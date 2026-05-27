CCIC respalda medidas cambiarias del Banco Central tras reunión con Roberto Lagos

San Pedro Sula. – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, junto a su junta directiva y asesores, recibió al titular del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, quien expuso el panorama macroeconómico del país y las últimas reformas a la política cambiaria.

El doctor Roberto Lagos, presidente del BCH, expone ante el sector empresarial de Cortés los logros de su gestión, destacando la acumulación histórica de US$11,425.4 millones en reservas internacionales.

Durante el encuentro, titulado “Contexto y Perspectivas Económicas de Honduras”, Lagos detalló las acciones del BCH para agilizar el acceso a las divisas. Entre los cambios principales destacan la ampliación de los montos exentos de documentación en las subastas, la reducción de requisitos operativos y la eliminación de trabas para adjudicaciones menores; medidas diseñadas para aliviar la carga de empresas y hogares.

El presidente del BCH también resaltó los logros de su gestión en los primeros meses del año, enfatizando una acumulación histórica de Reservas Internacionales Netas (RIN), que al 21 de mayo de 2026 alcanzaron los US$11,425.4 millones. Asimismo, destacó la moderación de la inflación y el fortalecimiento de la autonomía operativa de la institución.

Miembros de la Junta Directiva y asesores de la CCIC dialogan con las autoridades del Banco Central de Honduras (BCH) sobre las nuevas medidas para agilizar el acceso a divisas.

Por su parte, Karim Qubain valoró positivamente el impacto de estas reformas en el sector productivo nacional. “Las explicaciones se han hecho a nuestra junta directiva y asesores. Vemos con confianza el trabajo que están haciendo y los felicitamos, especialmente por la tranquilidad que han generado con el tema de las divisas y la facilitación para el sector empresarial, que es el motor económico del país”, expresó Qubain, extendiendo el reconocimiento al equipo del doctor Lagos.

La reunión concluyó con un intercambio de perspectivas sobre los desafíos macroeconómicos y las oportunidades para seguir fortaleciendo la confianza en los mercados nacionales.