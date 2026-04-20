Violencia en Bogotá: Asesinan a dos miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Mientras el equipo realizaba las grabaciones de la cuarta temporada de la producción, un sujeto inició un ataque con arma blanca contra una persona, lo que derivó en una pelea.

Un violento suceso enlutó este sábado a la industria del entretenimiento tras confirmarse el asesinato de dos colaboradores de la exitosa serie ‘Sin senos sí hay paraíso’. El incidente ocurrió en la ciudad de Bogotá, Colombia, mientras el equipo realizaba las grabaciones de la cuarta temporada de la producción.

El trágico episodio tuvo lugar en el sector de Los Laches, localidad de Santa Fe, donde el equipo se encontraba rodando en espacios públicos. De acuerdo con los reportes de la Policía de Bogotá, un sujeto inició un ataque con arma blanca contra una persona, lo que derivó en una riña cuando otros presentes intentaron intervenir para defender a la víctima.

El saldo del enfrentamiento fue de tres fallecidos, entre ellos el agresor, y un herido. Las autoridades informaron además sobre la captura de cuatro individuos que fueron puestos a la orden de la Fiscalía colombiana.

Identificación de las víctimas y luto en el elenco



Las víctimas vinculadas a la serie fueron identificadas como:

Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años.

Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años.

La noticia impactó al elenco principal, que manifestó su dolor a través de las redes sociales. Figuras reconocidas por el público como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán y Gregorio Pernía, compartieron mensajes de duelo con el texto: “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”.

La policía investiga posibles vínculos del agresor con incidentes violentos previos en la zona para esclarecer los móviles del ataque.