Wendy Talavera de Contreras celebra su cumpleaños al estilo colombiano

San Pedro Sula. – Bajo una atmósfera de distinción y calidez, la apreciable dama Wendy Talavera de Contreras celebró su aniversario natal rodeada de un selecto grupo de familiares y amistades. La velada, que se prolongó entre risas y brindis, tuvo como escenario el exclusivo Bar y Restaurante Cartagena, un espacio que transportó a los asistentes directamente al Caribe colombiano a través de sus sabores y su hospitalidad.

Wendy Talavera de Contreras junto a su esposo Mauricio Contreras.

Wendy Talavera de Contreras disfruta del amor de su hijo Jorge Contreras.

La planificación del evento estuvo a cargo de su esposo, Mauricio Contreras, quien se esmeró en diseñar una recepción que reflejara el aprecio y la admiración que profesa hacia su compañera de vida. A este gesto se unió su hijo, Jorge Contreras, cuya presencia y dedicación fueron fundamentales para que Wendy se sintiera plenamente agasajada en su gran día.

Llia Herrera, Alejandra Ruiz, Karen Chang, Wendy de Contreras y Nicole de Paz.

Wendy de Contreras con Dina Bulnes.

Los asistentes disfrutaron del catering de excelencia de la casa, donde las especialidades colombianas fueron las protagonistas de un banquete servido con impecable detalle. La velada alcanzó uno de sus puntos más emotivos durante el momento dulce, cuando Wendy, rodeada del cariño de los suyos, compartió el tradicional pastel de celebración, sellando así un nuevo capítulo de vida entre aplausos y buenos deseos.

Carlos y Alejandra Ruiz con Wendy Mauricio Contreras.

José Castillo, Fabiola Chávez, Samir Cano, Luana Mondragón, Melisa Borjas y Wendy de Contreras.

Al concluir la cena, la atmósfera se transformó en un vibrante ambiente festivo donde el ritmo se apoderó del lugar y la alegría fue la constante. Los invitados degustaron una selección de ricas bebidas y finos licores que dieron paso a una animada jornada en la pista de baile, extendiendo la celebración hasta altas horas de la madrugada en un convivio marcado por la elegancia y la fraternidad.

Karla García, Wendy de Contreras y Besy Ayes.

Mauricio y Wendy Contreras con Nelson y Mary Licona.

Más que una simple fiesta de cumpleaños, la reunión se consolidó como una “noche de noches”, donde la amabilidad y la alegría de vivir de Wendy Talavera de Contreras fueron el centro de atención. La festejada agradeció las muestras de cariño de quienes la acompañaron, sellando así una página inolvidable en su libro de memorias personales.

Roberto y Karen Contreras.

Wendy de Contreras con Bojan Tosic.

Nicole Paz, Wendy de Contreras y Dina Bulnes Soler.