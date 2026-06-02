CCIC lanza la ExpoJuniana 2026: proyectan una derrama económica de L150 millones y la visita de 300 mil personas

San Pedro Sula. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) anunció oficialmente el lanzamiento de la ExpoJuniana 2026, el epicentro comercial y de entretenimiento de la Feria Juniana de San Pedro Sula. En su 34ª edición, el evento se llevará a cabo del 19 al 28 de junio en Expocentro, en el marco del 490º aniversario de fundación de la ciudad industrial.

Karim Qubain, presidente de la CCIC y Roberto Contreras, alcalde San Pedro Sula.

Durante 10 días, los organizadores proyectan recibir a más de 300 mil visitantes en un ambiente estrictamente familiar. La CCIC estima que la actividad generará un circulante superior a los 150 millones de lempiras, impulsado por el consumo, la contratación de servicios y el intercambio comercial.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó que la ExpoJuniana se ha consolidado como la exposición comercial más grande del país.

“ExpoJuniana es una plataforma que impulsa a cientos de emprendedores y empresas de todos los tamaños. Encuentran en esta temporada una valiosa oportunidad para conectar con nuevos clientes y dinamizar la economía de San Pedro Sula y de Honduras”, expresó Qubain.

Para este año se espera la participación de unos 500 expositores nacionales e internacionales. Entre las novedades destaca la presencia continua de los emprendedores del Bazar del Sábado durante los 10 días de feria, delegaciones comerciales de Centroamérica, Colombia y México, y —por primera vez— una exposición comercial de la República Popular China.

Melissa Yacamán, gerente de Expocentro, señaló que proyectan la llegada de más de 300 mil visitantes a la ExpoJuniana 2026, bajo el lema “la feria que nos une”.

Melissa Yacamán, gerente de Expocentro, detalló que el recinto ofrecerá una oferta integral de entretenimiento que incluye: “Como parte de la ExpoJuniana también se tendrá la Plaza del Sabor donde todas las noches habrá conciertos y se disfrutará de la gastronomía hondureña, así como la Oasis Zone con actividades artísticas para la familia y la zona de juegos mecánicos. Este año también habrá espacios para disfrutar del Mundial de Futbol”, explicó.

El precio de entrada se mantiene en L50, mientras que los menores de 12 años ingresan gratis, con el propósito de facilitar la participación de las familias sampedranas y visitantes de todo el país. El horario será de lunes a viernes es abierto desde las 2:00 pm y el sábado y domingo desde las 10:00 am.

“Queremos que ExpoJuniana continúe siendo ese gran punto de encuentro donde las familias disfrutan, los negocios crecen y San Pedro Sula muestra su energía, su alegría y su capacidad de organizar eventos de gran impacto”, agregó el presidente de la CCIC.

¡Todo listo para la ExpoJuniana 2026! Conciertos, gastronomía, China como invitada y zonas mundialistas. El lanzamiento se realizó al ritmo de batucada.

Finalmente, las autoridades de la CCIC agradecieron el respaldo del alcalde Roberto Contreras y de la Municipalidad de San Pedro Sula, así como de los cuerpos de seguridad del Estado, para garantizar un evento seguro, ordenado y exitoso bajo el lema de este año: “La feria que nos une”.