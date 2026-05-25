Municipalidad de San Pedro Sula dona lote de anestésicos esenciales al Hospital Leonardo Martínez

San Pedro Sula.– En un esfuerzo por fortalecer el sistema sanitario local, el alcalde Roberto Contreras entregó esta mañana un importante lote de medicamentos e insumos quirúrgicos al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, destinados a garantizar la continuidad de las cirugías y elevar la calidad de la atención médica.

El donativo incluye anestésicos de alta demanda como Atracurio y Fentanilo, recursos críticos que permitirán al personal médico responder con mayor eficiencia al flujo diario de pacientes que dependen de este centro asistencial.

El edil sampedrano Roberto Contreras junto a la directora ejecutiva del centro asistencial, doctora Karla Rivera, durante el acto de entrega de la donación municipal.

Durante la entrega, el edil sampedrano compartió un mensaje emotivo al recordar que tanto él como sus hermanos nacieron en las aulas de este emblemático hospital. Destacó que apoyar a la institución es una prioridad irrenunciable de su administración.

“Estamos muy contentos de entregar este donativo aprobado por la Corporación Municipal de San Pedro Sula. Esta acción va directo en beneficio de las personas más necesitadas que acuden diariamente a este lugar”, expresó Contreras.

El alcalde Roberto Contreras destaca el compromiso de su administración con la salud pública y anuncia próximas donaciones para otros centros hospitalarios de la región.

El alcalde detalló que esta entrega forma parte de un plan de contingencia y solidaridad interinstitucional impulsado por la buena administración de los recursos locales, el cual comenzó con un primer aporte realizado previamente al Hospital Mario Catarino Rivas, continúa hoy con esta segunda entrega efectuada al Hospital Leonardo Martínez y se extenderá la próxima semana con una donación programada para el Hospital de Puerto Cortés.

“Nuestras bodegas de la red municipal de salud están completamente abastecidas. Gracias a ello, podemos apoyar al Gobierno Central con donaciones a los hospitales públicos. Hoy, San Pedro Sula contribuye activamente a la reducción de la mora quirúrgica”, aseveró el jefe de la comuna.

Por su parte, la doctora Karla Rivera, directora ejecutiva del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, extendió un profundo agradecimiento al alcalde y a la Corporación Municipal, calificando la alianza como “fundamental”.

“Estos medicamentos son vitales para no detener las cirugías programadas. Al ser un hospital materno-infantil, contar con este respaldo directo de la alcaldía es una garantía para nuestras pacientes”, indicó Rivera.

Finalmente, el gerente de Salud Municipal, Roque Reyes, explicó que la entrega responde directamente a una solicitud formal de las autoridades del centro hospitalario. Reyes enfatizó que la dotación de anestésicos blindará los programas quirúrgicos con especial énfasis en el binomio madre-hijo, asegurando que el éxito de la gestión radica en la transparente planificación y el orden financiero de la actual administración.