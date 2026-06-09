Honduras supera la meta de la Lechetón 2026 con más de 174 mil “vasos de alegría” recaudados

Tegucigalpa.– Honduras volvió a demostrar que cuando la solidaridad une al país, miles de vidas se transforman. La 14.ª edición de la Lechetón —impulsada por la Benemérita Asociación Nacional Scouts de Honduras, Sula y Tetra Pak— culminó con un éxito rotundo tras la jornada nacional del 6 y 7 de junio, celebrada bajo el lema “Hagamos crecer la alegría”.

Gracias al compromiso de miles de hondureños, voluntarios y empresas aliadas, este año se alcanzó una recaudación histórica de 174,655 vasos de leche, superando con creces la meta inicial de 60,000 vasos. Este extraordinario resultado beneficiará directamente a más de 70 hogares, asilos e instituciones benéficas que atienden a niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país.

Más de 2,000 miembros de la Benemérita Asociación Nacional Scouts de Honduras se movilizaron en 44 puntos de colecta a nivel nacional durante las jornadas del 6 y 7 de junio.

La colecta se desarrolló de forma simultánea en nueve ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Talanga, Valle de Ángeles, La Ceiba, Comayagua, Choluteca, Tela y Santa Bárbara. Para ello, se habilitaron 44 puntos de recolección en Supermercados La Colonia, Walmart y establecimientos independientes, donde cientos de familias se sumaron para aportar nutrición y bienestar.

El pilar fundamental de esta edición fue, una vez más, el voluntariado. Más de 2,000 miembros de la Asociación de Scouts de Honduras participaron activamente durante todo el fin de semana, liderando la recepción, organización y logística de las donaciones ciudadanas.

Cientos de familias hondureñas se sumaron a la campaña “Hagamos crecer la alegría”.

“Lechetón continúa demostrando que cuando los hondureños trabajamos unidos podemos generar un impacto real. Cada vaso recolectado representa apoyo, bienestar y esperanza para miles de personas”, expresó Cristiam Martínez Ortega, director ejecutivo nacional de la Asociación de Scouts.

Por su parte, Miriam Kafie, gerente nacional de RSE de Sula, manifestó su gratitud: “Estamos profundamente agradecidos con cada persona que se sumó. Ver cómo año tras año el país responde con tanta generosidad nos motiva a continuar impulsando iniciativas que transforman positivamente la vida de muchas familias”.

Asimismo, Bruno Basile, director de Comunicación para Centroamérica y el Caribe de Tetra Pak, señaló: “Esta campaña demuestra cómo la colaboración entre la sociedad civil, la empresa privada y el voluntariado genera un cambio tangible. Nos enorgullece contribuir a que alimentos nutritivos lleguen de forma segura a más personas, ampliando el acceso a la nutrición donde más se necesita”.

Las donaciones de la Lechetón 2026 se distribuirán en las mismas ciudades donde fueron recolectadas para beneficiar de forma directa a hogares y asilos locales.

Para garantizar la transparencia y el beneficio directo, las donaciones se distribuirán en las mismas ciudades donde fueron recolectadas, fortaleciendo el impacto local en cada comunidad participante.

A lo largo de sus 14 ediciones, la Lechetón se ha consolidado como uno de los movimientos solidarios más importantes de Honduras. Este 2026, el país volvió a confirmar que detrás de cada donación existe una oportunidad para cambiar realidades. Porque cuando Honduras se une, la alegría crece vaso a vaso.