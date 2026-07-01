Presentación oficial de las candidatas al Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula. La Organización Miss Honduras Universo dio inicio de manera oficial a las actividades de la máxima corona de la belleza nacional con la presentación de 18 de las 20 candidatas que competirán este año por el título. Las delegadas representan a los departamentos y ciudades más importantes del país, destacando este año una histórica inclusión: la representante de la diáspora hondureña en los Estados Unidos.
El emblemático Hotel Aloft fue el escenario de este primer encuentro con los medios de comunicación e invitados especiales, donde las aspirantes derrocharon elegancia en una pasarela inicial patrocinada por Fancy Boutique, luciendo atuendos propios de la temporada.
La esperada noche de coronación está programada para la primera semana de septiembre y tendrá como sede el prestigioso Centro de Convenciones del Hotel Copantl.
Durante el evento de presentación, Bryan Espinoza, uno de los codirectores del Miss Honduras Universo, compartió detalles de la edición 2026 y aprovechó para agradecer el respaldo de las empresas patrocinadoras. Asimismo, lanzó una gran noticia que ha encendido las expectativas del público: la confirmación de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, como invitada especial para la gala final.
“Esperamos que traer a la Miss Universo reinante a nuestra gala final se convierta en una hermosa costumbre para el país”, manifestó Espinoza.
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¡Arranca oficialmente el Miss Honduras Universe 2026! En una noche llena de brillo y elegancia se llevó a cabo la presentación de las candidatas, cada una de las aspirantes recibió la banda de la ciudad o departamento que representará. #ElDiarioHN #MissUniversoHonduras #MissHonduras #ReinasDeHonduras #BellezaHondureña♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista
Dos décadas de historia
El certamen de este año coincide con un fecha muy importante para la dirección del concurso. El próximo 17 de julio, la organización Carimaxx celebrará su 20 aniversario como los poseedores oficiales de la franquicia de Miss Universo en Honduras.
Para conmemorar estas dos décadas de trayectoria bajo el liderazgo de Carlos Rivera, Ricardo Caballero y Bryan Espinoza, desde que asumieron la nueva representación en el año 2007 se llevará a cabo una gala especial en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. Este evento histórico promete reunir a casi todas las ex-reinas que han portado la corona del Miss Honduras Universo, celebrando el legado y la evolución del certamen en el país.
Con la mesa armada, el talento seleccionado y las visitas internacionales confirmadas, la carrera por la corona de Miss Honduras Universo 2026 ha comenzado oficialmente.