Debbie González protagoniza un encantador baby shower en honor a la pequeña Antonella

San Pedro Sula. – El salón Los Encuentros del Hotel Copantl se vistió de fiesta para celebrar el próximo nacimiento de Antonella, la primogénita de Debbie Gabriela González Hernández y su esposo, Gamaliel Ferrufino. Radiante y visiblemente emocionada, la festejada disfrutó cada instante de su baby shower.
El evento estuvo lleno de detalles minuciosamente cuidados por las anfitrionas: su madre, Hilda Hernández, su suegra, Consuelo Euceda de Ferrufino, y su círculo más cercano de amigas y familiares. La temática elegida, “Some bunny is on the way”, transformó la estancia con una paleta pastel en tonos rosa, amarillo, azul y blanco, donde los tiernos conejitos fueron el centro de atención y el fondo ideal para las fotos.
Las invitadas compartieron un exquisito banquete en una tarde llena de risas, juegos tradicionales y buenos deseos. Esta inolvidable celebración marca la recta final de la dulce espera para Debbie y Gamaliel, quienes abrazarán a su pequeña a mediados de julio.