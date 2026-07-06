George Clooney recibirá el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Venecia

George Clooney regresará este año al Festival de Cine de Venecia para ser homenajeado por su trayectoria. Los organizadores del certamen anunciaron este lunes que el actor y director recibirá el León de Oro en la 83.ª edición del evento, que se celebrará en septiembre.

«He vivido momentos extraordinarios en Venecia. Este festival es, sin duda, mi favorito, y recibir el León de Oro es un honor enorme», afirmó Clooney en un comunicado. «También probablemente significa que ya estoy viejo, pero lo aceptaré de buena gana».

La estrella de Hollywood cuenta con un extenso historial de apariciones memorables en la ciudad de los canales. Destacan su participación en 1998 con Out of Sight (Un romance peligroso), dirigida por Steven Soderbergh, y en 2005 con su segundo largometraje como director, Good Night, and Good Luck. Curiosamente, el año pasado asistió con Jay Kelly, de Noah Baumbach, cinta en la que interpreta a una estrella de cine en plena crisis existencial justo antes de recibir, precisamente, un premio a la trayectoria en un festival italiano.

«En su triple faceta de actor, director y productor, George Clooney es un artista completo, carismático y original, que ha transformado su profunda vocación en una de las trayectorias más luminosas del cine contemporáneo», destacó Alberto Barbera, director del festival. «Con una combinación perfecta entre el glamur de las estrellas de antaño, un profesionalismo intachable y una sensibilidad moderna, ha transitado por diversos géneros con una versatilidad poco común».

Venecia también tiene un significado personal para el actor, ya que fue el escenario donde contrajo matrimonio con Amal Alamuddin en 2014.

La 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre.

Con información de AP