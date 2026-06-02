San Pedro Sula se convierte en la capital del turismo iberoamericano

SAN PEDRO SULA. Con el objetivo de consolidar la cooperación regional y promover un modelo de desarrollo turístico sostenible, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dio la bienvenida oficial a los participantes en el III Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible, un evento de alto nivel que reúne a ministros, autoridades y líderes empresariales de toda la región.
Durante el acto protocolario, celebrado en el Salón Consistorial de la Municipalidad, el jefe edilicio destacó el rol del turismo como un motor clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo social.
“Es un honor recibir en nuestra ciudad a las delegaciones que forman parte de este importante foro. San Pedro Sula abre sus puertas al mundo y reafirma su compromiso con el turismo como herramienta de progreso para nuestros pueblos”, manifestó Contreras.
El alcalde también resaltó las virtudes de la ciudad como la capital económica de Honduras: “Es una alegría recibirlos en una ciudad hermosa, emprendedora y hospitalaria, rodeada de montañas como El Merendón. Estamos en un punto estratégico, cerca de Puerto Cortés y del Atlántico; sientanse en su casa”.
Como parte de la agenda oficial, los ministros de Turismo firmaron el Libro de Visitas Distinguidas de la Municipalidad Sampedrana, un acto simbólico que busca estrechar los vínculos institucionales y fomentar espacios de diálogo para el crecimiento del sector. “Que sus firmas sean el recuerdo imperecedero de este foro en el corazón de Centroamérica”, señaló el edil.
Por su parte, Narciso Casado, Secretario Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), enfatizó el impacto del encuentro, que congrega a más de mil participantes.
“Honduras tiene un potencial tremendo. Desde San Pedro Sula vamos a diseñar la nueva hoja de ruta iberoamericana para el futuro del sector. Iberoamérica ahora se construye desde aquí”, aseveró Casado.
Asimismo, el Ministro de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler, agradeció la apertura de la alcaldía sampedrana para propiciar este espacio de sinergia entre la empresa privada, el sector público y los representantes internacionales.
Tras los actos oficiales, la Municipalidad ofreció un cóctel de bienvenida en el complejo cultural José Cecilio del Valle (Plaza de las Banderas), donde los asistentes disfrutaron de la gastronomía local y de diversas presentaciones artísticas y culturales.
El foro cuenta con una robusta representación del sector privado y organismos internacionales. Entre los asistentes destacados se encuentran: Ana Morales, presidenta de CANATURH-San Pedro Sula; Adolfo Pineda, presidente nacional de CANATURH; Anabel Gallardo, presidenta del COHEP; Andrés Ehrler, Ministro de Turismo de Honduras, y Narciso Casado, Secretario Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos.
Asimismo, representantes de organizaciones empresariales de Ecuador, Colombia, El Salvador, Perú, Guatemala, Honduras, España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Chile, Costa Rica y Argentina.
Además, participan activamente organismos globales y regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ONU Turismo, el PNUD, la Secretaría General CATA, la SIECA, Procolombia y la Universidad del Caribe.
A lo largo de las jornadas, los expertos y líderes sectoriales abordarán paneles clave sobre innovación, sostenibilidad, competitividad y oportunidades de inversión turística en Iberoamérica.