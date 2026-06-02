San Pedro Sula se convierte en la capital del turismo iberoamericano

SAN PEDRO SULA. Con el objetivo de consolidar la cooperación regional y promover un modelo de desarrollo turístico sostenible, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dio la bienvenida oficial a los participantes en el III Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible, un evento de alto nivel que reúne a ministros, autoridades y líderes empresariales de toda la región.

Durante el acto protocolario, celebrado en el Salón Consistorial de la Municipalidad, el jefe edilicio destacó el rol del turismo como un motor clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo social.

El ministro de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler con el alcalde Roberto Contreras.

“Es un honor recibir en nuestra ciudad a las delegaciones que forman parte de este importante foro. San Pedro Sula abre sus puertas al mundo y reafirma su compromiso con el turismo como herramienta de progreso para nuestros pueblos”, manifestó Contreras.

El alcalde también resaltó las virtudes de la ciudad como la capital económica de Honduras: “Es una alegría recibirlos en una ciudad hermosa, emprendedora y hospitalaria, rodeada de montañas como El Merendón. Estamos en un punto estratégico, cerca de Puerto Cortés y del Atlántico; sientanse en su casa”.

Los ministros de Turismo y delegados internacionales firman el Libro de Visitas Distinguidas de la Municipalidad de San Pedro Sula, sellando el compromiso de cooperación regional.

Como parte de la agenda oficial, los ministros de Turismo firmaron el Libro de Visitas Distinguidas de la Municipalidad Sampedrana, un acto simbólico que busca estrechar los vínculos institucionales y fomentar espacios de diálogo para el crecimiento del sector. “Que sus firmas sean el recuerdo imperecedero de este foro en el corazón de Centroamérica”, señaló el edil.

Por su parte, Narciso Casado, Secretario Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), enfatizó el impacto del encuentro, que congrega a más de mil participantes.

“Honduras tiene un potencial tremendo. Desde San Pedro Sula vamos a diseñar la nueva hoja de ruta iberoamericana para el futuro del sector. Iberoamérica ahora se construye desde aquí”, aseveró Casado.

Más de mil participantes, entre líderes empresariales, expertos y autoridades de 14 países, se reúnen en San Pedro Sula para diseñar la nueva hoja de ruta del turismo sostenible.

Asimismo, el Ministro de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler, agradeció la apertura de la alcaldía sampedrana para propiciar este espacio de sinergia entre la empresa privada, el sector público y los representantes internacionales.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras con exponentes de la gastronomía hondureña en el complejo cultural José Cecilio del Valle de la Plaza de las Banderas.

Tras los actos oficiales, la Municipalidad ofreció un cóctel de bienvenida en el complejo cultural José Cecilio del Valle (Plaza de las Banderas), donde los asistentes disfrutaron de la gastronomía local y de diversas presentaciones artísticas y culturales.

Delegados y autoridades iberoamericanas disfrutan de las presentaciones artísticas y de la gastronomía sampedrana en el complejo cultural José Cecilio del Valle de la Plaza de las Banderas.

El foro cuenta con una robusta representación del sector privado y organismos internacionales. Entre los asistentes destacados se encuentran: Ana Morales, presidenta de CANATURH-San Pedro Sula; Adolfo Pineda, presidente nacional de CANATURH; Anabel Gallardo, presidenta del COHEP; Andrés Ehrler, Ministro de Turismo de Honduras, y Narciso Casado, Secretario Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos.

Asimismo, representantes de organizaciones empresariales de Ecuador, Colombia, El Salvador, Perú, Guatemala, Honduras, España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Chile, Costa Rica y Argentina.

Además, participan activamente organismos globales y regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ONU Turismo, el PNUD, la Secretaría General CATA, la SIECA, Procolombia y la Universidad del Caribe.

A lo largo de las jornadas, los expertos y líderes sectoriales abordarán paneles clave sobre innovación, sostenibilidad, competitividad y oportunidades de inversión turística en Iberoamérica.