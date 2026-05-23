Banpaís consolida su estrategia de sostenibilidad e innovación financiera en Honduras

San Pedro Sula. – Banpaís continúa fortaleciendo su estrategia integral enfocada en promover la educación e inclusión financiera, la sostenibilidad y la innovación. Con este modelo, la institución reafirma su compromiso de generar bienestar para los hondureños mediante la creación de valor económico, social y ambiental.

Inauguración de la Semana de la Sostenibilidad con la destacada participación de Banpaís, reafirmando su compromiso con un futuro de Honduras.

Durante la reciente Semana de la Sostenibilidad 2026, organizada por Fundahrse, el banco destacó con un espacio interactivo donde los asistentes reforzaron sus conocimientos sobre finanzas personales a través de dinámicas participativas y herramientas digitales. Asimismo, en el panel de Finanzas Sostenibles, la entidad expuso su estrategia de cambio climático, así como su impulso a las inversiones responsables y al financiamiento de proyectos de energía renovable.

En el marco de la Semana de la Sostenibilidad 2026 de Fundahrse, Banpaís fue distinguido como patrocinador categoría Oro por su constante compromiso con el desarrollo sostenible del país. La placa de reconocimiento fue recibida por la licenciada Nidia Manzanares, gerenta corporativa de Mercadeo y Comunicaciones de la institución bancaria.

Con presencia a nivel nacional, Banpaís consolida su transformación digital y facilita el acceso a servicios financieros más ágiles y eficientes mediante su amplia red de atención, que incluye más de 4,000 agentes bancarios.

El stand de Banpaís se convierte en un punto de encuentro en la Expo Sostenibilidad, inspirando a los visitantes a adoptar prácticas más responsables.

Además, mantiene su liderazgo en el sector vivienda al ofrecer soluciones crediticias que facilitan el acceso a una vivienda digna y fortalecen el patrimonio de las familias hondureñas.

Stand de Banpaís en la Expo Sostenibilidad: Un espacio para el futuro.

El stand de Banpaís se convierte en un punto de encuentro en la Expo Sostenibilidad, inspirando a los visitantes a adoptar prácticas más responsables.

El público recorre con entusiasmo el stand de Banpaís en la Expo Sostenibilidad .