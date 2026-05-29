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¡Innovación y calidad! Diunsa dice presente en la Expo Horeca 2026

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
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Ejecutivos de Diunsa durante la apertura de su stand en la Expo Horeca 2026, donde la compañía exhibe su propuesta para el sector gastronómico en el marco de sus 50 años de trayectoria. /Foto: Cortesía.

San Pedro Sula. – Diunsa participa en la Expo Horeca 2026, con lo mejor para el sector hotelero, gastronómico y empresarial del país, en el marco de la celebración de sus 50 años junto a Honduras.

Representantes de Diunsa dicen presente en la Expo Horeca 2026, consolidando el liderazgo de la empresa como el principal aliado de los hoteles, restaurantes y cafeterías de Honduras.

Durante el evento, Diunsa presenta la más amplia variedad de productos, soluciones y marcas dirigidas al sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), ofreciendo innovación, calidad y tecnología para fortalecer las operaciones de negocios y emprendimientos.

Diunsa presenta una amplia variedad de productos y soluciones de vanguardia diseñadas para optimizar y fortalecer las operaciones de los negocios y emprendimientos del país.

La presencia de Diunsa en esta importante plataforma comercial forma parte de las actividades con motivo del 50 aniversario, consolidando su liderazgo en el mercado nacional y su compromiso de continuar brindando respaldo a los diferentes sectores productivos del país.

Diunsa participa con éxito en la Expo Horeca 2026, llevando calidad, tecnología y variedad al sector productivo nacional en la celebración de su 50 aniversario.

Expo Horeca reúne a importantes empresas, aliados estratégicos y representantes de la industria, convirtiéndose en un espacio ideal para generar oportunidades comerciales, fortalecer relaciones y presentar nuevas tendencias del mercado.

Con 50 años de experiencia, Diunsa continúa evolucionando y ofreciendo a sus clientes variedad, respaldo y soluciones integrales para el hogar, la empresa y la industria.

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