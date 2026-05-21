Diunsa reafirma su compromiso con Honduras en la Semana de la Sostenibilidad 2026 de FUNDAHRSE

San Pedro Sula. – En el marco de su 50 aniversario, Diunsa participa como empresa patrocinadora en una nueva edición de la Semana de la Sostenibilidad organizada por FUNDAHRSE; compartiendo su historia de crecimiento y su compromiso con una gestión empresarial que tiene el propósito de contribuir al bienestar las familias hondureñas.

Diunsa recibió una distinción especial como patrocinador oro de la Semana de la Sostenibilidad 2026. El reconocimiento fue entregado a la licenciada Diana Faraj de Larach por parte de Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

Diunsa contó con un stand en la Expo-sostenibilidad, dedicado a su 50 aniversario, en el que compartió sus iniciativas, así como las de la Fundación Diunsa, que cuenta con 15 años de labor impulsando el Programa Formando Campeones, de escuelas sociodeportivas en alianza con la Fundación Real Madrid y su red de alianzas locales.

La licenciada Elisa Pineda participó como panelista en la Semana de la Sostenibilidad, espacio donde expuso la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el modelo de negocio sostenible de Diunsa.

La estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad de Diunsa se fundamenta en tres pilares esenciales: personas, medioambiente e instituciones, alineados con seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Diana Faraj de Larach participó en el corte de cinta inaugural de la Expo-Sostenibilidad. En la gráfica, comparte el momento junto a Fernando Quintana y Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Desde 2010, Diunsa ha integrado la sostenibilidad en su modelo de negocio con avances en siete materias fundamentales: gobernanza, prácticas laborales, derechos humanos, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación en el desarrollo comunitario.

Además, durante 15 años, Fundación Diunsa, ha trabajado generando iniciativasy oportunidades de desarrollo para la niñez, la juventud y sus familias.