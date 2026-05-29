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Supermercados Colonial lleva la innovación culinaria en vivo a la Expo HORECA 2026

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Supermercados Colonial se consolida como el aliado estratégico del sector hotelero y restaurantes con una destacada participación en la Expo HORECA 2026. / Fotos: ElDiario.HN

San Pedro Sula.– Supermercados Colonial dice presente en la Expo HORECA Honduras 2026, reafirmando su compromiso con el sector hotelero, gastronómico y de cafeterías. La cadena de supermercados destaca en el evento con un stand interactivo diseñado para ofrecer una experiencia culinaria completa, repleta de degustaciones y cocina en vivo.

Asistentes disfrutan de la variada oferta gastronómica y degustaciones de productos exclusivos en el stand de Supermercados Colonial.

Durante el 28 y 29 de mayo en Expocentro, el espacio de Supermercados Colonial se convierte en el escenario de destacados chefs invitados y baristas. Los expertos realizan demostraciones en tiempo real utilizando la variedad de productos de la cadena, con el objetivo de inspirar nuevas propuestas comerciales para los negocios del rubro.

Chefs invitados y baristas profesionales inspiran al sector gastronómico con recetas exclusivas utilizando el portafolio de Supermercados Colonial.

Los asistentes pueden disfrutar de una amplia oferta culinaria que incluye estaciones de café, degustaciones de Café Oro, Té Frío Colonial Fresh, postres, sushi, ceviches y paninis. Además, el programa incluye clases en vivo para la preparación de wraps de desayuno, orzo con vegetales, tablas de charcutería y maridajes exclusivos.

Ejecutivos de Supermercados Colonial y del Hotel Boutique Arca de West Bay (Roatán) consolidan su alianza estratégica.

Alianzas estratégicas y beneficios corporativos El evento también ha sido el marco para consolidar lazos comerciales importantes, destacando la firma de un convenio estratégico con el Hotel Boutique Arca de West Bay, Roatán.

Fortaleciendo el turismo y la hospitalidad: Alianza estratégica entre Supermercados Colonial y Hotel Boutique Arca en Expo HORECA 2026.

Con esta participación, Supermercados Colonial se consolida como el aliado clave del sector hospitality en el país. En esta edición 2026, la cadena aprovecha la plataforma para impulsar su programa Puntos Colonial Corporativo, el cual ofrece atractivos descuentos preferenciales diseñados exclusivamente para potenciar la rentabilidad de las empresas.

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