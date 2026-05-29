¡Innovación y calidad! Diunsa dice presente en la Expo Horeca 2026

San Pedro Sula. – Diunsa participa en la Expo Horeca 2026, con lo mejor para el sector hotelero, gastronómico y empresarial del país, en el marco de la celebración de sus 50 años junto a Honduras.

Representantes de Diunsa dicen presente en la Expo Horeca 2026, consolidando el liderazgo de la empresa como el principal aliado de los hoteles, restaurantes y cafeterías de Honduras.

Durante el evento, Diunsa presenta la más amplia variedad de productos, soluciones y marcas dirigidas al sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), ofreciendo innovación, calidad y tecnología para fortalecer las operaciones de negocios y emprendimientos.

Diunsa presenta una amplia variedad de productos y soluciones de vanguardia diseñadas para optimizar y fortalecer las operaciones de los negocios y emprendimientos del país.

La presencia de Diunsa en esta importante plataforma comercial forma parte de las actividades con motivo del 50 aniversario, consolidando su liderazgo en el mercado nacional y su compromiso de continuar brindando respaldo a los diferentes sectores productivos del país.

Diunsa participa con éxito en la Expo Horeca 2026, llevando calidad, tecnología y variedad al sector productivo nacional en la celebración de su 50 aniversario.

Expo Horeca reúne a importantes empresas, aliados estratégicos y representantes de la industria, convirtiéndose en un espacio ideal para generar oportunidades comerciales, fortalecer relaciones y presentar nuevas tendencias del mercado.

Con 50 años de experiencia, Diunsa continúa evolucionando y ofreciendo a sus clientes variedad, respaldo y soluciones integrales para el hogar, la empresa y la industria.