Diunsa inaugura la quinta edición de los Clinics de la Fundación Real Madrid en Honduras

San Pedro Sula. – En un ambiente lleno de entusiasmo, Diunsa inauguró oficialmente hoy los Clinics de la Fundación Real Madrid en el Estadio General Francisco Morazán. Este esperado programa formativo ofrece a niños, niñas y jóvenes de Honduras la oportunidad de vivir una experiencia futbolística única, basada en la metodología y los valores de la prestigiosa institución española.

Los entrenadores de la Fundación Real Madrid, llegados directamente desde España, listos para guiar a los niños, niñas y jóvenes sampedranos bajo la metodología y los valores que caracterizan a la prestigiosa institución blanca.

Los Clinics son dirigidos por entrenadores de primer nivel provenientes de España, quienes comparten su amplia experiencia en formación deportiva. El objetivo principal es brindar una capacitación integral durante una semana, utilizando el fútbol como herramienta para moldear mejores ciudadanos a través de los valores del deporte.

Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, comparte su entusiasmo durante los actos de inauguración. “A partir de hoy, todos los participantes vivirán una experiencia única e inolvidable en un entorno educativo y seguro”, destacó el ejecutivo sobre la quinta edición de este gran proyecto formativo en el país.

“A partir de hoy, todos los participantes vivirán una experiencia única e inolvidable. Aprenderán la metodología y los valores de la Fundación Real Madrid mediante entrenamientos de la más alta calidad, en un entorno educativo y seguro”, destacó Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa.

Centenas de niños y jóvenes disfrutan de las clínicas sociodeportivas de Diunsa, donde el fútbol es solo el punto de partida para formar mejores personas a través del deporte. Todo lo recaudado será a beneficio de las Escuelas Sociodeportivas del país.

Los Clinics son impartidos por entrenadores de la Fundación Real Madrid, provenientes de España, quienes se encargan de compartir la metodología y valores distintivos de la institución.

Esta es la quinta ocasión en que Diunsa realiza los Clinics en Honduras. La actividad inicia hoy en San Pedro Sula y se desarrollará del 1 al 5 de junio en el Estadio General Francisco Morazán. Posteriormente, continuará en Tegucigalpa del 8 al 12 de junio en la Escuela Americana de Tegucigalpa.

El evento es patrocinado por: Sportia, PORSALUD, La Municipalidad de San Pedro Sula, American School of Tegucigalpa, OutBox, Audiotech, Hotel Real Intercontinental en San Pedro Sula y Tegucigalpa, BMW, Aguazul, Supermercados la Colonia, BAC Credomatic y con el apoyo de Deportes TVC, La Prensa, El Heraldo y Diez y Grupo Comidas.

Los fondos recaudados serán a beneficio del programa social de Escuelas Sociodeportivas que desarrolla la Fundación Real Madrid en alianza con la Fundación Diunsa, en Honduras.

Para más información visite el sitio web de los Clinics en Honduras: http://www.frmclinicshonduras.com/ o escriba al cel. 3141-8909.