Congreso Nacional inicia audiencias públicas para la selección de autoridades del CNE y TJE

Tegucigalpa. – La Comisión Especial del Congreso Nacional pone en marcha este miércoles la segunda etapa del proceso de selección para las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Esta fase crucial arranca con las audiencias públicas, tras la depuración inicial que dejó a 54 aspirantes en la contienda.

El proceso comenzará con los 25 postulantes al CNE, quienes deberán comparecer ante la comisión legislativa bajo una metodología de evaluación diseñada para garantizar la imparcialidad, la cual incluye entrevistas técnicas donde cada candidato dispondrá de 30 minutos para exponer su experiencia y propuestas de fortalecimiento institucional. Asimismo, para asegurar la igualdad de condiciones para todos los participantes, las interrogantes serán seleccionadas de forma aleatoria mediante una tómbola frente a los diputados que integran la comisión legislativa.

De forma simultánea, el proceso para el Tribunal de Justicia Electoral avanza con sus 29 aspirantes. Antes de llegar a la fase de audiencias públicas, estos candidatos se someterán a rigurosas pruebas psicológicas y psicométricas, diseñadas para evaluar el perfil de idoneidad requerido para los cargos jurisdiccionales en materia electoral.

La comisión informó este martes que el listado de 54 aspirantes que avanzó a esta segunda etapa fue aprobado por unanimidad de votos de sus integrantes.

Aspirantes al CNE

1. Idulio Melquiades Alonzo Medina

2. German Oswaldo Altamirano Díaz

3. Belkis Lizeth Amador Pérez

4. Walter Alex Banegas Aguilera

5. Alex Reinaldo Baquis Corea

6. Álvaro Josué Bardales Gómez

7. Sergio Vladimir Coello Díaz

8. Olban Alberto Coello Irías

9. Yovanny Dubón Tróchez

10. Eduardo Enrique Fuentes Cálix

11. Cinthya Yanilda García Arriola

12. Mirtha Claudina Gutiérrez Reyes

13. Alfredo Enrique Laínez Álvarez

14. Uvence Alejandro Lara Oquelí

15. German Edgardo Leitzelar Hernández

16. Walter Jeremías López Flores

17. José Oved López Rodríguez

18. Kenneth Rolando Madrid Chinchilla

19. Fátima Patricia Mena Baide

20. Marcos Antonio Palacios Castro

21. Santos Roberto Peña Enamorado

22. Rony Efraín Portillo Banegas

23. Carlos Humberto Romero Andrade

24. Yahve Salvador Sabillón Cruz

25. Aixa Gabriela Zelaya Gómez

Aspirantes al TJE

1. Claudia Lizeth Aguilera Granera

2. Idulio Melquiades Alonzo Medina

3. Sobeyda Judith Andino Álvarez

4. Edson Javier Argueta Palma

5. Félix Antonio Ávila Ortiz

6. Álvaro Josué Bardales Gómez

7. Juan Carlos Berganza Godoy

8. Olimpia Astrid Bustillo Vijil

9. Carlos Roberto Cálix Hernández

10. Eva Fabiola Castro Márquez

11. Iris Gisselle Claros Urbina

12. Landon Arnold Gough Ducker

13. Karen Yohana Guandique Estrada

14. Aristides Mejía Carranza

15. Wilfredo Méndez González

16. Ada Griselda Montoya Guevara

17. Víctor Manuel Murillo Lara

18. Marcos Antonio Palacios Castro

19. Santos Roberto Peña Enamorado

20. Allán Miguel Pineda Echeverría

21. Mario Amílcar Portillo Contreras

22. Nilia Raquel Ramos González

23. Boris David Rodríguez Andino

24. Agapito Alexander Rodríguez Escobar

25. Karla Lizeth Romero Dávila

26. Laura Victoria Salgado Carías

27. Mariano Torres Flores

28. Gustavo Adolfo Zavala Umanzor

29. Vilma Clementina Zúñiga D’Vicente

Tras concluir esta fase de entrevistas y evaluaciones, la comisión especial deberá remitir al pleno del Congreso Nacional la nómina final de candidatos para la elección de las nuevas autoridades electorales.

Inicialmente 101 aspirantes se autopostularon para llenar las vacancias en los órganos electorales; sin embargo, tras una jornada de análisis la comisión redujo el listado a 54 participantes.