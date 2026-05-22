Regresa ‘La Gala Mexicana’ a San Pedro Sula a beneficio de Listones de Amor

San Pedro Sula. – La Asociación CEPUDO, a través de su noble programa oncológico Listones de Amor, y en una sólida alianza con el Hotel Copantl & Convention Center, anunció oficialmente la celebración de la tercera edición del concierto benéfico “La Gala Mexicana”. Este magno evento tiene como objetivo primordial la recaudación de fondos para brindar apoyo integral a mujeres que luchan valientemente contra el cáncer.

Jorge Duarte. El intérprete prometió un repertorio de primer nivel con más de 70 éxitos para deleitar a los asistentes y apoyar esta noble causa.

La velada promete ser inolvidable gracias a la participación estelar del reconocido artista hondureño Jorge Duarte, una de las figuras más destacadas y respetadas de la música ranchera en el país. Duarte ha prometido un espectáculo de primer nivel, en el cual interpretará un repertorio de más de 70 éxitos de los más grandes exponentes de la música vernácula mexicana, abarcando desde la década de los cincuenta hasta la actualidad.

“Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad de servir y por permitirme, junto a Listones de Amor, ser parte de este equipo de trabajo. Me siento sumamente entusiasmado por llevar un rayito de esperanza a quienes reciben noticias dolorosas, padecen de cáncer y, muchas veces, no tienen los recursos para enfrentarlo”, manifestó con emoción el cantante Jorge Duarte.

Linda Coello, presidenta de la Asociación CEPUDO.

El lanzamiento oficial se llevó a cabo en una conferencia de prensa que reunió a los rostros clave de esta iniciativa. Entre los asistentes destacaron la presidenta de la Asociación CEPUDO, Linda Coello, junto a Jacky Babun y Lille Rieti; los representantes del Hotel Copantl, Guillermo Orellana y Helga Bahr; de Banco Promerica, Odely Fajardo; el Cónsul de México en San Pedro Sula, Santiago Mateo Cibrián; por parte de Diagnos, Patricia Jaar; de Hush Cosmetic, Sarahy Sánchez; la reconocida oncóloga, doctora Suyapa Bejarano, y el propio artista de la noche.

Durante la conferencia, los organizadores y patrocinadores reafirmaron su compromiso con la causa.

Guillermo Orellana, Gerente del Hotel Copantl: “Este evento nos reúne por una causa sumamente noble: apoyar a las mujeres que padecen cáncer. Listones de Amor es una organización que año con año transforma la vida de cientos de personas. En el Hotel Copantl creemos firmemente en esta labor y, como empresa socialmente responsable, nos comprometemos a seguir siendo la casa de este importante show”.

Jacky Babun, Directora de Listones de Amor: “Para nosotros es un tremendo orgullo contar en esta gala con el respaldo del cónsul de México, don Santiago Mateo. En este escenario se están uniendo dos culturas, la mexicana y la hondureña, tomadas de la mano en la lucha contra el cáncer”.

Santiago Mateo Cibrián, Cónsul de México: “Dentro de las actividades de promoción de nuestro consulado, siempre impulsamos iniciativas estratégicas vinculadas a nuestro país. Es un honor sumarnos a esta Gala Mexicana y, sobre todo, respaldar la labor social de Listones de Amor; una causa que a todos nos debe llenar de compromiso y sensibilidad social”.

Santiago Mateo Cibrián, Johana Rosenthal, Linda Coello, Patricia Jaar y Luis Falcón.

La Gala Mexicana se vestirá de fiesta el próximo viernes 7 de agosto en las elegantes instalaciones del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

La tarjeta de donación para asistir tiene un valor de L 1,200.00, la cual incluye una exquisita cena y refresco. Los boletos ya se encuentran disponibles de forma exclusiva en la oficina de eventos del Centro de Convenciones Copantl.

Jacky Babun, Linda Coello, Johana Rosenthal, Lille Rieti y Maricruz Pinto.

Jorge Duarte, Santiago Mateo Cibrián y Guillermo Orellana.

Tania Molina, Odely Fajardo, Guillermo Orellana y Helga Bahr.

Linda Coello, Johana Rosenthal, Sarahy Sánchez, Lille Rieti y Jacky Babun.