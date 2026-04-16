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Katy Perry investigada por presunta agresión sexual en Australia

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
utoridades australianas inician investigación contra la cantante Katy Perry tras una denuncia por presunta agresión sexual.
La actriz Ruby Rose afirmó haber formalizado la denuncia ante la policía contra la cantante, mundialmente conocida por éxitos como “Hot n Cold”, “Roar” o “I Kissed a Girl”

La cantante estadounidense Katy Perry está siendo investigada en Australia después de que la actriz Ruby Rose la acusara de agresión sexual, declaró este miércoles la policía local a la AFP.

Rose denunció en redes sociales que la cantante, actual pareja del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, la había agredido en una discoteca de Melbourne hace casi dos décadas.

Los mensajes tuvieron gran repercusión mediática pero fueron eliminados.

El martes Rose, conocida sobre todo por su papel en la serie de televisión “Orange is the New Black”, afirmó haber formalizado la denuncia ante la policía. Dice que por eso no puede mencionar públicamente el caso.

La AFP habló con la policía del estado de Victoria, que se negó a nombrar a Perry pero reconoció estar “investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”.

“Como la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento”, añadió un portavoz.

Un representante de Perry desmintió las acusaciones en una declaración a la revista Variety.

“Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, afirmó.

“Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, acusación que han sido desmentidas repetidamente por los afectados”, añadió.

Perry es mundialmente conocida por éxitos como “Hot n Cold”, “Roar” o “I Kissed a Girl”.

Con información de AFP

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