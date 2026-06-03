Congreso Nacional buscará soluciones ante crisis por apagones y fluctuaciones eléctricas

Tegucigalpa. Ante los constantes reportes de interrupciones y fluctuaciones en el servicio eléctrico a nivel nacional, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó este martes a la Comisión de Energía del Poder Legislativo coordinar mesas de trabajo con las instituciones del sector para analizar la crisis y plantear soluciones inmediatas.

Durante la sesión legislativa, Zambrano señaló que diputados de diversos departamentos han manifestado su preocupación por el deterioro del servicio en los últimos meses. La situación es especialmente crítica en la zona sur del país, donde los “bajones” de voltaje y los cortes recurrentes son constantes.

La Comisión de Energía, presidida por el diputado Milton Puerto, tendrá la tarea de convocar a las máximas autoridades de: La Secretaría de Energía (SEN), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

El objetivo principal de estos encuentros es conocer las causas técnicas de las fallas y evaluar alternativas viales.

“Le pedimos a la Comisión de Energía que se reúna con la Secretaría de Energía, con la ENEE y con la CREE para ver qué solución podemos aportar desde el Congreso Nacional”, expresó el titular del Legislativo.

El Congreso Nacional espera recibir un informe técnico detallado que identifique el origen del problema para definir las acciones legales o presupuestarias que se puedan impulsar desde este poder del Estado.

Zambrano afirmó que, una vez que se cuente con el diagnóstico de las instituciones competentes, el Legislativo está en total disposición de aprobar medidas de apoyo extraordinarias.

“Esperamos el informe técnico y, si toca aprobar un decreto o darle respaldo a la ENEE para solucionar el problema que nos afecta a todos, vamos a colaborar y apoyar”, aseguró.

Finalmente, el presidente del Congreso enfatizó que el rol de los diputados no debe limitarse a la crítica, sino al acompañamiento activo para resolver una problemática que ya impacta directamente a los hogares, comercios y sectores productivos del país. “No solo es de quejarnos; es de buscar cómo colaboramos y contribuimos (…), porque este es un problema de todos”, concluyó.