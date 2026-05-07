Entre ositos y globos aerostáticos: El encantador Baby Shower de María Fernanda de Alvarado

San Pedro Sula. En una tarde impregnada de ilusión y detalles primorosos, familiares y amistades se reunieron para celebrar la próxima llegada de Mateo Gustavo Alvarado López. El restaurante Mediterráneo del Club Hondureño Árabe se transformó en un escenario de ensueño para el baby shower en honor a María Fernanda López de Alvarado.

María Fernanda López de Alvarado junto a su madre, Elena Chinchilla de López, y su suegra, Rosmery Ayala, quienes compartieron con ella la alegría de esta especial celebración prenatal.

La temática de la celebración, inspirada en la libertad de los globos aerostáticos y la dulzura de los osos de peluche, cautivó a los asistentes desde su llegada. La estancia lució una impecable paleta de colores en azul cielo y blanco puro, complementada con una apuesta floral natural y estructuras de globos que simulaban nubes, creando una atmósfera de serenidad y encanto.

María Fernanda López de Alvarado lució un impecable atuendo en tono azul cielo, armonizando con la temática de la celebración en honor a su hijo, Mateo Gustavo.

Radicada actualmente en Estados Unidos, María Fernanda realizó un viaje especial a su tierra natal para compartir la bendición de su hijo con su círculo más íntimo. Junto a su esposo, Gustavo Alvarado, la futura madre vive esta etapa con profunda emoción, convirtiendo la tarde del pasado sábado 2 de mayo en un recuerdo invaluable.

María Fernanda López de Alvarado disfrutó de momentos entrañables junto al selecto grupo de oferentes, quienes con esmero y cariño organizaron cada detalle de su agasajo prenatal.

El agasajo fue organizado por un entusiasta grupo de damas, encabezado por la bisabuela Lilian Alvarado. Entre las oferentes destacaron Norely Espinoza, Sandra Lili Alvarado, Vilma Ayala, Karen Alvarado, Waleska Moreno, Sandra y Cindy Rivera, Doris Bueso, Denia de Varón, Karen Lanza, Leticia de López, Gloria López, Rina Chinchilla y Marina de López.

El azul y el blanco predominaron en la apuesta decorativa, destacando una regia ambientación floral y nubes de globos en el baby shower de María Fernanda López de Alvarado.

La protagonista, María Fernanda, lució radiante en un elegante atuendo en tonalidad azul cielo que reflejaba la alegría propia de su dulce espera, mientras las invitadas disfrutaban de una tarde amena marcada por risas, juegos tradicionales de maternidad y constantes muestras de afecto.

Cada rincón de la fiesta desbordó la ternura y el pastel fue parte de la puesta en escena una creación de Susy Cake.

El ambiente de calidez se complementó con una fina selección gastronómica preparada especialmente por el restaurante Mediterráneo, permitiendo que las asistentes degustaran exquisitos platillos que cerraron con broche de oro una celebración que desbordó ternura y encanto en cada rincón.

La familia Alvarado-López se prepara ahora para el capítulo más importante de sus vidas, rodeados del cariño de una comunidad que ya espera con los brazos abiertos al nuevo integrante.

Sofía Figueroa Norely Espinoza y Gabriela Salazar.

Ana María Alvarado de Moreno, Sandra Lilí Alvarado y Rina Alvarado.

María Fernanda López de Alvarado con Diana García.

Norma Robles, Liliana Bardales y Gloria Robles.

Tatiana Chinchilla, Miriam Rivas, Carolina Ríos y Rina de Hernández.

Valerie, Vilma y Marilú Ayala.

María Fernanda López de Alvarado con Claudia López.

Verónica e Hilda de Vaquedano.

Dilcia de Cerrato, Otilia Mejía y Gloria Robles.

Alejandra Moreno y Celeste Cortés.

Ana Rajo y Nancy Iscoa.

Andrea Laínez, Mileyde Robles y Olinda Díaz del Valle.

María José Sosa y Maritza Avelar.

Lourdes Moreno y Velkys Santos.

Karen Lanza, Leticia Reyes y Alejandra Morales.

Giselle Santos y Joseline Buckley.

Norely Espinoza y Wendy López.