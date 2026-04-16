Alianza entre Grupo La Paz y UTH: Descuentos exclusivos en Jetstereo, Ultramotor, Motomundo y Solvenza con Optimus Card

San Pedro Sula. — En un esfuerzo conjunto por potenciar el bienestar y el crecimiento académico de la comunidad universitaria, Grupo Inversiones La Paz —integrado por las marcas Jetstereo, Ultramotor, Motomundo y Solvenza— formalizó este jueves 16 de abril un importante convenio con la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Optimus Card.

Edgardo Enamorado, Brenda Mejía, Linda Matute, Pamela Crespo, Marcela Montenegro y Xavier Villeda.

Esta colaboración estratégica está diseñada para beneficiar a más de 100,000 usuarios, permitiendo que los estudiantes de los 13 campus de la UTH a nivel nacional accedan a descuentos y promociones exclusivas en tecnología, línea blanca y movilidad.

Dr. Edgardo Enamorado (UTH)

En la firma del convenio participaron autoridades de ambas instituciones, entre ellos, el secretario general de la Universidad Tecnológica de Honduras (U TH); Dr. Edgardo Enamorado; Linda Matute, representante de Optimus Card; Brenda Mejía, Jefe de Mercadeo Zona Norte Jetstereo; Marcela Montenegro, Subgerente de marca Motomundo; Xavier Villeda, Gerente de Marca Yamaha; Pamela Crespo, Subgerente de Mercadeo y SAC Solvenza; y Linda Matute, representante de Optimus Card.

Brenda Mejía, Brenda Mejía, Marcela Montenegro.

El acuerdo establece una red de apoyo integral que se divide en dos ejes principales: por un lado, los estudiantes que porten su Optimus Card gozarán de precios especiales en Jetstereo para la compra de celulares, televisores y línea blanca, además de beneficios en Ultramotor y Motomundo que abarcan desde motocicletas hasta repuestos y accesorios de seguridad; por otro lado, los colaboradores administrativos y docentes contarán con el respaldo de Crédito Solvenza, que facilita la adquisición de productos con condiciones preferenciales, requisitos simplificados y el beneficio de 0% de prima.

Pamela Crespo, Subgerente de Mercadeo y SAC Solvenza

Un componente destacado de esta alianza es el acceso a la Escuela de Manejo en las sedes de UTH San Pedro Sula y Tegucigalpa. Esta iniciativa busca no solo facilitar la adquisición de vehículos, sino garantizar que los usuarios cuenten con las herramientas necesarias para una conducción segura y responsable.

Xavier Villeda, Gerente de Marca Yamaha.

“Esta alianza con la UTH y Optimus Card cobra gran relevancia al integrarse como un facilitador de recursos que impactan directamente en la vida de estudiantes y colaboradores”, afirmó Pamela Crespo, subgerente de Mercadeo y SAC de Solvenza. “La articulación entre educación, tecnología y financiamiento crea un entorno propicio para el desarrollo integral”.

Grupo La Paz y UTH se unen para potenciar el futuro de Honduras con beneficios exclusivos.

Autoridades de Grupo La Paz, UTH y Optimus Card durante la firma del convenio estratégico .