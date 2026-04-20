lunes, abril 20, 2026

Top 5

Más Noticias

El precio del petróleo se dispara tras la agudización del conflicto en Oriente Medio

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Precios del crudo alcanzan máximos anuales ante la inestabilidad en Oriente Medio./ Foto Cortesía.

Los precios del petróleo volvieron a dispararse el lunes en los mercados asiáticos ante la escalada de tensiones en Oriente Medio, aunque la incertudumbre no pareció afectar las bolsas asiáticas, que operaron en alza.

Hacia las 02H30 GMT, el precio del West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de crudo, aumentaba 5,3% a 88,31 dólares el barril, y el del Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 4,8% a 94,67 dólares.

El WTI alcanzó un aumento de más del 8% durante la mañana del lunes, antes de moderar el alza.

En tanto, las bolsas asiáticas se mantuvieron en terreno positivo siguiendo las fuertes alzas de la semana pasada en Wall Street.

Las bolsas de Tokio, Seúl y Taipei retomaron el auge de las acciones tecnológicas que caracterizaron los mercados antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero.

También se registraron alzas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Wellington y Manila.

Irán prometió el lunes “responder pronto” al decomiso por parte de la marina estadounidense de uno de sus cargueros que intentaba evadir el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito del petróleo y gas, ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El analista Chris Weston, de Pepperstone, publicó el lunes en una nota que el decomiso del carguero iraní y la amenaza de represalia de parte de Teherán impactarán los mercados.

“Con los flujos por Ormuz paralizados, los operadores reevalúan las probabilidades y el calendario para una normalización logística, ajustando sus posiciones luego de las suposiciones más constructivas realizadas la semana pasada”, indicó.

Los precios del petróleo cayeron la semana pasada ante la perspectiva de que Estados Unidos e Irán reanudarían las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, pero Teherán descartó el lunes participar en las conversaciones en Islamabad por el bloqueo de sus puertos.

Con información de AFP

Previous article
San Pedro Sula se transforma en una “Ciudad de Artistas” para celebrar el talento hondureño
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

San Pedro Sula se transforma en una “Ciudad de Artistas” para celebrar el talento hondureño

Ciudad 0
SAN PEDRO SULA. - La Plaza de las Banderas...

Wendy Talavera de Contreras celebra su cumpleaños al estilo colombiano

Destacada 0
San Pedro Sula. - Bajo una atmósfera de distinción...

Violencia en Bogotá: Asesinan a dos miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Farandula 0
Mientras el equipo realizaba las grabaciones de la cuarta...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.