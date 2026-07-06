España elimina a Portugal y apaga el último sueño mundialista de Cristiano Ronaldo

España venció 1-0 a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y avanzó a los cuartos de final del torneo. La derrota significó la eliminación portuguesa y el final de la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo, que a los 41 años disputó en Norteamérica su sexta Copa del Mundo.

Cuando el duelo ibérico, disputado en el estadio de Dallas, parecía encaminarse a la prórroga, Ferran Torres filtró un balón para Merino, que superó al arquero Diogo Costa y definió el partido.

Mikel Merino celebra su gol a Portugal. © Kai Pfaffenbach, Reuters.

El centrocampista del Arsenal, reconvertido en los últimos años en una referencia de área, celebró dando la vuelta al banderín del córner, la misma celebración que hizo célebre su padre, Ángel Miguel.

El gol repitió un guión conocido para España: en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, ante Alemania y en territorio alemán, Merino también había marcado en el minuto 91 para clasificar a su selección, que terminó consagrándose campeona.

Lamine Yamal y Nuno Mendes disputan un balón. © Ronaldo Schmidt, AFP

El tanto llegó como premio a la insistencia de un equipo que dominó el trámite, con un 58% de posesión y 15 remates contra 7 de su rival. Mikel Oyarzabal desperdició un mano a mano en el minuto 8, Lamine Yamal remató blando tras un pase filtrado de Rodri en el 16 y Diogo Costa se lució con una parada a mano cambiada ante un disparo de Álex Baena que buscaba el ángulo.

Portugal también tuvo las suyas. En el minuto 37, Unai Simón le sacó un cabezazo a Joao Félix y luego detuvo el remate de Cristiano Ronaldo en el rebote.

Cuatro minutos después, un disparo de Nuno Mendes, desviado por Pedro Porro, se estrelló en el travesaño. Sobre el final, Bernardo Silva y Joao Neves rozaron el empate con dos remates que se fueron apenas desviados.

El portugués Cristiano Ronaldo y el español Lamine Yamal se saludan tras el duelo de octavos del Mundial en el Estadio Dallas, el 6 de julio de 2026 © RONALDO SCHEMIDT / AFP

La lesión de Nuno Mendes en el segundo tiempo inclinó el campo a favor de los españoles, que recuperaron el control del juego de la mano de un Rodri que volvió a mostrar el nivel que le valió el Balón de Oro, tras meses en el foco de la crítica desde su grave lesión de rodilla en septiembre de 2024.

El ingreso de Merino, en tanto, reivindicó la apuesta del seleccionador Luis de la Fuente, que lo sostuvo en la convocatoria pese a una lesión en el pie que lo dejó cuatro meses sin jugar, entre enero y mayo. “Iría a buscarle a su casa y me lo llevaría en brazos”, había asegurado el técnico.

El resultado tuvo además sabor a revancha para España, que había caído ante Portugal por penales en la final de la Liga de Naciones de 2025. El conjunto de De la Fuente, que aún no ha recibido goles en el torneo, mantiene vivo el sueño de la segunda estrella mundialista.

Con la eliminación se cierra un capítulo histórico para el fútbol portugués. Ronaldo, máximo goleador de la historia de las selecciones nacionales, confirmó que este sería su último Mundial.

Cristiano Ronaldo anunció que este sería su último Mundial. © Kai Pfaffenbach, Reuters

España, por su parte, espera en cuartos de final por el ganador de Estados Unidos y Bélgica, que se enfrentan hoy en Seattle a partir de las 17 (hora local).

Con información de France 24.