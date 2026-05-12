FUNDAHRSE anuncia la Semana de la Sostenibilidad 2026: Un llamado a la innovación y la transparencia empresarial

San Pedro Sula. — Con el firme propósito de transformar el modelo de negocios en Honduras, la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) anunció oficialmente la celebración de la Semana de la Sostenibilidad 2026.

En un ambiente de colaboración y visión a futuro, el sector empresarial de la zona norte se dio cita para conocer los detalles de la Semana de la Sostenibilidad 2026.

El evento, que se desarrollará del 20 al 22 de mayo en San Pedro Sula, lleva por lema: “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”. Esta iniciativa busca consolidarse como el principal espacio de intercambio para fortalecer la resiliencia corporativa y el desarrollo sostenible del país.

Lic. Mario R. Faraj, presidente de la junta directiva de FUNDAHRSE destacó la transformación empresarial hacia modelos de negocio resilientes.

Durante el lanzamiento, Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE, enfatizó la urgencia de adoptar modelos de gestión más conscientes. Por su parte el presidente de la junta directiva, Mario R. Faraj destacó el respaldo vital de los aliados estratégicos que permiten elevar el nivel de este encuentro año con año.

Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de Banpaís .

Representantes de empresas líderes compartieron su visión sobre el impacto de la sostenibilidad en la competitividad: SwissContact a través de subdirectora de país, Liliana Sánchez; BAC con la representación de la Coordinadora de Sostenibilidad Social y Económica, María del Rocío Chiesa; Cervecería Hondureña con la representación de la Gerente de reputación, Milene Fernández; Banpaís con su Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones, Nidia Manzanares; Dinant, con su Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Gabriela Carvajal; Diunsa mediante la Directora de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad, Elisa Pineda; y Supermercados Colonial con su Gerente de Proyectos, Jorge Quintana.

Elisa Pineda, Directora de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Diunsa.

La Semana de la Sostenibilidad reunirá a la academia, organismos internacionales (UICN, PNUD, UNFPA) y expertos de Venezuela, España, México y Costa Rica, representando a firmas de prestigio como PIZZOLANTE, QALEON, Great Place to Work®, Marsh y la delegación de Países Bajos.

Jorge Quintana, Gerente de Proyectos de Supermercados Colonial con don Alberto Díaz Lobo, directivo fundador de FUNDAHRSE.

Los pilares que guiarán las ponencias y debates incluyen: Finanzas sostenibles y acción climática, Gobernanza y transparencia corporativa e Innovación empresarial y liderazgo con propósito.

“El objetivo es impulsar la integración de la sostenibilidad en la gestión estratégica, asegurando que las empresas hondureñas no solo crezcan, sino que perduren y generen valor real para la sociedad”, señalaron las autoridades de FUNDAHRSE.

Liliana Sánchez, Mario R. Faraj, Milene Fernández, Claudia Díaz, Nidia Manzanares y Gabriela Carvajal.

El programa incluye conferencias magistrales, paneles de expertos, visitas técnicas, feria de emprendedores, mesas informativas, EXPO Sostenibilidad, Expomovibilidad y espacios de networking, fomentando el intercambio entre los distintos actores del ecosistema empresarial.

Jorge Quintana, Elisa Pineda, María del Rocío Chiesa, Alberto Díaz Lobo, Liliana Sánchez, Mario R. Faraj, Milene Fernández.

El evento es gratuito (cupo limitado), gracias al respaldo de las siguientes organizaciones: Diamante: SwissContact. Oro: BAC, Cervecería Hondureña, Dinant, Banpaís, Diunsa, Nestlé y Supermercados Colonial. Plata: Agrolíbano, Cargill, CCIC, Cenosa, Ficohsa, Gildan, INTUR, Molino Harinero Sula, OPC, Seaboard, Sontrac y Walmart.

Gabriela Carvajal, Elisa Pineda y Claudia Díaz.

El evento es gratuito, con cupo limitado, y cuenta con el respaldo de patrocinadores en distintas categorías: Diamante: SwissContact. Oro: BAC, Cervecería Hondureña, Dinant, Banpaís, Diunsa, Nestlé y Supermercados Colonial. Plata: Agrolíbano, Cargill, CCIC, Cenosa, Ficohsa, Gildan, INTUR, Molino Harinero Sula, OPC, Seaboard, Sontrac y Walmart.

Bronce: Banco Azteca, BCIE, Corasa, Funazúcar, Great Place to Work, IMotors, Laboratorios Bueso Arias, Lacthosa, Países Bajos, RAP, Recycle Honduras y Visión Mundial.

Larisa Carias, Nidia Manzanares y Katherine Padilla .