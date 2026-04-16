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Justin Bieber rompe las métricas de Spotify tras su aparición Coachella

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El paso de Justin Bieber por Coachella provoca un terremoto en sus cifras de Spotify. / Foto Cortesía.
El catálogo del cantante canadiense superó los 77 millones de reproducciones en un solo día, por lo cual el artista se posicionó en el número 1 de la lista Global Top Artist de la misma plataforma musical

El cantante Justin Bieber posicionó 21 temas en el Top 200 Global de Spotify tras su actuación en Coachella el fin de semana, la mayor cantidad lograda por un artista después de presentarse en el festival.

Además, Bieber se posicionó en el número 1 de la lista Global Top Artist de la misma plataforma musical gracias a que el catálogo del cantante canadiense superó los 77 millones de reproducciones en un solo día, de acuerdo con datos de Spotify obtenidos por Variety.

Los temas que más le ayudaron en este aumento fueron ‘Beauty and a Beat‘, que se colocó en el puesto número 3; su sencillo ‘Baby’, que lo catapultó a la fama internacional en 2010, y ‘Daisies’, en el número 16.

Además, las reproducciones de su álbum ‘SWAG’ aumentaron un 80 % en Estados Unidos en lo que va de semana.

Bieber, de 32 años, regresó a los grandes escenarios el fin de semana como cabeza de cartel de Coachella con un espectáculo abarrotado en el que, además de presentar música de su etapa más reciente, hizo un repaso nostálgico de su carrera desde sus inicios en internet.

El cantante, que no se presentaba en escenarios de gran formato desde su gira Justice World Tour en 2022, utilizó una computadora para interactuar, aparentemente, con el público que le enviaba peticiones de canciones a través de la transmisión de YouTube.

Y en una especie de karaoke masivo, Bieber revivió fragmentos de éxitos de sus inicios, incluidos ‘Baby’ y ‘Beauty and a Beat’.

Bieber volverá a ser cabeza de cartel este sábado en el escenario principal de Coachella. 

Con información de EFE

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