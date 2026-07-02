Un enlace de ensueño: La boda de Gabriela Majano y Estuardo Penagos.

San Pedro Sula.- La esperada fecha llegó y, con ella, la espectacular celebración nupcial de Gabriela Majano Escobar y Estuardo Penagos Orellana. Fue una velada donde la elegancia se fusionó con el romanticismo, permitiendo a los recién casados festejar su unión con detalles que reflejaban fielmente su esencia.

El solemne altar de la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa fue el escenario ideal para el romántico enlace de la pareja.

Unidos por el matrimonio: Gabriela Majano y Estuardo Penagos tomados de la mano tras ser declarados marido y mujer.

El sagrado altar de la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa fue el escenario elegido para el emotivo “sí, acepto”. Tras la ceremonia, los salones Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl se transformaron en el marco perfecto para la recepción.

Gabriela y Estuardo capturados en un momento de complicidad y elegancia durante la gran celebración de su unión matrimonial.

La creatividad y el exquisito diseño floral de Sonia Pineda Eventos engalanaron el salón con elementos clásicos; en la decoración predominaron los tonos rojo vino, majestuosas lámparas en forma de esfera y largos cortinajes, creando una atmósfera verdaderamente mágica.

El tradicional brindis de los recién casados, un momento lleno de emoción, promesas y buenos deseos.

Durante toda la noche, los recién casados irradiaron amor y complicidad, contagiando a sus invitados con la profunda conexión que los une en este nuevo capítulo de sus vidas. Rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, la pareja disfrutó de momentos inolvidables y recibió innumerables muestras de cariño y buenos deseos para el hermoso camino que hoy emprenden juntos.

Yaser y Antonela Yuhe, Gabriela Majano, Estuardo Penagos.

Suyapa, Alba e Isabel Escobar.

Rudy Bustillo y Rigoberto Majano.

María Penagos, Kensy Majano y Alejandra Ordóñez.

Alba Escobar y Armando Velázquez.

Oscar Sierra y Hannia Pineda.

Melissa Cueva y Alex Gutiérrez.

Miriam Escobar y Romario López.

María Gloria Espinoza y Carlos Irias.

Romel Montenegro y Odesa Funes.

Vicky y Jorge Rivera.

Ronmel Maldonado, Valerie Castillo y Ricardo Majano.

Gabriel Dacosta y Deisy García.

Katherine Majano y Marvin Medina.

Luis Solís y Andrea Alvarado.

Marcela Acosta, Nicole Cruz y Elizabeth de Solís.

María Penagos y Luis Felipe Arguello.

Felipe García y Gabriela Cerrato.

Elena Trejo y Ruth Arriaga.

Diana y Héctor Arriaga.

David Fajardo y Sofía Granillo.

Celeste Majano y Leonel Coello.

Alina Bográn y Lian Majano.

Armando Argueta y Edy Girón.

Alex Doblado, Abigail Barahona y Marlon Espino.

Henry Majano, Leticia Guillén, Francisca Sánchez, Rigoberto Majano, Enma Majano y Geovany Sosa.

Un enlace de ensueño: La boda de Gabriela Majano y Estuardo Penagos.