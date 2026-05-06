Masiva afluencia en jornada de apoyo integral para emprendedores en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – En un esfuerzo conjunto por dinamizar la economía local, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y SENPRENDE lideraron este martes la “Jornada de Atención para Emprendedores”, un evento que ha superado las expectativas de asistencia en el Edificio Felipe Argüello de Expocentro.

La iniciativa surge como una respuesta directa a la necesidad de formalización y crecimiento de las micro y pequeñas empresas, ofreciendo acompañamiento técnico gratuito en un solo lugar.

Representantes de diversas instituciones gubernamentales, como el SAR y ARSA, brindaton acompañamiento técnico gratuito a los participantes de la jornada.

Desde las primeras horas del día, decenas de propietarios de negocios aprovecharon la presencia de instituciones clave del Estado para resolver dudas y agilizar procesos que, en condiciones normales, suelen tomar semanas.

Entre los servicios destacados que se ofrecen durante la jornada se encuentran la asesoría legal y fiscal con orientación directa del SAR y ARSA, la gestión de trámites de seguridad social y previsión ante el IHSS y el RAP, así como el soporte técnico en capacitación y compras públicas brindado por el INFOP y la ONCAE.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, se mostró optimista ante la respuesta del sector emprendedor. Según el directivo, la masiva concurrencia es una señal clara de que el empresario hondureño busca la legalidad como plataforma de expansión.

“Esta participación demuestra el interés de los emprendedores en dar el paso hacia la formalización, con el objetivo de seguir creciendo, fortalecerse y aportar al desarrollo económico del país”, señaló Qubain.

Emprendedores de la zona norte acudieron al Edificio Felipe Argüello en Expocentro para recibir asesoría integral en el proceso de formalización de sus negocios.

Con esta jornada, la CCIC y SENPRENDE reafirman su rol como facilitadores de la competitividad en la región norte. Al centralizar los servicios gubernamentales, se eliminan barreras burocráticas, permitiendo que los emprendedores se enfoquen en lo que mejor saben hacer: innovar y generar empleo.