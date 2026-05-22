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UCENM acerca su oferta académica a futuros universitarios con “UCENM en Tu Cole”

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Autor: El Diario HN
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Futuros universitarios viven la experiencia de la educación superior con “UCENM en Tu Cole”. Fotos: El Diario.HN

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Nuevo Milenio lanza ‘UCENM en Tu Cole’, un programa que acerca su oferta académica y equipamiento de vanguardia a los futuros universitarios mediante atención personalizada en los colegios.

La Dra. Belinda Alberti, ofrece detalles del programa “UCENM en Tu Cole”.

“UCENM en Tu Cole”, es una iniciativa diseñada para ofrecer a los estudiantes atención personalizada y un acercamiento directo a las herramientas de sus distintas carreras.

Universidad Cristiana Nuevo Milenio impulsa el crecimiento profesional desde las aulas colegiales.

Con este proyecto, la universidad visita los colegios para que los futuros profesionales conozcan la oferta académica e interactúen con equipamiento de vanguardia indispensable para su formación.

El objetivo es que los estudiantes interactúen con tecnología de vanguardia y descubran todo el potencial para su próximo crecimiento profesional.

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