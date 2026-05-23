Banpaís consolida su estrategia de sostenibilidad e innovación financiera en Honduras

San Pedro Sula. – Banpaís continúa fortaleciendo su estrategia integral enfocada en promover la educación e inclusión financiera, la sostenibilidad y la innovación. Con este modelo, la institución reafirma su compromiso de generar bienestar para los hondureños mediante la creación de valor económico, social y ambiental.
Durante la reciente Semana de la Sostenibilidad 2026, organizada por Fundahrse, el banco destacó con un espacio interactivo donde los asistentes reforzaron sus conocimientos sobre finanzas personales a través de dinámicas participativas y herramientas digitales. Asimismo, en el panel de Finanzas Sostenibles, la entidad expuso su estrategia de cambio climático, así como su impulso a las inversiones responsables y al financiamiento de proyectos de energía renovable.
Con presencia a nivel nacional, Banpaís consolida su transformación digital y facilita el acceso a servicios financieros más ágiles y eficientes mediante su amplia red de atención, que incluye más de 4,000 agentes bancarios.
Además, mantiene su liderazgo en el sector vivienda al ofrecer soluciones crediticias que facilitan el acceso a una vivienda digna y fortalecen el patrimonio de las familias hondureñas.
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