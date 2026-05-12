Cien años de historia: El JTR celebra su Centenario con gala inolvidable

San Pedro Sula. – En una noche donde la nostalgia se mezcló con el orgullo de pertenecer a una de las instituciones más emblematicas del país, el Instituto José Trinidad Reyes (JTR) celebró por todo lo alto su Centenario de Fundación.

Miembros del comité pro centenario: José Roberto Palomo, Luis López, Wilson Mejía, Héctor Javier Rodríguez y Elíseo Vallecillo.

La cita tuvo lugar el pasado sábado 9 de mayo en los elegantes salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, escenario que se vistió de gala para recibir a las “fuerzas vivas” de la comunidad educativa reyista.

El Grupo Los Clásicos puso el toque musical a la noche, haciendo vibrar a la gran familia reyista en sus 100 años.

La celebración bailable, que se extendió hasta altas horas de la madrugada, estuvo magistralmente amenizada por el Grupo Los Clásicos, quienes transportaron a los asistentes a través del tiempo con un repertorio que puso a bailar a distintas generaciones.

Román Darío y Gisela de Rivera con Eliseo Vallecillo.

Mirna Castro e Ithel Flamenco.

El protocolo incluyó un emotivo brindis conmemorativo, donde se exaltó la trayectoria del “Rey de los Institutos”, seguido de una deliciosa cena y finas bebidas, propiciando un ambiente de camaradería única. Egresados de diversas décadas compartieron anécdotas, reviviendo con alegría sus años dorados en las aulas del emblemático centro educativo.

Rafael Castellanos, Mirna Perdomo, Emiliana Osorio y Jorge Perdomo.

Emma y Roger Valladares.

La gran gala del sábado es el punto culminante de una agenda de actividades coordinada por el Comité Pro Centenario, que durante todo el año ha trabajado para honrar la historia de la institución. Entre los hitos alcanzados en este año destacan el desfile conmemorativo por el centro de San Pedro Sula que demostró el fervor de la familia reyista, así como la elección de la Madrina del Centenario como símbolo de la belleza e intelecto estudiantil.

Mirta Guerrero, Sara Núñez, Oscar Tiotun, Olga Valdés y Ruth Camacho.

Tomas y Pamela Vaquero .

En el ámbito cultural y de memoria, sobresalen la publicación de la Revista Centenario y la creación del Archivo Histórico, un tesoro documental para las futuras generaciones, mientras que en infraestructura se anunció el inicio del proyecto macro para la construcción de un Centro de Convenciones propio, el cual se erigirá como el gran legado de las promociones pasadas hacia el futuro del instituto.

Nohemy Castillo, Belkys Altamirano, Nora Mejía, Margarita Ávila, Mabel Portillo, Marta Eva Cruz, Graciela Ortega y Nora Zavala de la promoción 1975.

Delia Quioto, María Perdomo, Gloria Fugón y Benny Hernández.

Al respecto, miembros del comité organizador expresaron que el JTR no solo es un centro de enseñanza, sino un pilar de la identidad sampedrana, y que cumplir cien años significa reafirmar su compromiso con la excelencia.

Candy Pizzati y Belkys Mejía.

Josefina y Oscar Gross.

Con este evento, el Instituto José Trinidad Reyes cierra con broche de oro un siglo de formación académica y cultural, proyectándose hacia el futuro como el faro educativo de la zona norte de Honduras.

Silene y Walter Paz.

Nelsy, Edna y Aura ninfa Howard.

Yolanda Borjas y Danubia Castro.

Dina Bulnes y Ester Amaya.

Wilson Mejía y Diana Castillo.

Mirta Interiano, Javier Mejía y Rita Varela.

Olga, Victoria, Mirna y María de Los Ángeles Urquía fajardo con Ramón Sosa y Carlos Sabillón.

Ludim y Cándida Rosa Paz.

Yesenia Rivera, Araceli y Elíseo Vallecillo, Lilian Hernández e Iván Meza.

Edith López, Sergio Ponce, Blanca Mendoza, Roxani Lara y Ricardo Flores.

Angie Ruíz, Ludim Reyes, Mayling Serrano y Katherine Paz.

Amanda Andino y Ruberman Rivera.

Ana López y Wilmer Sabillón.

Mario e Isis de Mejía.

Gloria y Gaspar Pineda.

Francisco López y Mirta Interiano.

Eva Cantarero y Ángel Edmundo Romero.

Rodolfo Bueso y Rodolfo Torres Lazo.

Britney Hernández y Lourdes Raudales.

Hugo Martínez, Miguel Escbar, Andrés Hernández y Rafael Rodríguez.

Nelson Rivera y René Rosales.

Ángel Edmundo Romero, Eva Cantarero, Iris y Hernán López.

Oswaldo Rodríguez, Osman Múñoz y César López.

Brenda Valeriano y José Alberto Medina.

Gaspar Pineda, Anibal Paz, Carlos Caballero, Eva Cantarero y Hernán López.

Oscar Alberto Zelaya, Alejandro Lobo y Jorge Ramos.

Egresados del Instituto José Trinidad Reyes posan con orgullo durante la recepción de gala.

La Promoción 1971 de Peritos Mercantiles, quienes con orgullo celebraron décadas de hermandad y trayectoria profesional.