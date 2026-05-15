OEI y Fundación Diunsa entregan kits de emprendimiento a personas con discapacidad visual en Honduras

San Pedro Sula. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), a través de su proyecto ÁGORA, junto a la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL), la Unión Nacional de Ciegos Hondureños (UNCIH) y la Fundación Diunsa, realizaron la primera entrega oficial de kits de emprendimiento a personas con discapacidad visual en el país.

Emprendedores con discapacidad visual reciben sus kits de herramientas en las instalaciones de Diunsa Pedregal, SPS, como parte del Proyecto ÁGORA de la OEI.

En esta primera jornada, celebrada en las instalaciones de Diunsa Pedregal, se benefició a cuatro de los nueve participantes que culminaron con éxito su formación empresarial y diseñaron sus respectivos planes de negocio. Se informó que en los próximos días las cinco personas restantes recibirán su capital semilla en Tegucigalpa.

Fabricio Hernández, coordinador de Programas y Proyectos de la OEI en Honduras.

La iniciativa busca promover la inclusión sociolaboral mediante el desarrollo de capacidades y el acceso a capital semilla en especie (equipos e insumos esenciales), permitiendo a los beneficiarios poner en marcha proyectos productivos y sostenibles que generen ingresos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Para garantizar el éxito de estos negocios, el Proyecto ÁGORA y la OEI brindarán un acompañamiento técnico y asesoría continua.

Estefanía Mirpuri Merino, directora de Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

Al evento asistieron representantes de las organizaciones aliadas: Estefanía Mirpuri Merino, directora de FOAL; Fabricio Hernández, coordinador de Programas y Proyectos de la OEI en Honduras; María Enecon Perdomo Gómez, presidenta de la UNCIH; y Gladys Alejandra Ramírez, gerente de Fundación Diunsa. Durante el acto se compartieron testimonios de los beneficiarios, se procedió a la firma de actas y se realizó la entrega oficial de las herramientas.

Gladys Ramírez, gerente de Fundación Diunsa.

Con estas acciones, la OEI, la Fundación Diunsa y sus aliados reafirman su compromiso con la construcción de una sociedad hondureña más inclusiva, equitativa y con igualdad de oportunidades para todos.