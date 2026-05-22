UCENM acerca su oferta académica a futuros universitarios con “UCENM en Tu Cole”

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Nuevo Milenio lanza ‘UCENM en Tu Cole’, un programa que acerca su oferta académica y equipamiento de vanguardia a los futuros universitarios mediante atención personalizada en los colegios.
“UCENM en Tu Cole”, es una iniciativa diseñada para ofrecer a los estudiantes atención personalizada y un acercamiento directo a las herramientas de sus distintas carreras.
Con este proyecto, la universidad visita los colegios para que los futuros profesionales conozcan la oferta académica e interactúen con equipamiento de vanguardia indispensable para su formación.
El objetivo es que los estudiantes interactúen con tecnología de vanguardia y descubran todo el potencial para su próximo crecimiento profesional.