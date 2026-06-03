Chicha y Limón martes 2 de junio de 2026

BENDITO JUNIO!!…El sexto mes huele a feria: SPS, Tela y el tradicional Festival de la Baleada…¡El año avanza!…Igual avanzan dos bendiciones en los hogares de: Debbie Gabriela González y Andrea Ortiz de Sikaffy…Un brindis en honor a Cruz María Fernández…El World Wine Tour en el Intercontinental…Rosibel Jeer, Samia Jarufe, Anny Santos de Andino y Jeannete Salomón rodeada de rosas y cariños…Inicia la “Prom Season 26”…El chismorreo…¡La ensalada de Rubell está más que servida!

Entre carruajes, conejos y tiernos detalles, fue consentida por su maternidad la especial dama Debbie Gabriela González, quien se encuentra en meses mayores de Antonella…la también bendición de Gamaliel Ferrufino…Las féminas de ambas familias y amigas de Debbie, la congratularon en el Salón Los Encuentros del Hotel Copantl.

*.-El evento estuvo lleno de tiernos detalles minuciosamente cuidados por las anfitrionas: su madre, Hilda Hernández, su suegra, Consuelo Euceda de Ferrufino, y su círculo más cercano de amigas y familiares…La temática elegida, “Some bunny is on the way”, transformó la estancia con una paleta en tonos pastel rosa, amarillo, azul y blanco, donde los tiernos conejitos fueron el centro de atención y el fondo ideal para el recuerdo.

*.-Las invitadas compartieron un exquisito banquete en una tarde llena de risas, juegos tradicionales y buenos deseos…Esta inolvidable celebración marca la recta final de la dulce espera para Debbie y Gamaliel, quienes abrazarán a su pequeña Antonella para mediados de julio…#blessings.

Un ágape que sigue siendo tendencia en esta revista, es el ameno brindis entre amigos del cual fue objeto la especial empresaria Cruz María Fernández…el cual fue encabezado por su esposo Carlos Suazo y su guapa hija Arianna…La esperada cita fue en el Salón Emperador del Hotel Copantl, espacios remozados con finos detalles por la planner Marcela Cueva quien plasmo el buen gusto de la cumpleañera al máximo.

*.-Elegantemente ataviada con deslumbrante atuendo en tonos tierra y con la simpatía que la define, Cruz María recibió y agradeció la presencia de todos y cada uno de sus invitados…los cuales disfrutaron de una noche copada de alegrías, anécdotas y buenos deseos para esta dinámica dama, quien junto a su esposo, se consolidan como exitosos empresarios.

*.-Cambiamos de aparador y nos movemos al Hotel Intercontinental, donde en días recientes se celebró otra edición más del exitoso World Wine Tour…la experiencia que esperan con ansias los amantes especializados en los mejores vinos del mundo…coincidiendo de esta forma, con el onomástico de la ejecutiva de la casa, Fanny Hawit.

*.-La velada fue concebida como un viaje sensorial único…A través de una cuidadosa selección de marcas de prestigio, los invitados recorrieron las regiones vinícolas más emblemáticas del planeta, descubriendo la historia y el carácter de cada botella en un ambiente de absoluta distinción…”Los sabores del mundo en una sola copa”.

*.-Los salones Real se transformaron por completo para dar vida a un oasis elegante y vibrante…La atmósfera estuvo perfectamente complementada por la música en vivo de Daniel Ochoa, cuya voz y repertorio de temas icónicos mantuvieron cautivada a la selecta concurrencia hasta altas horas de una noche sencillamente mágica.

El cotizado restaurante El Molino fue el epicentro de un emotivo ágape en días recientes: el baby shower de la guapa damita Andrea Ortiz…quien junto a su esposo Josué Sikaffy están en la espera de su primogénito que bautizaran como Emiliano…El mesón lució tapizado de tiernos detalles como globos, palmas y animalitos de la selva, al mejor estilo safari.

*.-Andrea llego radiante y adoc con la temática del convite, con una túnica estampada con detalles ecológicos…finísimos tergales en armonía con la mantelería del lugar, recreaban la atmosfera ideal para una celebración fuera de serie…un nutrido grupo de damas cobijaron el amor a la mami.

*.-Las invitadas disfrutaron de una tarde inolvidable que incluyó exquisitos bocadillos, bebidas y divertidos juegos tradicionales de baby shower. Entretanto, los futuros padres, Andrea y Josué Sikaffy, compartieron su emoción y agradecimiento, contando los días para el nacimiento de su primogénito entre risas y consejos de sus seres queridos… ¡Felicidades!

*.-El legendario ceibón de los jardines del Hotel Copantl, en el 2025 fue testigo mudo de dos idílicos enlaces: la unión civil y religiosa de Leonel Sánchez y Gabriela Coto…quienes convocaron a familiares y su círculo más íntimo, para ser partícipes de la consolidación de su amor en una noche de antología…ataviados de romance y complicidad, se convirtieron en esposos…La abogada Cindy castellanos los unió por las leyes catrachas.

*.-El banquete de bodas se llevó a cabo en el Salón Emperador de la casa hotelera, que satisfizo el buen gusto culinario de los invitados a la boda Sánchez-Coto…Luego del protocolo nupcial, los novios mesa por mesa, compartiendo su dicha…Los testigos y padrinos del enlace fueron: Joshua Welchez y Andrea Paz con Irela Pérez y Jorge Murcia…¡Bodas de Papel!

*.-Felices bodas de algodón para Taofic Siwady y Stephanie Cruz, quienes se dieron el “sí quiero” en la Iglesia Espíritu Santo y la recepción en el Hotel Maya Colonial…con una decoración All White de la firma Acontecimientos que lució impecable…Taofic y Stephie disfrutaron de su luna de miel por Cartagena, Barranquilla y San Andrés…Felicidades a los esposos Siwady-Cruz en su segundo año matrimonial…#blessings.

Primero fue su bella hija Nishme quien apagó velitas de pastel entre amigas y el próximo 4 de junio le toca a su guapísima y estilizada madre Rosibel Jeer que recibirá los buenos deseos de familiares y múltiples amistades en la social media…sarao que será encabezado por su esposo Luis Jeer y seguido por sus más entrañables amigas, como Dina Morales y Dunia Rivera, entre otras…¡Bendiciones!

*.-¿San Andrés y Providencia?…¿Alla por donde se consagraron con el Reinado Internacional del Coco nuestras compatriotas Monserrat Cateura y la extinta Norma Andrea Barthel?…#simon…En Manizales triunfaron nuestras únicas reinas cafeteras en la personalidad de Ana Lourdes Zuñiga y Ollie Thompson…¡También la colega Harriet Waldina Paz fue soberana del Carnaval de Barranquilla!…¡El mismo año que triunfo Ollie, en 1984!

*.-Según la lengua de nuestro chaman de cabecera El Zambo Cipriano, el misquito más paceño de la Zona Central: el malogrado, tímido y parco Álvarez Martínez tenía varias fotos de ex reinas de antaño en su escritorio…bajo un enorme vidrio como se estilizaba tapar esa zona de trabajo…¡Cipriano cubría esa fuente…y mal gusto no tenía ese general!

*.-Admiraba míticas graficas que tapizaban los diarios de circulación nacional de reinas de la talla de: Carolina Rauscher, Norma Andrea, Gina Weidner, Etelvina Raudales, Paty Giron, Eva Lizeth Barahona, Ana Lucia Rivera y la misma Ollie Thompson…esta última comadrísima de varias contemporáneas nacionales, como Mary Irias…Miss La Ceiba 1981.

*.-Por cierto, en esa grafica de la concentración del MH-81, la ex de Kikin Ortez Sequeira y consuegro de don Roger Valladares, luce un impecable estilismo y un físico envidiable…que por esta época nos evoca nada más y nada menos que a La Pichu Zelaya…#OMG…¿Mary Irias se parecía a La Pichu?…¡Déjate de joder!…¡Como gemelas idénticas separadas al nacer!

*.-Con el correr de las décadas, la culta y refinada ceibeña se afinco en Norte America, donde adoptó una vida más fitness y hasta cambio radicalmente su físico, modernizándose con el paso del tiempo…Al igual que Marlene Sikaffy Mena (Miss Islas de La Bahia 1976), se convirtieron en unas “Cuchi-Barbies”…Esbeltas, tonificadas, bronceadas y bien rubias.

Otra querida dama que estuvo de manteles largos, partió pastel y brindó por todo lo alto es la encantadora comunicadora Dina Bulnes Soler, la dinámica directora de Relaciones Públicas y Mercadeo de la concesionaria Aguas de San Pedro. Como era de esperarse, Dina se convirtió en el centro de atención de la semana, recibiendo una auténtica lluvia de abrazos, finos obsequios y múltiples agasajos por parte de su selecto círculo de amistades y, por supuesto, de su adorada familia. Desde esta sección le enviamos nuestros más cariñosos parabienes a la guapa cumpleañera… Muchas felicidades, Dina, ¡y que sigan los éxitos!

*.-Dos apreciadas que siguen recibiendo congratulaciones y finos presentes son Dina Bulnes y Jacqueline Herrera…quienes prolongaron sus brindis el pasado fin de semana…sus redes sociales se coparon de buenos deseos para estas destacadas féminas de la sociedad hondureña…¡Urano les hace lo que el viento a Morazán a este par de geminianas!…#bellas.

*.-Jackie sigue siendo una de las Miss Honduras emblemáticas de los años 80’s y que aún sigue vivida en la memoria del colectivo…segunda limeña representando a San Pedro Sula que se ciñó la diadema de la mujer más bella del país, allá por 1987…La primera fue doña Frances Van Tuyl en 1970…Ambas con impecable desempeño en el Miss Universo…#divas.

*.-De hecho, varios portales especializados las daban por clasificadas en esa justa de bellas…Jackie brillo en presencia, clase e histrionismo junto con la colombiana y la mexicana de Puebla Amanda Olivares Phillips…a quien su paisano Fernando Allende la miraba con la corona puesta…hasta la fecha de hoy, el boricua más mexicano no se explica ese “impase”.

*.-Certamen ganado por Tailandia, aquella asiática bella que posteriormente se hizo novia del salsero nicaragüense Luis Enrique…¿No fue con Ricky Martin?…#nooo…La suertuda con el astro boricua fue la hindu Sushmita Sen…cuando Martin brillaba como solista allá por 1994: era la sensación de la época con aquella melena que batía por doquier.

*.-Cuando el hijo de doña Gladys Morales destilaba Carolina Herrera de CH…#ohmygod…¿Recuerdan esa emblemática fragancia con aquella caja blanca y lunares azules?…¡Como olvidarla!…Fue “epidemia” en muchos universitarios de esos años…huella eterna en los pasillos de UNITEC, USAP y hasta en el CURN…¡”Aquel que dijimos” levanto polvo con ese aroma!

*.-El clon de Eduardo Yañez con sonrisa pícara, la alternaba con Colors de Benetton…ataviado de finísimas camisas estilo Polo de Ralph Lauren a tres botones…¡Aquella verde musgo le quedaba como pintada a mano!…¿Y su eterna novia y ahora esposa?…¿Que perfume usaba?…Estee de Estee Lauder…ambos aromas importados desde los “Miamis” por su mami que consentia a ambos por igual…¡Hasta la fecha!…¡Quien como ellos!

*.-Linda “petite” graciana de sexies ojos verdes y graduada del María Regina…de eterno bronceado casero, logrado con el “Coconut Bronze Oil” que compartía con su “roomie”: La Arguello Carrión de Santos Rojas…¡Como olvidarnos de esa colochona icónica de la USAP!…Por cierto, ¿como seguirá su “husband” allá por mucolandia?…¡Una pareja de 10!

*.-“Recordar es volver a vivir” como reza el viejo dicho popular…otra pareja de 10…#talcual…que sacamos de “El baúl de los recuerdos” es a La Tostada & La Guayaba…#uyyy…¡Tiempales de no saber de esa dupla!…Sin temor a equivocarnos fue El Grimorio, nuestro chaman de cabecera, quien se las topo hace más dos décadas en “Chicken & Cake”…#meetingpoint.

¡Las bodas de lino llegaron! Los carismáticos Edwin Bardales y Dariela Mendoza celebran su cuarto aniversario matrimonial, una hermosa historia que comenzó a escribirse con el “sí, acepto” en la Iglesia Espíritu Santo… Cómo olvidar aquella noche de ensueño donde los Salones Forjadores de la Cámara de Comercio se transformaron en un auténtico cuento de hadas, gracias al ingenio de Lidabel de Mena y el impecable staff de Acontecimientos, quienes fusionaron un romanticismo puro con destellos de elegancia purita, colgando despampanantes chandeliers y candelabros de cristal que contrastaban a la perfección con una refrescante esencia greenery. Cuatro años después, brindan por su sólida unión junto al motor de sus vidas, su preciosa hijita Maite, quien es la adoración de este feliz hogar. ¡Que sigan sumando muchos años más de complicidad y amor!

*.-¡Veinte largos años!…como dramatizaba La Ruffo en La Madrastra…jijijiji…26 años son 26 años…y que hacia El Grimorio en ese emblemático bufet de la carretera que conduce a Puerto Cortes?…¡En el corazón de Choloma City!…”trabajaba y buscaba más trabajo”…Ese siempre ha trabajado de su virtud natal en ciudades místicas…#choloma.

*.-Igual tuvo su “residencia” en la Ciudad de las Maquilas…pues ese cálido mediodía mi amigo llego con una de sus colegas “solo” a toparse con esa dupla vos…¡Una levitaba y otra rodaba!…#10…La que flotaba tal y cual sílfide en el bosque encantado, ignoro a la pareja y se serpenteaba altiva, soberbia y displicente a las mesas del lugar…con esa cara cuasi calcada a Paty Navidad pero con aires de María Félix, Region V…¿ y la que rodaba?…¡Chachita les depilaba el nance a ambos!…#WTF….¿Lucky Day?.

*.-“¿Qué andas haciendo por acá?”…sapeo la eterna “Reina del Ice Cream” (según ella yogurt griego)…a nuestro amigo de Ilama…al parecer se conocían desde la época de la escuela…long time ago…y como este “camina y busca” y no en vano, le dijo que en trámite de un “trabajo”…La capricorniana contesto ofendiendo: “ya estas viejo para trabajar aquí”.

*.-Y como este jamás se queda callado, como buen Sagitario que es, le replico con suma seguridad: “Yo tengo de viejo, lo que tienes de flaca”…#WTF…jajajajajaja…#talcual…porque si Grimorio luce de 30 hoy, no se diga veinte años atrás…La rellenita de gelato pensó que le estaba pidiendo laburo y el de Ilama taloneaba “otro tipo” de chamba…#OMG.

*.-Ella, hasta la fecha de hoy, es de esas que “fumiga y se sacude” a la defensiva con un muy acido humor negro…#vision…#mision…para aquel dorado año de inicio de milenio, “La Pareja 10” laburaba con Mr. Ferreti en reconocida Corp.…uno de los clientes más VIP del Grimorio en aquella época…amante del Feng Shui, esoterismo y demás terapias holísticas, que el italoamericano disfruto en varias naciones del planeta…#cosmopolita.

*.-Prestigiada y glamurosa transnacional, donde entre otros frikis, laburaba una de “Las Moon”…¿Cuál de esas tres beldades?…la única que logro viajar con la representación nacional…¿ y la “Pareja 10”, que fin tuvo?…A la “María Navidad” le perdió la pista, pero supo que anuló su contrato nupcial y la llenita de nafta?…Ahhh dicen que trabaja para el papa de Danny…¿Cuál Danny?…¡La esposa de Chago!…#bellos…#wo…#fotl.

Los apreciados Norman Taofic Siwady y su bellísima esposa Stephanie Cruz se encuentran celebrando sus Bodas de Algodón, recordando aquella idílica fecha de hace dos años cuando el padre Eduardo Sorto los declaró unidos en sagrado matrimonio en el altar de la Iglesia Espíritu Santo, luego se trasladó a los salones del Hotel Maya Colonial, donde Lidabel y Scarleth Mena hizo de las suyas al transformar ambos recintos en un paradisíaco concepto All White. Taofic y Stephanie brindan por su segundo aniversario con el regalo más hermoso de sus vidas: su preciosa muñequita Amira Isabella, quien completa la felicidad de este ejemplar hogar. ¡Infinitas bendiciones para este hermoso matrimonio!

*.-Las celebraciones por el Día del Periodista este año alcanzaron el mes de junio en la Capital Industrial… La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés comandada con gran acierto por don Karim Qubain, botó la casa por la ventana con su ya tradicional agasajo para consentir a la prensa sampedrana… La batuta del evento estuvo en manos de la siempre eficiente colega Tatiana Paz, quien cuidó cada detalle… bueno, casi todo, porque por ahí se colaron algunos “figuretis” que se creen periodistas y solo van a ver qué pescan. ¡Ay, por favor, ya sabemos quiénes son!

*.-Y en otros rumbos de la city, después de una larga sequía de eventos de este tipo, la Municipalidad de San Pedro Sula se puso las pilas y ofreció una gala para reconocer la trayectoria de los Periodistas y de esos maestros que pulen el talento en las aulas universitarias… Hubo también lágrimas y aplausos con los homenajes póstumos para los que ya partieron al más allá… Todo muy bonito y la intención se aplaude, pero… ¡el diablo está en los detalles! A los organizadores se les “chispoteo” por completo y dejaron por fuera a dos inolvidables de la crónica y la noticia: las siempre recordadas Farah Robles Sequeira y Luisa Agüero Starkman (Q.D.D.G.). ¡Un olvido que, para algunos fue imperdonable, mis amores!

La guapísima Pilar Jordán Kattán luce más radiante y feliz que nunca tras coronar con éxito una de sus metas más grandes: culminar con éxito sus estudios superiores en la prestigiosa Southern Methodist University… Quienes se encuentran desbordando emoción y el más profundo orgullo son sus estimados padres, Sergio Jordán y la siempre distinguida Claudia Kattán de Jordán, quienes ven reflejado en este importante título académico la dedicación, la disciplina y el talento de su querida hija. Como era de esperarse, el resto de la dinastía familiar ya han levantado sus copas para brindar por el éxito de la flamante graduada, deseándole un camino lleno de bendiciones y grandes logros en su prometedor futuro profesional. ¡Enhorabuena para la guapa Pilar y para toda su estimada familia!

Pilar Jordán Kattán con su familia.

*.-¿Le pediste permiso a Grimorio para ventilar este culebrón Vilma Traca?…mira que siempre nos lee…de hecho está conectado enviándonos lo último de los astros: nos adelanta que Leo, anda con el hogar revuelto…uno o más miembros de casa serán “fuga”: por estudios, amor o trabajo, pero esa cama quedara vacía como máximo siete años…#OMG.

*.-Para los padres de familia nacidos en el signo de Leo, que no les asuste la idea de la salida de ese hijo o hija de casa…aun siendo menores de edad…en el peor de los casos esas hijas que se “fugaran” con el novio de turno…#Uyyyy…con aviso o no…esas cipotas arman su mochila y se largan.

*.-Tan bravos que son esos padres o madres de familia con ese signo, aun mas cuando adoran a sus hijos…se pegan una “encabritada” de Padre y Señor mío, ya los escuchamos: “ándate, ahí está la puerta”…”pero no llames cuando te vaya mal con ese o esa hdp”…jajajajaja…”ni pienses en llevarte joyas, carro y peor las tarjetas adicionales”…”ni regreses”….#lol.

*.-Tienen unas tapas cuando se enojan, hasta la minina más chillona se convierte en fiera leona…jijijiji…¡Tiembla tierra!…medio vecindario les escucha las “tapaderas”…¡Cuando Leo ruge, ruge!…junto con Sagitario los más fieras del zodiaco…Solo que Sagitario se convierte en un “hermano” más para sus hijos, se granjean la confianza y la pasan a todas margaras.

*.-Por cierto, con la entrada del sol al signo de Géminis…los signos que andarán “revueltos” o estresados por estas semanas y hasta meses son: los Géminis que aún no cumplen años y los Cancer…que andan con el pasado en el lomo…¡Quien los manda a hacer bulla cuando les va bien!…salud, trabajo, amores y ex, familia, dinero, tapado, misterios, callado…¡Todo se revuelca para ellos antes de sus respectivos cumples!

La llegada del carismático influencer Carlos Eduardo Espina quien, para qué negarles mis amores, tiene tremenda estampa de modelo de pasarela a la presidencia y propiedad del Victoria ha desatado una auténtica locura y un mar de expectativas en el balompié catracho… Buscando entrar con el pie derecho, el guapísimo mandamás lanzó con bombos y platillos la venta en línea de la nueva indumentaria “Victoria Renace”, la cual empezó a venderse como pan caliente, especialmente entre nuestra comunidad en la USA que corrió a tarjetear de inmediato… Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en este nuevo imperio; ahora mismo lo que sobran en las redes son los reclamos de compradores que ya se cansaron de esperar y la famosa camiseta nada que asoma por sus casas. ¡Ay, Carlitos! Una cosa es mover masas con un video de TikTok y otra muy diferente es la logística de envíos, así que a ponerse las pilas y a solucionar el bache antes de que la afición le saque la tarjeta roja.

*.-¿Y en tema país?…¿cómo andamos?…sigue la mata dando, con varios pernos reventando por doquier…#seguridad…#educacion…#salud…¡El IHSS, los Maestros y IHTT volverán a ser tendencia nacional y de qué manera!…Seguirán los encontronazos con varios medios de comunicación, dentro y fuera de sus instalaciones…¡SPS también será tendencia en las venideras semanas!

Otro que estará en el candelero esta semana es Tito Asfura: el próximo lunes 8, cumple 68 añitos…#WTF…¡Marcado de por vida por el 8 y sin albur!…Al ritmo retro de “She drives me crazy” de Fine Young Cannibals, icónico en los bares más chic de TGA es como nos vamos…#80s…infaltable en el playlist de Mike El Ceibeño…¿Cuál Mike?…El hijo de don Roberto y doña Flor…¡y ex de aquella ternura que dijimos!… Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!#$%&.