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Supermercados Colonial reúne a familias y coleccionistas en exitosa jornada de intercambio vistas Panini

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Autor: El Diario HN
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Decenas de coleccionistas de todas las edades se dieron cita en la sucursal de Supermercados Colonial en el Boulevard del Norte, compartiendo la emoción de un pasatiempo tradicional en un ambiente de total convivencia. Foto: Cortesía.

San Pedro Sula. – Como parte de las actividades dirigidas a sus clientes y aficionados al coleccionismo deportivo, Supermercados Colonial realizó una jornada de intercambio de vistas Panini en su sucursal #2, ubicada en el Boulevard del Norte.

La actividad reunió a decenas de coleccionistas de diferentes edades, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar vistas repetidas, avanzar en sus álbumes y compartir su pasión por este tradicional pasatiempo en un ambiente familiar y de convivencia.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de un espacio especialmente habilitado para facilitar los intercambios y fortalecer la interacción entre coleccionistas, convirtiendo la actividad en un punto de encuentro para la comunidad.

Con iniciativas como esta, Supermercados Colonial continúa promoviendo experiencias que generan cercanía con sus clientes y crean momentos de entretenimiento para toda la familia.

La cadena anunció además una nueva jornada de intercambio para el próximo sábado 6 de junio, invitando a todos los coleccionistas a participar y continuar completando sus álbumes.

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