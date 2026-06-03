EE.UU. lanza ataques «de defensa» contra isla de Irán e intercepta misiles y drones

Washington. – El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de «autodefensa».

Según el comunicado militar, Irán habría lanzado varios misiles balísticos hacia países vecinos, aunque ninguno alcanzó sus objetivos y Estados Unidos respondió atacando una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm.

El CENTCOM precisó que dos de los proyectiles dirigidos contra Kuwait se habrían desintegrado antes de llegar a su destino, mientras que a tres misiles lanzados contra Baréin los neutralizaron sistemas de defensa aérea estadounidenses y bareiníes.

El mando militar estadounidense añadió que, en paralelo, sus fuerzas derribaron drones de ataque unidireccional que, según indicó, se dirigían contra embarcaciones civiles que transitaban por aguas regionales. No se reportaron impactos ni víctimas como resultado de estas acciones, aunque no precisaron los daños causados durante el ataque a la base militar de la isla.

El comunicado subrayó que no hubo bajas entre el personal estadounidense y que las fuerzas de Estados Unidos se mantienen en estado de alerta y preparadas para responder ante posibles nuevas amenazas en el contexto de las tensiones regionales.

Previamente, las fuerzas armadas de EE.UU. dispararon un misil contra un buque cisterna «sin carga», con bandera de Botsuana, que navegaba en aguas internacionales en dirección a la isla de Kharg, principal puerto petrolero de Irán.

El Centcom detalló que decidió disparar un misil táctico contra la sala de máquinas con la intención de inmovilizarlo ya que había «ignorado repetidas advertencias» de las fuerzas estadounidenses.

El buque «no acató las instrucciones de las fuerzas estadounidenses en múltiples ocasiones a lo largo de un periodo de 24 horas» en su travesía hacia Irán, indicó un comunicado de Centcom.

Las fuerzas armadas identificaron al buque como M/T Lexie y lo inmovilizaron como parte del bloqueo que Estados Unidos comenzó a aplicar el 13 de abril en el tráfico marítimo de entrada y salida de los puertos iraníes.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han inmovilizado seis buques comerciales y han desviado otros 122 mientras continúa el alto el fuego con Irán, según Estados Unidos.

El nuevo operativo sucede horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negara en sus redes sociales que las negociaciones con Irán estuvieran suspendidas, como fue adelantado por medios de Teherán.

Con información de EFE