fue la española Elena Tablada…ex pareja de David Bisbal…la mujer “pagaba para no comentar”…¿Para qué acepto llegar ahí?…Todas tienen que interactuar con los temas a tratar…¡Una semana entera se voló La Tablada como un mueble más ahí!

*.-Pasa que los famosetes allá en la Madre Patria están “bien o mal” acostumbrados a los programas polémicos del corazón, de la mal llamada “prensa rosa”…donde les pagan en euros por palabra y en oro por pelea.

*.-Los show de Stand Up empiezan a despuntar en Honduras…recién se presentó en TGA Issa Pereira con su esposo, manager y productor Gustavo Pelaez…del clan Pelaez-Larrainza…¿Quién se atreve a contratar a La Azcarate en SPS?…¿Quizás las damas del Club Internacional de Mujeres?…Las regias opciones del Hotel Copantl siempre a la orden.

*.-Bien dicen nuestros moryas que las Alejandras y los Alejandros, además de inquietos y rebeldones son tremendos genios…¿será?…como dicen allá por la colonia Victoria de Villanueva: “si vaaa?”…jjijijiji…”Dime como te llamas y te diré como eres”…¡Marcados de por vida por el nombre y hasta por la primera letra de ese primer name!…#fuegomaria.

Una de las damas más apreciadas de nuestra sociedad, la especial Dora Córdova Recarte, estuvo de manteles largos el pasado domingo 7 de junio con motivo de su cumpleaños. Desde tempranas horas, la cumpleañera fue colmada de mimos, finos obsequios y muestras de sincero afecto por parte de su amada familia y, por supuesto, de su selecto círculo de amigas, quienes brindaron por su salud y dichosa existencia.

Con estos pasajes nos despedimos, no sin antes pasarles una nota de Cipriano para los Virgo que buscan empleo o jugosos contratos: apliquen en línea en todas las empresas de su interés y repitan…desde el domingo 14 al 21 de este mes…¿A qué horas?: 2:00 PM, 5:00 PM y 11:00 PM…a diario y toda la semana, que en Julio firman…PERO aléjense de gente: chismosa, cizañera, intrigante y burlona…esos que les abundan por el móvil para contaminarles la vida…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense ya saben que los queremos en P!”#$%&.