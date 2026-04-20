Una noche de ensueño: María Teresa López celebra sus quince años al estilo “Country Chic”

San Pedro Sula.— En una velada donde la elegancia clásica se fundió con la calidez del estilo campestre, la joven María Teresa López Carvajal celebró sus esperados quince años, rodeada del cariño de sus seres queridos y una atmósfera cargada de magia.
Ataviada como una verdadera princesa de cuento moderno, María Teresa cautivó a los presentes con un espectacular diseño de corte princesa. El vaporoso vestido, adornado con delicados apliques florales tridimensionales y bordados fascinantes, resaltó su frescura y carisma juvenil.
El Salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe fue el lugar elegido para la recepción. La estancia se transformó gracias a una decoración de corte campestre o vaquera, cuidadosamente ejecutada en tonos rosa, ivory y dorado, logrando un equilibrio perfecto entre la sofisticación y el espíritu rústico, bajo la planeación de Brenda Carvajal.
La entrada de la quinceañera marcó el inicio de las emociones. María Teresa ingresó al salón del brazo de su chambelán, Elvin Ávila, mientras las alegres notas de la música de mariachi anunciaban su llegada ante la mirada de admiración de sus invitados.
El protocolo estuvo lleno de simbolismos y ternura, iniciando con el tradicional cambio de zapatilla realizado por su padre, Norman Francisco López, como símbolo de la transición hacia una nueva etapa, seguido por el vals donde ambos compartieron el centro de la pista en uno de los momentos más conmovedores de la noche; asimismo, el evento destacó por el especial detalle de su madre, Skarleth Carvajal, quien le hizo entrega de una hermosa joya como recuerdo eterno de este aniversario tan especial.
Bajo el brillo de las luces y el aroma a flores, la familia López Carvajal brindó junto a sus selectos invitados por una juventud plena y feliz para la preciosa Teresa.
La celebración se extendió entre risas, música y el entusiasmo de amigos y familiares, quienes celebraron la vida de una joven que, sin duda alguna, brilló con luz propia en su debut ante la sociedad sampedrana.
Fotos El Diario HN / Hugo Díaz