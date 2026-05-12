Cien años de historia: El JTR celebra su Centenario con gala inolvidable

San Pedro Sula. – En una noche donde la nostalgia se mezcló con el orgullo de pertenecer a una de las instituciones más emblematicas del país, el Instituto José Trinidad Reyes (JTR) celebró por todo lo alto su Centenario de Fundación.
La cita tuvo lugar el pasado sábado 9 de mayo en los elegantes salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, escenario que se vistió de gala para recibir a las “fuerzas vivas” de la comunidad educativa reyista.
La celebración bailable, que se extendió hasta altas horas de la madrugada, estuvo magistralmente amenizada por el Grupo Los Clásicos, quienes transportaron a los asistentes a través del tiempo con un repertorio que puso a bailar a distintas generaciones.
El protocolo incluyó un emotivo brindis conmemorativo, donde se exaltó la trayectoria del “Rey de los Institutos”, seguido de una deliciosa cena y finas bebidas, propiciando un ambiente de camaradería única. Egresados de diversas décadas compartieron anécdotas, reviviendo con alegría sus años dorados en las aulas del emblemático centro educativo.
La gran gala del sábado es el punto culminante de una agenda de actividades coordinada por el Comité Pro Centenario, que durante todo el año ha trabajado para honrar la historia de la institución. Entre los hitos alcanzados en este año destacan el desfile conmemorativo por el centro de San Pedro Sula que demostró el fervor de la familia reyista, así como la elección de la Madrina del Centenario como símbolo de la belleza e intelecto estudiantil.
En el ámbito cultural y de memoria, sobresalen la publicación de la Revista Centenario y la creación del Archivo Histórico, un tesoro documental para las futuras generaciones, mientras que en infraestructura se anunció el inicio del proyecto macro para la construcción de un Centro de Convenciones propio, el cual se erigirá como el gran legado de las promociones pasadas hacia el futuro del instituto.
Al respecto, miembros del comité organizador expresaron que el JTR no solo es un centro de enseñanza, sino un pilar de la identidad sampedrana, y que cumplir cien años significa reafirmar su compromiso con la excelencia.
Con este evento, el Instituto José Trinidad Reyes cierra con broche de oro un siglo de formación académica y cultural, proyectándose hacia el futuro como el faro educativo de la zona norte de Honduras.