Presentación oficial de las candidatas al Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula. La Organización Miss Honduras Universo dio inicio de manera oficial a las actividades de la máxima corona de la belleza nacional con la presentación de 18 de las 20 candidatas que competirán este año por el título. Las delegadas representan a los departamentos y ciudades más importantes del país, destacando este año una histórica inclusión: la representante de la diáspora hondureña en los Estados Unidos.

Carlos Rivera y Bryan Espinoza, codirectores del Miss Honduras Universo, posan junto a la actual soberana Alejandra Fuentes, las 18 bellas candidatas de la edición 2026 y representantes de las marcas patrocinadoras que hacen posible el certamen.

Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, lució radiante durante la presentación oficial de las nuevas candidatas, sumándose a las grandes expectativas de la edición 2026.

El emblemático Hotel Aloft fue el escenario de este primer encuentro con los medios de comunicación e invitados especiales, donde las aspirantes derrocharon elegancia en una pasarela inicial patrocinada por Fancy Boutique, luciendo atuendos propios de la temporada.

Norax Flores (Ocotepeque), Luciana Núñez (Tegucigalpa), Luisa Pineda (San Francisco de Yojoa), Esmeralda Castro, (Yoro) y Rosa Olivares (La Paz).

La esperada noche de coronación está programada para la primera semana de septiembre y tendrá como sede el prestigioso Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

Kennia Mondragón (Francisco Morazán) y Stephanie Morel (Cortés).

Durante el evento de presentación, Bryan Espinoza, uno de los codirectores del Miss Honduras Universo, compartió detalles de la edición 2026 y aprovechó para agradecer el respaldo de las empresas patrocinadoras. Asimismo, lanzó una gran noticia que ha encendido las expectativas del público: la confirmación de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, como invitada especial para la gala final.

Brigit Torres (La Lima), Stephany Guifarro (Comunidad Hondureña en USA), Sayra Cerrato (Comayagua), Seleny Pineda (Omoa) y Jakeline Baca (Choluteca).

“Esperamos que traer a la Miss Universo reinante a nuestra gala final se convierta en una hermosa costumbre para el país”, manifestó Espinoza.

@eldiariohnd ¡Arranca oficialmente el Miss Honduras Universe 2026! En una noche llena de brillo y elegancia se llevó a cabo la presentación de las candidatas, cada una de las aspirantes recibió la banda de la ciudad o departamento que representará. #ElDiarioHN #MissUniversoHonduras #MissHonduras #ReinasDeHonduras #BellezaHondureña ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

Dos décadas de historia

El certamen de este año coincide con un fecha muy importante para la dirección del concurso. El próximo 17 de julio, la organización Carimaxx celebrará su 20 aniversario como los poseedores oficiales de la franquicia de Miss Universo en Honduras.

Seleny Pineda (Omoa) y Jakeline Baca (Choluteca).

Katherine Sarmiento (Copán) y Anais Vargas, (Valle).

Para conmemorar estas dos décadas de trayectoria bajo el liderazgo de Carlos Rivera, Ricardo Caballero y Bryan Espinoza, desde que asumieron la nueva representación en el año 2007 se llevará a cabo una gala especial en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. Este evento histórico promete reunir a casi todas las ex-reinas que han portado la corona del Miss Honduras Universo, celebrando el legado y la evolución del certamen en el país.

Luisa Pineda (San Francisco de Yojoa), Esmeralda Castro, (Yoro), Sherly Tejada (El Paraiso) y Rosa Olivares (La Paz).

Con la mesa armada, el talento seleccionado y las visitas internacionales confirmadas, la carrera por la corona de Miss Honduras Universo 2026 ha comenzado oficialmente.

La Representante de la ciudad Industrial, Claudia Canahuati.

Claudia Canahuati Miss Universe San Pedro Sula.

Luisa Pineda, Miss Universe San Francisco de Yojoa.

Walleska Méndez, Miss Universe Santa Bárbara.

Sayra Cerrato, Miss Universe Comayagua.

Stephanie Morel, Miss Universe Cortés.

Luciana Núñez, Miss Universe Tegucigalpa.

Kennia Mondragón, Miss Universe Francisco Morazán.

Jakeline Baca, Miss Universe Choluteca.

Katherine Sarmiento, Miss Universe Copán .

Stephany Guifarro, Miss Universe Comunidad Hondureña en USA.

Mariela Fernánadez, Miss Universe La Ceiba.

Sherly Tejada, Miss Universe El Paraiso.

Rosa Olivares, Miss Universe La Paz.

Seleny Pineda, Miss Universe Omoa.

Anais Vargas, Miss Universe Valle.

Esmeralda Castro, Miss Universe Yoro.

Brigit Torres, Miss Universe La Lima.

Norax Flores, Miss Universe Ocotepeque.

Alejandra Fuentes en compañía de la talentosa Camila Davadí, artífice del despliegue escénico y desfile de las candidatas luciendo las tendencias de Fancy Boutique.

Las talentosas bailarinas de ballet que deleitaron a los invitados especiales con una magnífica coreografía durante el evento.

Allan y Julissa Villatoro, Alejandra Fuentes y Bryan Espinoza.

Camila Davadí, Carlos Rivera y Hannia Davadí.