San Pedro Sula se transforma en una “Ciudad de Artistas” para celebrar el talento hondureño

SAN PEDRO SULA. – La Plaza de las Banderas se convirtió en el epicentro de la creatividad y la identidad nacional con la celebración del evento “Ciudad de Artistas”. Organizado por la Municipalidad de San Pedro Sula, a través de la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico, el festival conmemoró el Día Mundial del Arte reuniendo a más de 400 exponentes locales y nacionales.
La jornada fue un mosaico de expresiones que cautivó a los sampedranos. Desde la tradición de la Marimba Usula Municipal y el ritmo ancestral del Grupo Garífuna, hasta la energía moderna de la danza urbana, el tap y la danza árabe, el evento ofreció una vitrina sin precedentes para el arte vivo.
Entre la actividad destacaron las exposiciones de pintura y stands de arte urbano a cargo de estudiantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes, así como la destreza de las estatuas vivientes del Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano que sorprendieron a los asistentes, culminando con un cierre de oro a cargo de la banda musical “Los Calingos”, encargada de sellar la noche con una vibrante presentación.
Miguel Alvarado, director del Departamento de Cultura y Turismo, subrayó que estas iniciativas son pilares para fortalecer la identidad artística de la capital industrial.
“El alcalde Roberto Contreras vio a bien desarrollar este evento para integrar todas las expresiones: pintura, danza, baile y canto. Nuestro compromiso es continuar recuperando espacios para que el arte llegue a cada ciudadano”, afirmó Alvarado.
Para los artistas, este tipo de plataformas representa una oportunidad vital de visibilidad. Karen Paz, artista independiente, expresó su gratitud por la apertura de estos espacios: “Estamos muy felices; estos eventos son fundamentales para darnos a conocer ante el público”.
Por su parte, el artista plástico y grafitero Ángel Torres resaltó la importancia de la inclusión del arte urbano en la agenda municipal: “Agradecemos el apoyo al alcalde por impulsar la cultura y permitirnos mostrar nuestra visión artística a la ciudad”.