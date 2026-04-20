El precio del petróleo se dispara tras la agudización del conflicto en Oriente Medio

Los precios del petróleo volvieron a dispararse el lunes en los mercados asiáticos ante la escalada de tensiones en Oriente Medio, aunque la incertudumbre no pareció afectar las bolsas asiáticas, que operaron en alza.

Hacia las 02H30 GMT, el precio del West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de crudo, aumentaba 5,3% a 88,31 dólares el barril, y el del Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 4,8% a 94,67 dólares.

El WTI alcanzó un aumento de más del 8% durante la mañana del lunes, antes de moderar el alza.

En tanto, las bolsas asiáticas se mantuvieron en terreno positivo siguiendo las fuertes alzas de la semana pasada en Wall Street.

Las bolsas de Tokio, Seúl y Taipei retomaron el auge de las acciones tecnológicas que caracterizaron los mercados antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero.

También se registraron alzas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Wellington y Manila.

Irán prometió el lunes “responder pronto” al decomiso por parte de la marina estadounidense de uno de sus cargueros que intentaba evadir el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito del petróleo y gas, ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El analista Chris Weston, de Pepperstone, publicó el lunes en una nota que el decomiso del carguero iraní y la amenaza de represalia de parte de Teherán impactarán los mercados.

“Con los flujos por Ormuz paralizados, los operadores reevalúan las probabilidades y el calendario para una normalización logística, ajustando sus posiciones luego de las suposiciones más constructivas realizadas la semana pasada”, indicó.

Los precios del petróleo cayeron la semana pasada ante la perspectiva de que Estados Unidos e Irán reanudarían las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, pero Teherán descartó el lunes participar en las conversaciones en Islamabad por el bloqueo de sus puertos.

Con información de AFP