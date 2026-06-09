Sismo magnitud 6.1 frente a las costas de Cuba sacude a Cancún y La Habana

Un fuerte sismo se registró al medio día de este lunes frente a la costa noroeste cubana, según informes oficiales, sacudiendo también otras partes de Cuba, México y Florida que normalmente no son propensas a los terremotos, sin que hasta el momento haya reportes de daños personales o materiales.

Según el Centro Alemán de Investigación Geocientífica, el movimiento telúrico de magnitud 6.1 se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro a 104 km al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, a más de 200 kilómetros de La Habana.

El Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos informó de que en Florida también se sintió el sismo, que fue percibido en las ciudades turísticas mexicanas de Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

No se emitió ninguna alerta ni aviso de tsunami tras el sismo, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Residentes y trabajadores del centro de Cancún, poco acostumbrados a temblores fuertes, evacuaron los edificios.

Se activaron los protocolos de emergencia en los estados mexicanos de Yucatán y Quintana Roo, pero hasta el momento no se han reportado afectaciones.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó que “al momento” no se habían reportado daños en la entidad y que los protocolos de verificación y monitoreo continúan activos como medida preventiva.

En tanto, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que se activaron los protocolos de seguimiento y se mantienen en comunicación con Protección Civil, autoridades municipales y otras dependencias; y tampoco se han registrado afectaciones en la entidad.

Cabe mencionar, que más temprano, el Servicio Sismológico Nacional reportó que se había registrado un sismo en punto de las 10:05 horas de magnitud 4.2 con epicentro sobre el municipio de Chapab, al noreste de Ticul, en Yucatán.

Sismo sorprende a la Habana

Periodistas de la AFP en la capital cubana sintieron sacudidas durante unos 20 segundos que obligaron a los habitantes a salir de los edificios.

“Sentí que se movió la cama, se movió bastante, se movió mucho la litera donde estaba mi sobrina, nos asustamos”, dijo a la AFP caridad Fernández, una jubilada de 68 años que vive en Pinar del Río.

“Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había vivido algo así”, contó a la AFP Carmel Delgado, economista de 47 años en La Habana.

“Pero una vez que nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápido”, añadió esta trabajadora de la capital, donde viven 1.7 millones de personas.

Las autoridades cubanas indicaron que el sismo fue percibido “en todo el oeste del país”.

Los terremotos suelen ser más frecuentes en el este Cuba, situada en el límite de las placas tectónicas del Caribe y de América del Norte.

Con información de Reuters y AFP.