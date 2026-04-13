Britney Spears ingresa voluntariamente en rehabilitación tras ser detenida por conducir ebria

La cantante decidió entrar en recuperación para tratar su abuso de sustancias. Su entorno le habría recomendado hacerlo después de que se conociera que había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears habría decidido entrar en rehabilitación para tratar su abuso de sustancias. Su entorno le habría recomendado hacerlo después de que se descubriese que había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Por muchos años que pasen, parece que los titulares sobre Britney Spears nunca terminan de ser todo lo positivos que la artista se merece. Tras varias polémicas sonadas y la reciente venta de su catálogo musical, son muchos los que dan por supuesto que la cantante aspira a vivir una vida tranquila y retirada de los focos.

De donde no podrá estar retirada es de los tribunales, ya que pronto tendrá que enfrentar un juicio por conducir bajo los efectos del alcohol. Como estrategia para reducir la posible condena, Britney Spears habría decidido ingresar de forma voluntaria en un centro de rehabilitación de alto standing, donde recibirá ayuda para controlar su consumo de sustancias.

Britney Spears ha tenido problemas con el alcohol y otras sustancias desde hace años, y es una de las razones por las que su padre defendió que debía estar supervisada por él. Tras liberarse de ese control, parece que una época de momentos personales complicados habría sido la causa de este desliz con la justicia, por el que ahora puede enfrentar severas sanciones.

Mientras la salud mental y la seguridad de Britney Spears ocupan los titulares, miles de fans aún comentan en redes su posible regreso a la música, ya que tiene, contractualmente, un álbum pendiente de lanzamiento.

La artista ha expresado en numerosas ocasiones que no quiere volver a trabajar en la industria musical, pero parece que la leyenda viva en la que se ha convertido pesa más en la opinión popular que sus deseos personales. Por ahora, se sabe que le espera al menos un mes de rehabilitación, y es probable que este periodo se extienda si se considera que es necesario para que Britney Spears tome las riendas de su vida.

Fuente: Flooxer