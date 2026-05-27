Fonseca estrena el videolyric de “Antes que el tiempo se vaya” junto a Juanes

MIAMI.– El cantautor colombiano Fonseca continúa cosechando éxitos con su más reciente producción discográfica, Antes que el tiempo se vaya. El ganador de nueve Latin GRAMMY® presentó el videolyric oficial del tema homónimo que interpreta junto a Juanes, disponible desde el pasado 21 de mayo en su canal de YouTube.

Desde el debut del álbum, esta colaboración se ha posicionado como uno de los cortes favoritos del público. La unión de dos de las voces más influyentes de la música latina da vida a una canción con un mensaje profundamente humano: la urgencia de vivir plenamente y el valor de atesorar el tiempo.

Antes que el tiempo se vaya es el undécimo álbum de estudio de Fonseca. A través de 12 canciones, el bogotano fusiona el pop con los sonidos tropicales y folclóricos que han definido sus más de dos décadas de trayectoria.

El proyecto destaca por su carácter colaborativo, sumando las voces de grandes figuras de la música hispana: Juanes (en el tema homónimo), Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico y Rawayana.

Además del sencillo principal, temas como “Celebrar”, “Ahí estabas tú” y “Nunca me fui” mantienen la línea lírica emocional y cercana que caracteriza al artista.

Con este nuevo lanzamiento audiovisual, Fonseca no solo refuerza la promoción de su álbum, sino que ofrece a sus seguidores una propuesta estética diseñada para profundizar en la narrativa de la canción.

Con una carrera consolidada y una evolución musical constante, Fonseca reafirma con este disco su capacidad para conectar con distintas generaciones alrededor del mundo a través de historias honestas y sonidos auténticos.