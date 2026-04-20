San Pedro Sula se transforma en una “Ciudad de Artistas” para celebrar el talento hondureño

SAN PEDRO SULA. – La Plaza de las Banderas se convirtió en el epicentro de la creatividad y la identidad nacional con la celebración del evento “Ciudad de Artistas”. Organizado por la Municipalidad de San Pedro Sula, a través de la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico, el festival conmemoró el Día Mundial del Arte reuniendo a más de 400 exponentes locales y nacionales.

Un mosaico de color y ritmo envolvió la Plaza de las Banderas durante la conmemoración del Día Mundial del Arte en la capital industrial.

La Marimba Usula Municipal deleitó a los asistentes con una muestra de identidad hondureña.

La jornada fue un mosaico de expresiones que cautivó a los sampedranos. Desde la tradición de la Marimba Usula Municipal y el ritmo ancestral del Grupo Garífuna, hasta la energía moderna de la danza urbana, el tap y la danza árabe, el evento ofreció una vitrina sin precedentes para el arte vivo.

Estudiantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes exhibieron su talento en pintura y artes visuales frente a cientos de sampedranos.

Desde danza árabe hasta ritmos urbanos, la diversidad de expresiones artísticas fue la protagonista de la jornada.

Entre la actividad destacaron las exposiciones de pintura y stands de arte urbano a cargo de estudiantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes, así como la destreza de las estatuas vivientes del Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano que sorprendieron a los asistentes, culminando con un cierre de oro a cargo de la banda musical “Los Calingos”, encargada de sellar la noche con una vibrante presentación.

La banda musical “Los Calingos” encendió los ánimos de la audiencia durante el cierre del evento organizado por la Municipalidad sampedrana.

Las estatuas vivientes del Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano captaron la atención del público por su impresionante destreza y realismo.

Miguel Alvarado, director del Departamento de Cultura y Turismo, subrayó que estas iniciativas son pilares para fortalecer la identidad artística de la capital industrial.

“El alcalde Roberto Contreras vio a bien desarrollar este evento para integrar todas las expresiones: pintura, danza, baile y canto. Nuestro compromiso es continuar recuperando espacios para que el arte llegue a cada ciudadano”, afirmó Alvarado.

Desde danza árabe hasta ritmos urbanos, la diversidad de expresiones artísticas fue la protagonista de la jornada.

Para los artistas, este tipo de plataformas representa una oportunidad vital de visibilidad. Karen Paz, artista independiente, expresó su gratitud por la apertura de estos espacios: “Estamos muy felices; estos eventos son fundamentales para darnos a conocer ante el público”.

Por su parte, el artista plástico y grafitero Ángel Torres resaltó la importancia de la inclusión del arte urbano en la agenda municipal: “Agradecemos el apoyo al alcalde por impulsar la cultura y permitirnos mostrar nuestra visión artística a la ciudad”.