Debbie González protagoniza un encantador baby shower en honor a la pequeña Antonella

San Pedro Sula. – El salón Los Encuentros del Hotel Copantl se vistió de fiesta para celebrar el próximo nacimiento de Antonella, la primogénita de Debbie Gabriela González Hernández y su esposo, Gamaliel Ferrufino. Radiante y visiblemente emocionada, la festejada disfrutó cada instante de su baby shower.

Debbie Gabriela González junto a su madre, Hilda Hernández, y su suegra, Consuelo de Ferrufino, durante el entrañable festejo maternal.

El evento estuvo lleno de detalles minuciosamente cuidados por las anfitrionas: su madre, Hilda Hernández, su suegra, Consuelo Euceda de Ferrufino, y su círculo más cercano de amigas y familiares. La temática elegida, “Some bunny is on the way”, transformó la estancia con una paleta pastel en tonos rosa, amarillo, azul y blanco, donde los tiernos conejitos fueron el centro de atención y el fondo ideal para las fotos.

Debbie Gabriela González lució radiante al posar junto al delicado pastel que complementó a la perfección la temática del festejo.

Las invitadas compartieron un exquisito banquete en una tarde llena de risas, juegos tradicionales y buenos deseos. Esta inolvidable celebración marca la recta final de la dulce espera para Debbie y Gamaliel, quienes abrazarán a su pequeña a mediados de julio.

La futura mamá, Debbie Gabriela González, posando feliz junto a su madre, Hilda Hernández, y su abuela, Irma Solórzano.

Debbie González con Marcela Carbajal.

Carmen López, Tania Manzano y Gabriela Leiva.

Patricia Serrano y Josselyn Ortéz.

Marcela, Elba y Telma Consuelo Euceda.

Marcela González, Claudia López y Zamira Martínez.

María José Miranda, Hilda de Hernández, Ledy Brizzio y Nadia Romero.

Michelle, Hanna y Saracoel González.

Michelle Suárez y Xavi Castro.

Astrid Rivera y Jessica Ramos.

Ana Ramos y Vanessa Reyes.

Jenifer Tróchez, Lizeth Ardón y Pamela Deras.

Paola Castillo, Elisa Valladares, Essy Umanzor y Sonia Moradel.

Berenice Paredes, Yumana Bandy y Kenia Maradiaga.

Delmy Herrera, Suyapa Green y Kelin Méndez.

Alejandra Saybe, Cindy Córdova y Romina Hernández.

María Fernanda Ruano, Génesis Bustillo y Andrea Pascua.