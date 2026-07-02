Un enlace de ensueño: La boda de Gabriela Majano y Estuardo Penagos.

San Pedro Sula.- La esperada fecha llegó y, con ella, la espectacular celebración nupcial de Gabriela Majano Escobar y Estuardo Penagos Orellana. Fue una velada donde la elegancia se fusionó con el romanticismo, permitiendo a los recién casados festejar su unión con detalles que reflejaban fielmente su esencia.
El sagrado altar de la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa fue el escenario elegido para el emotivo “sí, acepto”. Tras la ceremonia, los salones Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl se transformaron en el marco perfecto para la recepción.
La creatividad y el exquisito diseño floral de Sonia Pineda Eventos engalanaron el salón con elementos clásicos; en la decoración predominaron los tonos rojo vino, majestuosas lámparas en forma de esfera y largos cortinajes, creando una atmósfera verdaderamente mágica.
Durante toda la noche, los recién casados irradiaron amor y complicidad, contagiando a sus invitados con la profunda conexión que los une en este nuevo capítulo de sus vidas. Rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, la pareja disfrutó de momentos inolvidables y recibió innumerables muestras de cariño y buenos deseos para el hermoso camino que hoy emprenden juntos.