Congreso Nacional inicia audiencias públicas para la selección de autoridades del CNE y TJE

Tegucigalpa. – La Comisión Especial del Congreso Nacional pone en marcha este miércoles la segunda etapa del proceso de selección para las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Esta fase crucial arranca con las audiencias públicas, tras la depuración inicial que dejó a 54 aspirantes en la contienda.
El proceso comenzará con los 25 postulantes al CNE, quienes deberán comparecer ante la comisión legislativa bajo una metodología de evaluación diseñada para garantizar la imparcialidad, la cual incluye entrevistas técnicas donde cada candidato dispondrá de 30 minutos para exponer su experiencia y propuestas de fortalecimiento institucional. Asimismo, para asegurar la igualdad de condiciones para todos los participantes, las interrogantes serán seleccionadas de forma aleatoria mediante una tómbola frente a los diputados que integran la comisión legislativa.
De forma simultánea, el proceso para el Tribunal de Justicia Electoral avanza con sus 29 aspirantes. Antes de llegar a la fase de audiencias públicas, estos candidatos se someterán a rigurosas pruebas psicológicas y psicométricas, diseñadas para evaluar el perfil de idoneidad requerido para los cargos jurisdiccionales en materia electoral.
La comisión informó este martes que el listado de 54 aspirantes que avanzó a esta segunda etapa fue aprobado por unanimidad de votos de sus integrantes.
Aspirantes al CNE
1. Idulio Melquiades Alonzo Medina
2. German Oswaldo Altamirano Díaz
3. Belkis Lizeth Amador Pérez
4. Walter Alex Banegas Aguilera
5. Alex Reinaldo Baquis Corea
6. Álvaro Josué Bardales Gómez
7. Sergio Vladimir Coello Díaz
8. Olban Alberto Coello Irías
9. Yovanny Dubón Tróchez
10. Eduardo Enrique Fuentes Cálix
11. Cinthya Yanilda García Arriola
12. Mirtha Claudina Gutiérrez Reyes
13. Alfredo Enrique Laínez Álvarez
14. Uvence Alejandro Lara Oquelí
15. German Edgardo Leitzelar Hernández
16. Walter Jeremías López Flores
17. José Oved López Rodríguez
18. Kenneth Rolando Madrid Chinchilla
19. Fátima Patricia Mena Baide
20. Marcos Antonio Palacios Castro
21. Santos Roberto Peña Enamorado
22. Rony Efraín Portillo Banegas
23. Carlos Humberto Romero Andrade
24. Yahve Salvador Sabillón Cruz
25. Aixa Gabriela Zelaya Gómez
Aspirantes al TJE
1. Claudia Lizeth Aguilera Granera
2. Idulio Melquiades Alonzo Medina
3. Sobeyda Judith Andino Álvarez
4. Edson Javier Argueta Palma
5. Félix Antonio Ávila Ortiz
6. Álvaro Josué Bardales Gómez
7. Juan Carlos Berganza Godoy
8. Olimpia Astrid Bustillo Vijil
9. Carlos Roberto Cálix Hernández
10. Eva Fabiola Castro Márquez
11. Iris Gisselle Claros Urbina
12. Landon Arnold Gough Ducker
13. Karen Yohana Guandique Estrada
14. Aristides Mejía Carranza
15. Wilfredo Méndez González
16. Ada Griselda Montoya Guevara
17. Víctor Manuel Murillo Lara
18. Marcos Antonio Palacios Castro
19. Santos Roberto Peña Enamorado
20. Allán Miguel Pineda Echeverría
21. Mario Amílcar Portillo Contreras
22. Nilia Raquel Ramos González
23. Boris David Rodríguez Andino
24. Agapito Alexander Rodríguez Escobar
25. Karla Lizeth Romero Dávila
26. Laura Victoria Salgado Carías
27. Mariano Torres Flores
28. Gustavo Adolfo Zavala Umanzor
29. Vilma Clementina Zúñiga D’Vicente
Tras concluir esta fase de entrevistas y evaluaciones, la comisión especial deberá remitir al pleno del Congreso Nacional la nómina final de candidatos para la elección de las nuevas autoridades electorales.
Inicialmente 101 aspirantes se autopostularon para llenar las vacancias en los órganos electorales; sin embargo, tras una jornada de análisis la comisión redujo el listado a 54 participantes.