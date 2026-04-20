Una noche de ensueño: María Teresa López celebra sus quince años al estilo “Country Chic”

San Pedro Sula.— En una velada donde la elegancia clásica se fundió con la calidez del estilo campestre, la joven María Teresa López Carvajal celebró sus esperados quince años, rodeada del cariño de sus seres queridos y una atmósfera cargada de magia.

Skarleth Carvajal y Norman Francisco López junto a su hija, María Teresa, lucieron radiantes en todo momento.

Ataviada como una verdadera princesa de cuento moderno, María Teresa cautivó a los presentes con un espectacular diseño de corte princesa. El vaporoso vestido, adornado con delicados apliques florales tridimensionales y bordados fascinantes, resaltó su frescura y carisma juvenil.

La radiante María Teresa capturó todas las miradas con su carisma y la frescura de su juventud durante el festejo de sus quince años.

El Salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe fue el lugar elegido para la recepción. La estancia se transformó gracias a una decoración de corte campestre o vaquera, cuidadosamente ejecutada en tonos rosa, ivory y dorado, logrando un equilibrio perfecto entre la sofisticación y el espíritu rústico, bajo la planeación de Brenda Carvajal.

La quinceañera hizo su entrada triunfal del brazo de su chambelán, Elvin Ávila.

La entrada de la quinceañera marcó el inicio de las emociones. María Teresa ingresó al salón del brazo de su chambelán, Elvin Ávila, mientras las alegres notas de la música de mariachi anunciaban su llegada ante la mirada de admiración de sus invitados.

María Teresa López hizo su entrada triunfal bajo el marco musical de un mariachi.

El protocolo estuvo lleno de simbolismos y ternura, iniciando con el tradicional cambio de zapatilla realizado por su padre, Norman Francisco López, como símbolo de la transición hacia una nueva etapa, seguido por el vals donde ambos compartieron el centro de la pista en uno de los momentos más conmovedores de la noche; asimismo, el evento destacó por el especial detalle de su madre, Skarleth Carvajal, quien le hizo entrega de una hermosa joya como recuerdo eterno de este aniversario tan especial.

La exquisita propuesta del pastel y la estación de dulces (Candy Bar) fue una creación artística de Treats Boutique.

Bajo el brillo de las luces y el aroma a flores, la familia López Carvajal brindó junto a sus selectos invitados por una juventud plena y feliz para la preciosa Teresa.

Con una presencia cautivadora, la joven María Teresa se mostró radiante de principio a fin durante la velada en su honor.

La celebración se extendió entre risas, música y el entusiasmo de amigos y familiares, quienes celebraron la vida de una joven que, sin duda alguna, brilló con luz propia en su debut ante la sociedad sampedrana.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Alexa Vallecillo, Marlen Ayala, Montserrat Sabillón y Hanny Fuentes.

Mía Paz, Tania Mejía, Soraya Dionicio, Sebastián Paz y Fabiola Sabillón.

Yair Rios y Elvin Avila.

Mayelly Nieto, Martín Valladares y Ada Amador.

Marta Rápalo, María Traña y Deny López.

Brenis Orellana y Raúl Díaz.

Jairo Rodríguez y Chelsea Gómez.

Walter Orellana y Derek Madrid.

William Orellana, Isabella Sierra y Waldina Mejía.

Erson Ramos, Mayra Vásquez y Alison Ramos.

Gabriela Deras y Rudy Vásquez.

Elvin Ávila y Moisés Moreno.

Mélida Natarén y Francis Ulloa.

Alexa Vallecillo y Montserrat Sabillón.